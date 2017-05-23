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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

как говорит один знакомый, "у каждого додика своя методика


Вопросов нет , если бы это был чистый бизнес. Дело в том что структура "зароботка" весьма странная. С одной стороны клиент заявляет про пол ляма "заработанного" в "нищей" Украине. При этом оказывается что он :

Особливо, якщо врахувати, що я все життя працював у державних установах і отримував зарплатню від держави. Розмір її всім відомий. Така біда: не пожертвував "ними" заради країни...
Так, чекаю список тих форумчан, хто в ці дні жертвує заради країни.
Щось я дуже сумніваюсь, що в ці дні пан Coder працює в державній установі на зарплатню в 6 800 на місяць та жертвує недоїданням на користь держави.


Вы можете представить себе бизнесмена работающего "всю жизнь" на госслужбе ? Если вы начали зарабатывать нормальные деньги - зачем вам тратить время и силы на нищенскую зарплату на госслужбе ? Что то тут явно не вяжется. Тут такие варианты рисуются - или госслужба была прикрытием "таємних оборудок" например по поводу тех же земельных вопросов, уже обужденных в теме, на которых он и "нацарював". Или "приработок" был каким то диким палевом - что то по типу в свобордное от работы заниматься прицельным метанием пакетов сиг , о которых тут писали уже, видимо зная "клиента", например через Тису на той край цивилизации.

Учитывая что основную бизнес схему своей жизни - толкание бурьяна на участке за 25К он парит как сделку века, которой он наверняка задолбал всех своих сельских "Дуняш", ибо только на такой уровень эти сказки только и могут быть расчитаны. Хотя если посмотреть на схему с другой стороны. 25К вложенные изначально в участок , за те почти 10 лет "обурьянивания" в элементарном валютном вкладе в банках скажем под жалкие валютные 10%, могли бы принести не меньше. А если принять во внимание что в тот период валютные вклады могли приносить и больше 10% годовых , с учетом капитализации он точно получил бы больше 50К по итогу. И это самая примитивная и всем доступная инвестиция. То есть бизнесмен из него мягко говоря так себе. Меня чисто бизнес схема интересовала и технологии поэтому и спросил.

Так что в процессе автоматизации котрабаса - там максимум передвижная катапульта, или вовсе праща, примотанная к подтяжкам для быстрой передислокации орудия сиго-метания в рукав пиджака при виде приближающихся пограничников. Если это вовсе не чистопородное вранье

А в целом, действительно - похоже на недолугий самопиар под вывеской "недвиги за рубежом" неудачного фууд-блогера уровня "бутылка ̶к̶е̶ф̶и̶р̶а̶ йогурта, пол батона" с явно выраженным синдромом Кеши из Таити с мимолетными наездами на украиский УКРоп (нашел на что наезжать), дескать турецкий укроп и пахнет лучше, дискредитацию кефира, и прославление прочего турецкого бубльгума. И заметьте это еще у него мозги не начали плавиться от 45 градусной жары в Анталии. А что будет летом ? Страшно подумать.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:19

  Surfer написав:Вы можете представить себе бизнесмена работающего "всю жизнь" на госслужбе ? Если вы начали зарабатывать нормальные деньги - зачем вам тратить время и силы на нищенскую зарплату на госслужбе ?


Вы очень неправы.
Мой лучший друг, судьбу которого я решил, когда он был студентом - и с которым я езжу все время кататься на лыжах по многим странам мира - учредитель многих предприятий.
Параллельно работает много лет доцентом национального университета.
Первое дает деньги.
Второе - просто удовольствие.
Вот это трудно понять.
Но так и есть.

Приятно читать:
  Surfer написав:А в целом, действительно - похоже на недолугий самопиар под вывеской "недвиги за рубежом" неудачного фууд-блогера уровня "бутылка ̶к̶е̶ф̶и̶р̶а̶ йогурта, пол батона" с явно выраженным синдромом Кеши из Таити с мимолетными наездами на украиский УКРоп (нашел на что наезжать), дескать турецкий укроп и пахнет лучше, дискредитацию кефира, и прославление прочего турецкого бубльгума. И заметьте это еще у него мозги не начали плавиться от 45 градусной жары в Анталии. А что будет летом ? Страшно подумать.


Приятно читать, ибо подтверждает мой сегодняшний вывод: в Украине не осталось (почти) думающих людей.
Вдруг - нечаянно - встречают думающего - шок, из зубов течет гной...

Простой эксперимент:
Surfer - скажите 2 (два) предложения по теме ветки.
3 (три) даже не прошу.
Думаю, уйдете в астрал - не перживайте - Вы не первый.
Напишите, и я не скажу относительно вас слово "недолугий".
Серфер, прошу - посамопиартесь: что смогли за сегодня - квартиру пропылесосить, мусор вынести?
Не скромничайте.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 кві, 2018 20:28, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:"Поза" не дает денег.


ваша має дати, інакше ви б не входили
я про ФР звісно, а не про секас :)

++
форум сей прям думки читає,
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:33

Поки збоченці знов не могли заспокоїтися після крапельниць, придумуючи нові та нові визначення для мого жебрацтва, я сьогодні із 16-30 по цей час заробив штучку баксів.
Це такі зелененькі бумажкИ.
Такі собі бумажнЯні бумажкИ.
Нехай колотяться.

Зв"язався по Вайберу із моїми друзями - вони вже переїхали із Стамбула до Варни: плюються на болгарські ціни.
Кажуть: не можемо зрозуміти, хто тут може "відпочивати".
Пляшку вина купили за 240 гривень. Болгарського у Болгарії.

P.S. Surfer!
Перечитав (не до кінця) Ваш опус вище.
До кінця не дочитав, бо стало противно - помив руки пішов із милом - просто інтересно - після другого абзацу - звідки у вас стільки гною?

P.P.S. Звернення до адекватного читача, який нічого не пише.
Я реально в захваті.
Уявіть собі, що всі ці пани, які на мене незрозуміло за що (почитайте першу сторінку гілки) ллють бруд - дитячі лікарі або гінекологи, або урологи?
Мені стає страшно.
Хвилююся просто за вас.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:49

  Долярчик написав:... ну от дійсно - ВСІ втікають від питання "в лоб"!?

Ні, щоб почати з:
(варіант 1)
- Я, так і так, отримав від батька фірму і тримаю 19 людей, які працюють на мене...... - тому хочу запитати пана Акурта, а звідки він отримав стартовий капітал і яку справу розпочав?
або:
(варіант 2)
- Я, так і так, отримав в спадщину дві квартири від бабусь/дідусів і продавши їх, на ті кошти розпочав таку-то справу..... - тому хочу запитати пана Акурта, а звідки(див. текст вище)
(варіант 3)
- Я, такий собі простий/пересічний/"бізнесмен" Долярчик, гарував два роки в Польщі, потім, на ті гроші(і ще трохи позичив в батька, які через рік віддав!) відкрив собі бізнес із продажу велосипедів/електроінсрументу/електрики/сантехніки/буд-матеріалів(підкресліть, що Вам більше до вподоби)..... і тому, Я, НЕ ПИТАЮ(вже) в пана Акурта, звідки.........- а питаю, що Я можу зробити(чи почати робити) у своєму житті, щоб вилізти із того "замкнутого кола"? :D

п. с.
(а то налетіли, тут, як коршуни, і засновника гілки - клюють, клюють, клюють!)

ШАНОВНІ ФОРУМЧАНИ!!!
...для кого я писав цей приклад?
КАЖУ, СПОЧАТКУ НАПИШІТЬ ПРО СВОЮ УСПІШНІСТЬ І ЯК ВИ ЇЇ ДОСЯГЛИ? - а вже потім пробуйте робити те, чи інше зауваження! - але старайтесь це робити культурно, а не як п'яні роботяги, після другої зміни! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:16

akurt
Добрый вечер. И всё же куда "вошёл", если не секрет? Явно не в РУСАЛ. С какой фондой работаете?
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 22:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

акурт цікаво таки пише, але не дуже і по темі. Хоча погоджуюсь що інші, включаючи мене, теж не по темі ) Але занадто вийоб...ється він, мабуть маємо справу з хронічною депресією, можливо частково його інформація і вигадана. Не розумію навіщо витрачати стільки часу на пусті балачки, якщо можна спокійно їсти йогурт по 42 грн з вишневим варенням (с) і отримувати задоволення від життя. Ні, треба таки зайти на форум, і витратити половину дня на показ всім що лише він тут один дартаньян а всі інші тридвараси
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 23:21

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  V2 написав:Шановний Coder!
Дуже цікаво та приємно читати Вас - гарний стиль, внутрішня доброта та нелегка місія, яку поклали на себе та несете в маси!
Щиро бажаю Вам здоров'я та удачі!!!

Дякую за добре слово. :oops:

  V2 написав:Хоча перечитав багато літератури про особисті фінанси, але не відмовився б і від ознайомлення з Вашою працею


Та це не така й вже праця - два десятки слайдів і доповідь годинки на півтори, яку я зробив для своіх колег. Викласти слайди без доповіді, не знаю, чи має сенс, там більше тези, все інше я розповідав на словах. Плюс, якщо Ви перечитала багато літератури, там навряд чи буде щось нове для Вас. Ідея була розповісти про базові речі, і дати ключові слова, по яким далі можна гуглити і вивчати кожну тему більш глибоко.

Якщо коротко, то спочатку ввів умовну класифікацію фінансового стану:
- фінансова яма (витрати перевищують доходи, велика кількість боргів, великі витрати на обслуговування боргів)
- фінансова нестабільність (відсутність боргів, витрати приблизно рівно доходам, відсутність резервів/заощаджень)
- фінансова стабільність (відсутність боргів, доходи перевищують витрати, наявні резервів/заощадження)
- фінансова свобода (доходи (переважно) пасивні, наявні резервів/заощадження, наявність капіталу, що генерує пасивний дохід)

Далі розповів, що набір кроків для переходу на наступний рівень завжди один і той самий:
1. Ріст доходів
2. Скорочення витрат
3. Створення резервів
4. Заощадження
5. Інвестування

Потім, розповів про інструменти, якими це досягається:
1. Облік доходів/витрат
2. Планування бюджету
3. Персональний фінансовий план

В ході розповідей про інструменти, в основному розповідав добре відомі приклади з книжок:
- правило 90%
- ефект латте
- правило поводження з незапланованими доходами
- та ін
а також ділився своїм досвідом (граблями по яких я пройшовся :)). Щодо ПФП, розповів про пріорітети цілей (спочатку позбутися боргів, потім фінансовий резерв, а потім квартира, навчання дітей, авто... паралельно із накопиченням капіталу).

Ну і на завершення, пару слайдів які демонструють вплив часу і капіталізації (відкладати $100 на місяць протягом 40 років, і $200 на місяць протягом 20 років, під консервативний і поміркований відсоток). От і вся лекція.
Coder
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 00:12

  the_cooljames написав: Не розумію навіщо витрачати стільки часу на пусті балачки, якщо можна спокійно їсти йогурт по 42 грн з вишневим варенням (с) і отримувати задоволення від життя. Ні, треба таки зайти на форум, і витратити половину дня на показ всім що лише він тут один дартаньян а всі інші тридвараси

Ну в той Анталии наверное смертельная скука, особенно не в сезон и для приезжего из другой страны. И дефицит общения. Удел пенсионеров он везде одинаковый - шо в Хацапетовке, шо в Анталии и одним йогуртом сыт не будешь. Нужно и человеческое общение. У нас деловые люди и в 70+ (которые уже давно могут себе позволить безбедно остаток жизни даже если отмеряно еще лет 30 могут и не в вонючей Турции провести а в Цюрихе или Ницце) часто соваются в офис 5 дней в неделю и сидят там целый день не стоко потому шо без них работа остановится на фирме а шоб не взвыть в том Цюрихе со скуки и шоб благоверную видеть не круглые сутки а чуть пореже.
Труд ведь не только способ не сдохнуть с голода и а потребность, если конечно верить Марксу.
Вот и компенсирует человек графоманией недостаток общения и невозможность трудиться. Ну и похвастаться - как же без этого.
Но это не повод на него набрасываться, особенно копаясь "где взял". Где взял там уже нет (это привет для Долярчика - он этого никак понять не может, шо там де многие взяли там для него уже давно ничего не осталось).
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 00:17

  Coder написав: От і вся лекція.

Ахметов бы посетив подобную лекцию посмеялся бы от души, понимая что попадает со своими долгами Метинвеста максимум в разряд обитателей финансовой ямы и даже не тянет на нестабильность. :mrgreen:
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