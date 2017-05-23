,Хочу вас всех разочаровать!Акурт-это Троль!Мы любим тролей и мы их лелеем! Но,когда Акурта брали на работу,он клялся,что будет правдоподобен. Ему не поверили и не взяли! Что делает тут "успешный тип" под вопросом? Администрация форума не несет отвественности за общение с этим типом! Всех с Праздником!
что по ходу "беседы", при чем как видно и у знающих вас людей так и новоприбывших о вас складывается в общем то единодушное и целостное впечатление. Готов подписаться под каждым словом и про дартаньяна и про дефицит общения у пенсионаеров Анталии и про прочие ваши комплексы - все выглядит достаточно обьективно.
Как говорят можно поменять страну но от себя не убежишь. И это про вас )
Вы просили меня пропиариться ? Спрашивали как прошел день - благодарю за беспокойство, успел сделать несколько важных дел, день прошел просто супер. Что касается пиара. Вот есть чем похвастаться но абсолютно не интересно. Придет время , может вы что то и узнаете , нет - значит и не надо было. Там несколькими страницами ранее приводили пирамиду Маслоу. Честно говоря вызывает вопросы структура и насущность некоторых "этажей". Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация. И она интересна настолько что ни мнение окружающих не их одобрение , социальная оценка, "статус, престиж, успех, слава" - вот откровенно начхать. При чем настолько откровенно начхать что я даже слабо понимаю как они могут предшествовать самореализации. Нафига нужен этот пиар и пафос если ты сам себя не реализовал, если ты не достиг сам своих заветных целей. А если реализовал - то будут "фанфары" или нет в принципе не так уж и важно. Они могут являться следствием масштаба и качества реализации твоих целей, но в любом случае они на надцатом плане. В противном случае является ваш образ - где все верх ногами и грохоту больше чем видимого толку.
Ваша "особистисть" в общем то дает ответ на этот вопрос. или вашего "дОцента". Вы здесь писали про "нулячу сучасну освіту". Вот это и оно. Именно из таких дОцентов которым важно прочувствовать себя "учитиелем" и уже не важно может что то он дать или нет она и "нуляча". Есть такая порода людей которым нужно самоутвердиться , пропиарится за чей то счет из за собственной недоразвитости, неудовлетворенности - и не важно это студенты в "нулячем вузе" или форум в нете. То есть по просту это низшая степень недолугого развития или низшая ступень в пирамиде, когда чья то реакция , чье то мнение, внешняя оценка, важнее самореализации, осуществления своих самых глубинных целей, желаний.
Нет, изначально тема по названию предполагала быть интересной, но не то во что вы ее превратили своим "дартаньянством", и детскими незрелыми комплексами, стремясь доказать кому то как правильно вы поступили , как здорово вам будет летом при +45, как будто сами в этом сомневаетесь. Интересны вопросы пассивного дохода , вариантов обустройства жизни в разных уголках мира. При чем не обязательно надо именно покупать то что впаривают на каждом углу. Приходилось бывать на разных признанных курортах мира где новострои растут сотнями , при чем в гораздо более интересных регионах и ландшафтно и климатически, где нововвозведенную недвигу пытаются впарить каждому второму приезжему. Ну вам вот впарили. Теперь вы пытаетесь доказать всем что поступили правильно, доказывая это пахнущим укрополм , как будто в украине он не пахнет и вишневым йогуртом. Выглядит это именно как недолугий детский сад. Наверно поэтому и трусливо трете свои посты как неуверенный в себе школьник-второгодник ).
Будьте проще - и люди к вам потянутся ) По моему больше 2-х получилось - не считал - ну уж звыняйте.