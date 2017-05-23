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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 12131415 Додано: Сер 11 кві, 2018 03:32



Хочу вас всех разочаровать!Акурт-это Троль!Мы любим тролей и мы их лелеем! Но,когда Акурта брали на работу,он клялся,что будет правдоподобен. Ему не поверили и не взяли! Что делает тут "успешный тип" под вопросом? Администрация форума не несет отвественности за общение с этим типом! Всех с Праздником! ,



что по ходу "беседы", при чем как видно и у знающих вас людей так и новоприбывших о вас складывается в общем то единодушное и целостное впечатление. Готов подписаться под каждым словом и про дартаньяна и про дефицит общения у пенсионаеров Анталии и про прочие ваши комплексы - все выглядит достаточно обьективно.



Как говорят можно поменять страну но от себя не убежишь. И это про вас )



Вы просили меня пропиариться ? Спрашивали как прошел день - благодарю за беспокойство, успел сделать несколько важных дел, день прошел просто супер. Что касается пиара. Вот есть чем похвастаться но абсолютно не интересно. Придет время , может вы что то и узнаете , нет - значит и не надо было. Там несколькими страницами ранее приводили пирамиду Маслоу. Честно говоря вызывает вопросы структура и насущность некоторых "этажей". Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация. И она интересна настолько что ни мнение окружающих не их одобрение , социальная оценка, "статус, престиж, успех, слава" - вот откровенно начхать. При чем настолько откровенно начхать что я даже слабо понимаю как они могут предшествовать самореализации. Нафига нужен этот пиар и пафос если ты сам себя не реализовал, если ты не достиг сам своих заветных целей. А если реализовал - то будут "фанфары" или нет в принципе не так уж и важно. Они могут являться следствием масштаба и качества реализации твоих целей, но в любом случае они на надцатом плане. В противном случае является ваш образ - где все верх ногами и грохоту больше чем видимого толку.



Ваша "особистисть" в общем то дает ответ на этот вопрос. или вашего "дОцента". Вы здесь писали про "нулячу сучасну освіту". Вот это и оно. Именно из таких дОцентов которым важно прочувствовать себя "учитиелем" и уже не важно может что то он дать или нет она и "нуляча". Есть такая порода людей которым нужно самоутвердиться , пропиарится за чей то счет из за собственной недоразвитости, неудовлетворенности - и не важно это студенты в "нулячем вузе" или форум в нете. То есть по просту это низшая степень недолугого развития или низшая ступень в пирамиде, когда чья то реакция , чье то мнение, внешняя оценка, важнее самореализации, осуществления своих самых глубинных целей, желаний.



Нет, изначально тема по названию предполагала быть интересной, но не то во что вы ее превратили своим "дартаньянством", и детскими незрелыми комплексами, стремясь доказать кому то как правильно вы поступили , как здорово вам будет летом при +45, как будто сами в этом сомневаетесь. Интересны вопросы пассивного дохода , вариантов обустройства жизни в разных уголках мира. При чем не обязательно надо именно покупать то что впаривают на каждом углу. Приходилось бывать на разных признанных курортах мира где новострои растут сотнями , при чем в гораздо более интересных регионах и ландшафтно и климатически, где нововвозведенную недвигу пытаются впарить каждому второму приезжему. Ну вам вот впарили. Теперь вы пытаетесь доказать всем что поступили правильно, доказывая это пахнущим укрополм , как будто в украине он не пахнет и вишневым йогуртом. Выглядит это именно как недолугий детский сад. Наверно поэтому и трусливо трете свои посты как неуверенный в себе школьник-второгодник ).

Будьте проще - и люди к вам потянутся ) По моему больше 2-х получилось - не считал - ну уж звыняйте. Ух ты , прямо хором ответили ). Вы Акурт вызываете завидное единодушие что с первых страниц :что по ходу "беседы", при чем как видно и у знающих вас людей так и новоприбывших о вас складывается в общем то единодушное и целостное впечатление. Готов подписаться под каждым словом и про дартаньяна и про дефицит общения у пенсионаеров Анталии и про прочие ваши комплексы - все выглядит достаточно обьективно.Как говорят можно поменять страну но от себя не убежишь. И это про вас )Вы просили меня пропиариться ? Спрашивали как прошел день - благодарю за беспокойство, успел сделать несколько важных дел, день прошел просто супер. Что касается пиара. Вот есть чем похвастаться но абсолютно не интересно. Придет время , может вы что то и узнаете , нет - значит и не надо было. Там несколькими страницами ранее приводили пирамиду Маслоу. Честно говоря вызывает вопросы структура и насущность некоторых "этажей". Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация. И она интересна настолько что ни мнение окружающих не их одобрение , социальная оценка, "статус, престиж, успех, слава" - вот откровенно начхать. При чем настолько откровенно начхать что я даже слабо понимаю как они могут предшествовать самореализации. Нафига нужен этот пиар и пафос если ты сам себя не реализовал, если ты не достиг сам своих заветных целей. А если реализовал - то будут "фанфары" или нет в принципе не так уж и важно. Они могут являться следствием масштаба и качества реализации твоих целей, но в любом случае они на надцатом плане. В противном случае является ваш образ - где все верх ногами и грохоту больше чем видимого толку.Ваша "особистисть" в общем то дает ответ на этот вопрос. или вашего "дОцента". Вы здесь писали про "нулячу сучасну освіту". Вот это и оно. Именно из таких дОцентов которым важно прочувствовать себя "учитиелем" и уже не важно может что то он дать или нет она и "нуляча". Есть такая порода людей которым нужно самоутвердиться , пропиарится за чей то счет из за собственной недоразвитости, неудовлетворенности - и не важно это студенты в "нулячем вузе" или форум в нете. То есть по просту это низшая степень недолугого развития или низшая ступень в пирамиде, когда чья то реакция , чье то мнение, внешняя оценка, важнее самореализации, осуществления своих самых глубинных целей, желаний.Нет, изначально тема по названию предполагала быть интересной, но не то во что вы ее превратили своим "дартаньянством", и детскими незрелыми комплексами, стремясь доказать кому то как правильно вы поступили , как здорово вам будет летом при +45, как будто сами в этом сомневаетесь. Интересны вопросы пассивного дохода , вариантов обустройства жизни в разных уголках мира. При чем не обязательно надо именно покупать то что впаривают на каждом углу. Приходилось бывать на разных признанных курортах мира где новострои растут сотнями , при чем в гораздо более интересных регионах и ландшафтно и климатически, где нововвозведенную недвигу пытаются впарить каждому второму приезжему. Ну вам вот впарили. Теперь вы пытаетесь доказать всем что поступили правильно, доказывая это пахнущим укрополм , как будто в украине он не пахнет и вишневым йогуртом. Выглядит это именно как недолугий детский сад. Наверно поэтому и трусливо трете свои посты как неуверенный в себе школьник-второгодник ).Будьте проще - и люди к вам потянутся ) По моему больше 2-х получилось - не считал - ну уж звыняйте. Surfer Повідомлень: 929 З нами з: 14.11.13 Подякував: 54 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 кві, 2018 04:56

Surfer написав: Вы просили меня пропиариться ? Спрашивали как прошел день - благодарю за беспокойство, успел сделать несколько важных дел, день прошел просто супер. Вы просили меня пропиариться ? Спрашивали как прошел день - благодарю за беспокойство,день прошел просто супер.



Пан Долярчик!

Оце недолуге таки виявилося недолугим.

Воно не взмозі нічого адекватного сказати людям.

Недолуге ще чомусь вирішило, що його знов запросили бути моїм рецензентом.

Слава Богу, не працює у Вас продавцем.

Цитата:

"Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация."



В перекладі на зрозумілу мову:

Ви приїхали у свій магазин: бачите неробу, що сидить на даху магазина та курить цигарку.

Два вєліка вже вкрали.

Ви питаєте у нього:

- Що ти робиш, мерзотнику? Мама твоя ж просила взяти тебе - жебрака - на роботу?



Воно відповідає:

-"Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация."

Ви знов питаєте:

- Що ж ти робиш, га? Ця робота зараз - то все твоє життя...

Воно відповідає, дивлячись на Вас із даху:

- И она интересна настолько что ни мнение окружающих не их одобрение , социальная оценка, "статус, престиж, успех, слава" - вот откровенно начхать.



Напомню, было так:



Простой эксперимент:

Surfer - скажите 2 (два) предложения по теме ветки.

3 (три) даже не прошу.

Думаю, уйдете в астрал - не перживайте - Вы не первый.

Напишите, и я не скажу относительно вас слово "недолугий".

Серфер, прошу - посамопиартесь: что смогли за сегодня - квартиру пропылесосить, мусор вынести?

Не скромничайте.



У Surfer не получилрось.

Простой банальный балабол. Один раз по горящей дешевой путевке был в Египте.

Дайте угадаю: в отеле Roma в Хургаде.

Пустышка. Двух конкретных примеров не смог привести.

Позабавило (цитата)

"...успел сделать несколько важных дел".

Это самое главное.

Несколько важных дел: снял штаны, посидел на унитазе, одел штаны, опять снял, оглядываясь, если где-то обрывок бумаги, не нашел, опять натянул штаны... День самореализации удался.



P.S. EvgeniyL написав: akurt

Добрый вечер. И всё же куда "вошёл", если не секрет? Явно не в РУСАЛ. С какой фондой работаете? Добрый вечер. И всё же куда "вошёл", если не секрет? Явно не в РУСАЛ. С какой фондой работаете?

Евгений - все вопросы к Surfer. Приятно отметить, что Вы очень верно предположили про то, что "явно". Я даже слов таких не знаю.



х х

Мне начинает нравиться эта ветка.

Нам удалось выявить столько пустышек-неудачников по жизни.... Мама не горюй...

Рецензенты-пустозвоны.

Самый яркий пример: сидит вот такое небритое чудо на замызганном пятнами офисном кресле и рассуждает о том, что человек в свободное от основной работы время НЕ может еще вышивать или делать куклы-мотанки и на этом тоже зарабатывать.

Ему говоришь: вы ошибаетесь - и приводишь конкретный пример очень успешного бизнесмена. У которого есть дело для души и дело для денег. Дела разные.

Пустозвон, потерев небритую щеку, в ответ начинает произносить, облизывая начищенные зубы: "дОцент".

А я знаю таких людей - не одного. И горжусь этим.

И восторгаюсь, ибо люди разнопланово-одаренные.

С 9-00 до 10-30 прочитали лекцию на тему "Организация промышленного производства ххххххх", а в 12-00 проводят совещание в цехе. А в 12-30 уже проводят занятие прямо в цехе для студентов. А в 17-00 контролировал отгрузку готовой продукции.

И все это - на своем частном предприятии. И очень большом. И очень успешном.

Недолугому не понять. Оно сидит на крыше, курит сигарету и говорит: "Так вот меня в нынешней моей жизни интересует [i]преимущественно верхний этаж - самореализация."[/i]

"Преимущественно" именно то, что Вы подумали - нижний - это кусты, куда можно сходить опорожнить мочевой пузырь.



Помнится несколько лет назад был на выездном заседании в аппарате управления Львовской железной дороги. Начальник дороги сказал замечательную - хотя и грустную и обидевшую многих - фразу (цитирую по памяти):

"Нас больше всего волнует массовый непрофессионализм".

Прошло несколько лет, и все вдруг начали вспоминать именно эту фразу. Як я і очікував - виявився мозковим імпотентом.ПанОце недолуге таки виявилося недолугим.Воно не взмозі нічого адекватного сказати людям.Недолуге ще чомусь вирішило, що його знов запросили бути моїм рецензентом.Слава Богу, не працює у Вас продавцем.Цитата:"Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация."В перекладі на зрозумілу мову:Ви приїхали у свій магазин:що сидить на даху магазина та курить цигарку.Два вєліка вже вкрали.Ви питаєте у нього:- Що ти робиш, мерзотнику? Мама твоя ж просила взяти тебе - жебрака - на роботу?Воно відповідає:-"Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация."Ви знов питаєте:- Що ж ти робиш, га? Ця робота зараз - то все твоє життя...Воно відповідає, дивлячись на Вас із даху:- И она интересна настолько что ни мнение окружающих не их одобрение , социальная оценка, "статус, престиж, успех, слава" -Напомню, было так:Простой эксперимент:- скажите3 (три) даже не прошу.Думаю, уйдете в астрал - не перживайте - Вы не первый.Напишите, и я не скажу относительно вас слово "недолугий".Серфер, прошу - посамопиартесь: что смогли за сегодня - квартиру пропылесосить, мусор вынести?Не скромничайте.не получилрось.Простой банальный балабол. Один раз по горящей дешевой путевке был в Египте.Дайте угадаю: в отеле Roma в Хургаде.Пустышка. Двух конкретных примеров не смог привести.Позабавило (цитата)"...успел сделать несколько важных дел".Это самое главное.Несколько важных дел: снял штаны, посидел на унитазе, одел штаны, опять снял, оглядываясь, если где-то обрывок бумаги, не нашел, опять натянул штаны...P.S.Евгений - все вопросы кПриятно отметить, что Вы очень верно предположили про то, что "". Я даже слов таких не знаю.х хМне начинает нравиться эта ветка.Нам удалось выявить столько пустышек-неудачников по жизни.... Мама не горюй...Рецензенты-пустозвоны.Самый яркий пример: сидит вот такое небритое чудо на замызганном пятнами офисном кресле и рассуждает о том, что человек в свободное от основной работы время НЕ может еще вышивать или делать куклы-мотанки и на этом тоже зарабатывать.Ему говоришь: вы ошибаетесь - и приводишьочень успешного бизнесмена. У которого есть дело для души и дело для денег. Дела разные.Пустозвон, потерев небритую щеку, в ответ начинает произносить, облизывая начищенные зубы: "дОцент".А я знаю таких людей - не одного. И горжусь этим.И восторгаюсь, ибо люди разнопланово-одаренные.С 9-00 до 10-30 прочитали лекцию на тему "Организация промышленного производства ххххххх", а в 12-00 проводят совещание в цехе. А в 12-30 уже проводят занятие прямо в цехе для студентов. А в 17-00 контролировал отгрузку готовой продукции.И все это - на своем частном предприятии. И очень большом. И очень успешном.Недолугому не понять. Оно сидит на крыше, курит сигарету и говорит: "Так вот меня в нынешней моей жизни интересует [i]преимущественноэтаж - самореализация."[/i]"Преимущественно" именно то, что Вы подумали -- это кусты, куда можно сходить опорожнить мочевой пузырь.Помнится несколько лет назад был на выездном заседании в аппарате управления Львовской железной дороги. Начальник дороги сказал замечательную - хотя и грустную и обидевшую многих - фразу (цитирую по памяти):Прошло несколько лет, и все вдруг начали вспоминать У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2145 З нами з: 12.02.09 Подякував: 174 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 12131415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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