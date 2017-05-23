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#<1 ... 12131415 Додано: Сер 11 кві, 2018 03:32



Хочу вас всех разочаровать!Акурт-это Троль!Мы любим тролей и мы их лелеем! Но,когда Акурта брали на работу,он клялся,что будет правдоподобен. Ему не поверили и не взяли! Что делает тут "успешный тип" под вопросом? Администрация форума не несет отвественности за общение с этим типом! Всех с Праздником! ,



что по ходу "беседы", при чем как видно и у знающих вас людей так и новоприбывших о вас складывается в общем то единодушное и целостное впечатление. Готов подписаться под каждым словом и про дартаньяна и про дефицит общения у пенсионаеров Анталии и про прочие ваши комплексы - все выглядит достаточно обьективно.



Как говорят можно поменять страну но от себя не убежишь. И это про вас )



Вы просили меня пропиариться ? Спрашивали как прошел день - благодарю за беспокойство, успел сделать несколько важных дел, день прошел просто супер. Что касается пиара. Вот есть чем похвастаться но абсолютно не интересно. Придет время , может вы что то и узнаете , нет - значит и не надо было. Там несколькими страницами ранее приводили пирамиду Маслоу. Честно говоря вызывает вопросы структура и насущность некоторых "этажей". Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация. И она интересна настолько что ни мнение окружающих не их одобрение , социальная оценка, "статус, престиж, успех, слава" - вот откровенно начхать. При чем настолько откровенно начхать что я даже слабо понимаю как они могут предшествовать самореализации. Нафига нужен этот пиар и пафос если ты сам себя не реализовал, если ты не достиг сам своих заветных целей. А если реализовал - то будут "фанфары" или нет в принципе не так уж и важно. Они могут являться следствием масштаба и качества реализации твоих целей, но в любом случае они на надцатом плане. В противном случае является ваш образ - где все верх ногами и грохоту больше чем видимого толку.



Ваша "особистисть" в общем то дает ответ на этот вопрос. или вашего "дОцента". Вы здесь писали про "нулячу сучасну освіту". Вот это и оно. Именно из таких дОцентов которым важно прочувствовать себя "учитиелем" и уже не важно может что то он дать или нет она и "нуляча". Есть такая порода людей которым нужно самоутвердиться , пропиарится за чей то счет из за собственной недоразвитости, неудовлетворенности - и не важно это студенты в "нулячем вузе" или форум в нете. То есть по просту это низшая степень недолугого развития или низшая ступень в пирамиде, когда чья то реакция , чье то мнение, внешняя оценка, важнее самореализации, осуществления своих самых глубинных целей, желаний.



Нет, изначально тема по названию предполагала быть интересной, но не то во что вы ее превратили своим "дартаньянством", и детскими незрелыми комплексами, стремясь доказать кому то как правильно вы поступили , как здорово вам будет летом при +45, как будто сами в этом сомневаетесь. Интересны вопросы пассивного дохода , вариантов обустройства жизни в разных уголках мира. При чем не обязательно надо именно покупать то что впаривают на каждом углу. Приходилось бывать на разных признанных курортах мира где новострои растут сотнями , при чем в гораздо более интересных регионах и ландшафтно и климатически, где нововвозведенную недвигу пытаются впарить каждому второму приезжему. Ну вам вот впарили. Теперь вы пытаетесь доказать всем что поступили правильно, доказывая это пахнущим укрополм , как будто в украине он не пахнет и вишневым йогуртом. Выглядит это именно как недолугий детский сад. Наверно поэтому и трусливо трете свои посты как неуверенный в себе школьник-второгодник ).

Будьте проще - и люди к вам потянутся ) По моему больше 2-х получилось - не считал - ну уж звыняйте. Ух ты , прямо хором ответили ). Вы Акурт вызываете завидное единодушие что с первых страниц :что по ходу "беседы", при чем как видно и у знающих вас людей так и новоприбывших о вас складывается в общем то единодушное и целостное впечатление. Готов подписаться под каждым словом и про дартаньяна и про дефицит общения у пенсионаеров Анталии и про прочие ваши комплексы - все выглядит достаточно обьективно.Как говорят можно поменять страну но от себя не убежишь. И это про вас )Вы просили меня пропиариться ? Спрашивали как прошел день - благодарю за беспокойство, успел сделать несколько важных дел, день прошел просто супер. Что касается пиара. Вот есть чем похвастаться но абсолютно не интересно. Придет время , может вы что то и узнаете , нет - значит и не надо было. Там несколькими страницами ранее приводили пирамиду Маслоу. Честно говоря вызывает вопросы структура и насущность некоторых "этажей". Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация. И она интересна настолько что ни мнение окружающих не их одобрение , социальная оценка, "статус, престиж, успех, слава" - вот откровенно начхать. При чем настолько откровенно начхать что я даже слабо понимаю как они могут предшествовать самореализации. Нафига нужен этот пиар и пафос если ты сам себя не реализовал, если ты не достиг сам своих заветных целей. А если реализовал - то будут "фанфары" или нет в принципе не так уж и важно. Они могут являться следствием масштаба и качества реализации твоих целей, но в любом случае они на надцатом плане. В противном случае является ваш образ - где все верх ногами и грохоту больше чем видимого толку.Ваша "особистисть" в общем то дает ответ на этот вопрос. или вашего "дОцента". Вы здесь писали про "нулячу сучасну освіту". Вот это и оно. Именно из таких дОцентов которым важно прочувствовать себя "учитиелем" и уже не важно может что то он дать или нет она и "нуляча". Есть такая порода людей которым нужно самоутвердиться , пропиарится за чей то счет из за собственной недоразвитости, неудовлетворенности - и не важно это студенты в "нулячем вузе" или форум в нете. То есть по просту это низшая степень недолугого развития или низшая ступень в пирамиде, когда чья то реакция , чье то мнение, внешняя оценка, важнее самореализации, осуществления своих самых глубинных целей, желаний.Нет, изначально тема по названию предполагала быть интересной, но не то во что вы ее превратили своим "дартаньянством", и детскими незрелыми комплексами, стремясь доказать кому то как правильно вы поступили , как здорово вам будет летом при +45, как будто сами в этом сомневаетесь. Интересны вопросы пассивного дохода , вариантов обустройства жизни в разных уголках мира. При чем не обязательно надо именно покупать то что впаривают на каждом углу. Приходилось бывать на разных признанных курортах мира где новострои растут сотнями , при чем в гораздо более интересных регионах и ландшафтно и климатически, где нововвозведенную недвигу пытаются впарить каждому второму приезжему. Ну вам вот впарили. Теперь вы пытаетесь доказать всем что поступили правильно, доказывая это пахнущим укрополм , как будто в украине он не пахнет и вишневым йогуртом. Выглядит это именно как недолугий детский сад. Наверно поэтому и трусливо трете свои посты как неуверенный в себе школьник-второгодник ).Будьте проще - и люди к вам потянутся ) По моему больше 2-х получилось - не считал - ну уж звыняйте. Surfer Повідомлень: 929 З нами з: 14.11.13 Подякував: 54 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 кві, 2018 04:56

Surfer написав: Вы просили меня пропиариться ? Спрашивали как прошел день - благодарю за беспокойство, успел сделать несколько важных дел, день прошел просто супер. Вы просили меня пропиариться ? Спрашивали как прошел день - благодарю за беспокойство,день прошел просто супер.



Пан Долярчик!

Оце недолуге таки виявилося недолугим.

Воно не взмозі нічого адекватного сказати людям.

Недолуге ще чомусь вирішило, що його знов запросили бути моїм рецензентом.

Слава Богу, не працює у Вас продавцем.

Цитата:

"Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация."



В перекладі на зрозумілу мову:

Ви приїхали у свій магазин: бачите неробу, що сидить на даху магазина та курить цигарку.

Два вєліка вже вкрали.

Ви питаєте у нього:

- Що ти робиш, мерзотнику? Мама твоя ж просила взяти тебе - жебрака - на роботу?



Воно відповідає:

-"Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация."

Ви знов питаєте:

- Що ж ти робиш, га? Ця робота зараз - то все твоє життя...

Воно відповідає, дивлячись на Вас із даху:

- И она интересна настолько что ни мнение окружающих не их одобрение , социальная оценка, "статус, престиж, успех, слава" - вот откровенно начхать.



Напомню, было так:



Простой эксперимент:

Surfer - скажите 2 (два) предложения по теме ветки.

3 (три) даже не прошу.

Думаю, уйдете в астрал - не перживайте - Вы не первый.

Напишите, и я не скажу относительно вас слово "недолугий".

Серфер, прошу - посамопиартесь: что смогли за сегодня - квартиру пропылесосить, мусор вынести?

Не скромничайте.



У Surfer не получилрось. Я просил 2 (два) предложения по теме ветки - написал - я подсчитал - 51 (пятьдесят одну!!!) строку ОБО МНЕ (!!!).

Простой банальный балабол. Один раз по горящей дешевой путевке был в Египте.

Дайте угадаю: в отеле Roma в Хургаде.

Пустышка. Двух конкретных примеров не смог привести.

Позабавило (цитата)

"...успел сделать несколько важных дел".

Это самое главное.

Несколько важных дел: снял штаны, посидел на унитазе, одел штаны, опять снял, оглядываясь, если где-то обрывок бумаги, не нашел, опять натянул штаны... День самореализации удался.



P.S. EvgeniyL написав: akurt

Добрый вечер. И всё же куда "вошёл", если не секрет? Явно не в РУСАЛ. С какой фондой работаете? Добрый вечер. И всё же куда "вошёл", если не секрет? Явно не в РУСАЛ. С какой фондой работаете?

Евгений - все вопросы к Surfer. Приятно отметить, что Вы очень верно предположили про то, что "явно". Я даже слов таких не знаю.

Только для EvgeniyL (других людей прошу не читать):

недолугие даже себе представить не могут, сочиняя анализ каждого моего слова (вообще-то это хорошо), что даже когда я вчера вечером сидел на морском берегу и смотрел на накатывающиеся голубые волны, у меня одновременно работало 2 (два) МакБука и 3 (три) смартфона.

Когда я пришел с пляжа, у меня на одном из Макбуков были запущены сразу 3 (три) браузера и один анонимайзер, и я - переключаясь между браузерами - с удивлением читал, как народ источает яд. Вероятно, от голода и неудач.

Сегодня проснулся в 6-00 не зря: я ждал сообщений по Скайпу о завершении "схемы" с "кешем".

В схеме - не пугайтесь, все законно - были задейстованы: офицеров - 3, инженеров-математиков - 2, инженеров-программистов - 2. В 6-00 я выпил кофе, написал этот текст и ждал. Пришло только одно слово: ""Сделано".

Это значит, что кэш превращен не в кэш и направлен туда, куда нужно. И даст новый кэш.

Эх, хорошо, люблю, когда подчиненные четко выполняют мои команды.

Ну вот, можно и с собакой прогуляться. Евгений, представляете, как я - гуляя с собакой - смеялся над вот этим безработным, который решил заняться "самосовершенствованием"...

х х

Мне начинает нравиться эта ветка.

Нам удалось выявить столько пустышек-неудачников по жизни.... Мама не горюй...

Рецензенты-пустозвоны.

Самый яркий пример: сидит вот такое небритое чудо на замызганном пятнами офисном кресле и рассуждает о том, что человек в свободное от основной работы время НЕ может еще вышивать или делать куклы-мотанки и на этом тоже зарабатывать.

Вот ему расскажи, что одна из самых богатых женщин в мире до того, как стать богатой и очень знаменитой, работала простой машинисткой в офисе и работала над будущим богатством ПОСЛЕ РАБОТЫ - он даже не поймет о ком речь.

Дикость, однако, необразованность...

Ему говоришь: вы ошибаетесь - и приводишь конкретный пример очень успешного бизнесмена. У которого есть дело для души и дело для денег. Дела разные.

Пустозвон, потерев небритую щеку, в ответ начинает произносить, облизывая нечищенные зубы: "дОцент".

А я знаю таких людей - не одного. И горжусь этим.

И восторгаюсь, ибо люди разнопланово-одаренные.

С 9-00 до 10-30 прочитали лекцию на тему "Организация промышленного производства ххххххх", а в 12-00 проводит совещание в цехе. А в 12-30 уже проводит занятие прямо в цехе для студентов. А в 17-00 контролировал отгрузку готовой продукции.

И все это - на своем частном предприятии. И очень большом. И очень успешном.

Недолугому не понять. Оно сидит на крыше, курит сигарету и говорит: "Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация."

"Преимущественно верхний" именно то, что Вы подумали - есть нижний - нижний - это кусты, куда можно сходить опорожнить мочевой пузырь.



Помнится, несколько лет назад был на выездном заседании в аппарате управления Львовской железной дороги. Начальник дороги сказал замечательную - хотя и грустную и обидевшую многих - фразу (цитирую по памяти):

"Нас больше всего волнует массовый непрофессионализм".

Прошло несколько лет, и все вдруг начали вспоминать именно эту фразу. Як я і очікував - виявився мозковим імпотентом.ПанОце недолуге таки виявилося недолугим.Воно не взмозі нічого адекватного сказати людям.Недолуге ще чомусь вирішило, що його знов запросили бути моїм рецензентом.Слава Богу, не працює у Вас продавцем.Цитата:"Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация."В перекладі на зрозумілу мову:Ви приїхали у свій магазин:що сидить на даху магазина та курить цигарку.Два вєліка вже вкрали.Ви питаєте у нього:- Що ти робиш, мерзотнику? Мама твоя ж просила взяти тебе - жебрака - на роботу?Воно відповідає:-"Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация."Ви знов питаєте:- Що ж ти робиш, га? Ця робота зараз - то все твоє життя...Воно відповідає, дивлячись на Вас із даху:- И она интересна настолько что ни мнение окружающих не их одобрение , социальная оценка, "статус, престиж, успех, слава" -Напомню, было так:Простой эксперимент:- скажите3 (три) даже не прошу.Думаю, уйдете в астрал - не перживайте - Вы не первый.Напишите, и я не скажу относительно вас слово "недолугий".Серфер, прошу - посамопиартесь: что смогли за сегодня - квартиру пропылесосить, мусор вынести?Не скромничайте.не получилрось. Я просил 2 (два) предложения по теме ветки - написал - я подсчитал - 51 (пятьдесят одну!!!) строку ОБО МНЕ (!!!).Простой банальный балабол. Один раз по горящей дешевой путевке был в Египте.Дайте угадаю: в отеле Roma в Хургаде.Пустышка. Двух конкретных примеров не смог привести.Позабавило (цитата)"...успел сделать несколько важных дел".Это самое главное.Несколько важных дел: снял штаны, посидел на унитазе, одел штаны, опять снял, оглядываясь, если где-то обрывок бумаги, не нашел, опять натянул штаны...P.S.Евгений - все вопросы кПриятно отметить, что Вы очень верно предположили про то, что "". Я даже слов таких не знаю.Только для(других людей прошу не читать):недолугие даже себе представить не могут, сочиняя анализ каждого моего слова (вообще-то это хорошо), что даже когда я вчера вечером сидел на морском берегу и смотрел на накатывающиеся голубые волны, у меня одновременно работало 2 (два) МакБука и 3 (три) смартфона.Когда я пришел с пляжа, у меня на одном из Макбуков были запущены сразу 3 (три) браузера и один анонимайзер, и я - переключаясь между браузерами - с удивлением читал, как народ источает яд. Вероятно, от голода и неудач.Сегодня проснулся в 6-00 не зря: я ждал сообщений по Скайпу о завершении "схемы" с "кешем".В схеме - не пугайтесь, все законно - были задейстованы: офицеров - 3, инженеров-математиков - 2, инженеров-программистов - 2. В 6-00 я выпил кофе, написал этот текст и ждал. Пришло только одно слово: ""Сделано".Это значит, что кэш превращен не в кэш и направлен туда, куда нужно. И даст новый кэш.Эх, хорошо, люблю, когда подчиненные четко выполняют мои команды.Ну вот, можно и с собакой прогуляться. Евгений, представляете, как я - гуляя с собакой - смеялся над вот этим безработным, который решил заняться "самосовершенствованием"...х хМне начинает нравиться эта ветка.Нам удалось выявить столько пустышек-неудачников по жизни.... Мама не горюй...Рецензенты-пустозвоны.Самый яркий пример: сидит вот такое небритое чудо на замызганном пятнами офисном кресле и рассуждает о том, что человек в свободное от основной работы время НЕ может еще вышивать или делать куклы-мотанки и на этом тоже зарабатывать.Вот ему расскажи, что одна из самых богатых женщин в миреработала простой машинисткой в офисе и работала над будущим богатством- он даже не поймет о ком речь.Дикость, однако, необразованность...Ему говоришь: вы ошибаетесь - и приводишьочень успешного бизнесмена. У которого есть дело для души и дело для денег. Дела разные.Пустозвон, потерев небритую щеку, в ответ начинает произносить, облизывая нечищенные зубы: "дОцент".А я знаю таких людей - не одного. И горжусь этим.И восторгаюсь, ибо люди разнопланово-одаренные.С 9-00 до 10-30 прочитали лекцию на тему "Организация промышленного производства ххххххх", а в 12-00 проводит совещание в цехе. А в 12-30 уже проводит занятие прямо в цехе для студентов. А в 17-00 контролировал отгрузку готовой продукции.И все это - на своем частном предприятии. И очень большом. И очень успешном.Недолугому не понять. Оно сидит на крыше, курит сигарету и говорит: "Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественноэтаж - самореализация.""Преимущественно верхний" именно то, что Вы подумали - есть нижний -- это кусты, куда можно сходить опорожнить мочевой пузырь.Помнится, несколько лет назад был на выездном заседании в аппарате управления Львовской железной дороги. Начальник дороги сказал замечательную - хотя и грустную и обидевшую многих - фразу (цитирую по памяти):Прошло несколько лет, и все вдруг начали вспоминать Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 кві, 2018 06:29, всього редагувалось 2 разів. У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2146 З нами з: 12.02.09 Подякував: 174 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 кві, 2018 06:09 Бідолашний п.Акурт! Схоже, що в реалі він спілкується лише з собакою і галоперідолом! Убогий строчить тисячі знаків , поливаючі брудом форумчан! Інакше флудьор-нарцис зів,яне))) https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM Frant

Повідомлень: 18628 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1080 раз. Подякували: 1985 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 кві, 2018 06:45 Прочитал свой предыдущий текст - он мне понравился.

Только сейчас обратил внимание: в отношении меня часто употребляется слово "пенсионер".

Я, конечно, не очень понимаю, откуда они его взяли и почему так часто употребляют по отношению ко мне и еще и с каким-то ужасом (не работают официально, наверное, налогов не платят, предприятие за них отчислений не делает, по новому закону при достижении условного пенсионного непонятного точно возраста - вообще ничего не будут получать - и очень боятся остаться голыми и нищими, ведь уж 4-ый десяток лет пошел, пузатые обрюзгшие бородатые дядьки, а ничего не нахомячили, все только на обмане да обсчёте клиентов сидели) - вообще-то я ничего не имею против пенсионеров. "Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их..." (М. Булгаков)



С 23-х лет я не жил на одну зарплату , но думаю, что если щедрое государство мне когда-то назначит еще и пенсию, то я не буду говорить слова "стало противно", ибо думаю, что "Дают - бери, а бьют - беги!", да и пенсия будет гораздо выше средней в Украине.

Совет: не ждите себе пенсию от государства.

Мне даже смешно иной раз читать вопли:

"Как можно прожить на эту пенсию!"

Да кто сказал, что вы должны "прожить" на одну пенсию?

Думайте о пенсии с 18 лет.



Кстати, забавный я "пенсионер", однако: в начале июня улетаю в США, обычно одна поездка обходится в 5-7 тысяч долларов США. Это при том, что не "шикую"...

Прошлым летом - самые яркие события:

- лично посетил несколько цехов по сборке самолетов компании Boeing.

- лично посетил офис компании Tesla.

- лично посетил два наиболее крупных и наиболее известных университета США. На территории кампусов - по пять ресторанов для преподов и студентов. Завтракали-обедали-ужинали вместе со студентами. Были интересные наблюденная. Очень было интересно смотреть, как одеты студенты, как ходят и что едят. Лично посетил одну из лабораторий в университете TOP-20 USA. Лично посетил "офис" профессора университета в США: каждый профессор имеет свой офис - отдельный кабинет. Прикольно было...

- на пляже на Гавайях (остров Мауи) на лавочке вечером (все "ловили" закат солнца) эдакий седой дядя-американец меня все учил и учил правильно произносить это слово: Boeing. Вы думаете вот так просто: "Боинг". Ага, у меня даже с 5-го раза при нем не получалось произнести правильно, как это говорил он.

- в свободный от бизнеса день сел в авто и поехал посмотреть на ледник, он на вершине горы, которую видно с любой точки города по имени Seattle - заехали уже высоко в горы, уже долго идет грунтовая дорога, ледник - вот он за поворотом, нет - за следующим, вот новый поворот, нет, вот за следующим, вот уже начало что-ло стучать в подвеске авто... Боже, когда же я доеду до подножия ледника... Так и не доехал... ледник ускользал за каждым поворотом... Прекратил попытку достичь недосягаемое, остановил авто на грунтовой лесной дороге и долго гулял по дикому лесу... Потом долго мыл на АЗС авто...

- 4 июля - в День независимости - пролетал над Сан Франциско - самолет шел на посадку в Международном аэропорту "Oakland " (там три аэропорта) - было забавное зрелище. Страна праздновала День независимости... Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 кві, 2018 07:26, всього редагувалось 2 разів. У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2146 З нами з: 12.02.09 Подякував: 174 раз. Подякували: 265 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 кві, 2018 07:09 Немає питань))) Перед нами - пацієнт палати номер шість))) Чекаємо від нарциса чергову серію фото турецького йогурту, в,яленоі риби і пса на березі моря))) Як підтвердження психічної неадекватності нашого збоченця-дописувача! https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM Frant

Повідомлень: 18628 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1080 раз. Подякували: 1985 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 12131415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58 Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58 2806 390125

Trast Сер 14 бер, 2018 08:52 Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8 , 9 , 10

R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25 95 16310

alisamaxzin Вів 20 лют, 2018 14:36 реклама