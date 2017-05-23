Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ух ты , прямо хором ответили ). Вы Акурт вызываете завидное единодушие что с первых страниц :
Хочу вас всех разочаровать!Акурт-это Троль!Мы любим тролей и мы их лелеем! Но,когда Акурта брали на работу,он клялся,что будет правдоподобен. Ему не поверили и не взяли! Что делает тут "успешный тип" под вопросом? Администрация форума не несет отвественности за общение с этим типом! Всех с Праздником!
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что по ходу "беседы", при чем как видно и у знающих вас людей так и новоприбывших о вас складывается в общем то единодушное и целостное впечатление. Готов подписаться под каждым словом и про дартаньяна и про дефицит общения у пенсионаеров Анталии и про прочие ваши комплексы - все выглядит достаточно обьективно.
Как говорят можно поменять страну но от себя не убежишь. И это про вас )
Вы просили меня пропиариться ? Спрашивали как прошел день - благодарю за беспокойство, успел сделать несколько важных дел, день прошел просто супер. Что касается пиара. Вот есть чем похвастаться но абсолютно не интересно. Придет время , может вы что то и узнаете , нет - значит и не надо было. Там несколькими страницами ранее приводили пирамиду Маслоу. Честно говоря вызывает вопросы структура и насущность некоторых "этажей". Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация. И она интересна настолько что ни мнение окружающих не их одобрение , социальная оценка, "статус, престиж, успех, слава" - вот откровенно начхать. При чем настолько откровенно начхать что я даже слабо понимаю как они могут предшествовать самореализации. Нафига нужен этот пиар и пафос если ты сам себя не реализовал, если ты не достиг сам своих заветных целей. А если реализовал - то будут "фанфары" или нет в принципе не так уж и важно. Они могут являться следствием масштаба и качества реализации твоих целей, но в любом случае они на надцатом плане. В противном случае является ваш образ - где все верх ногами и грохоту больше чем видимого толку.
Ваша "особистисть" в общем то дает ответ на этот вопрос. или вашего "дОцента". Вы здесь писали про "нулячу сучасну освіту". Вот это и оно. Именно из таких дОцентов которым важно прочувствовать себя "учитиелем" и уже не важно может что то он дать или нет она и "нуляча". Есть такая порода людей которым нужно самоутвердиться , пропиарится за чей то счет из за собственной недоразвитости, неудовлетворенности - и не важно это студенты в "нулячем вузе" или форум в нете. То есть по просту это низшая степень недолугого развития или низшая ступень в пирамиде, когда чья то реакция , чье то мнение, внешняя оценка, важнее самореализации, осуществления своих самых глубинных целей, желаний.
Нет, изначально тема по названию предполагала быть интересной, но не то во что вы ее превратили своим "дартаньянством", и детскими незрелыми комплексами, стремясь доказать кому то как правильно вы поступили , как здорово вам будет летом при +45, как будто сами в этом сомневаетесь. Интересны вопросы пассивного дохода , вариантов обустройства жизни в разных уголках мира. При чем не обязательно надо именно покупать то что впаривают на каждом углу. Приходилось бывать на разных признанных курортах мира где новострои растут сотнями , при чем в гораздо более интересных регионах и ландшафтно и климатически, где нововвозведенную недвигу пытаются впарить каждому второму приезжему. Ну вам вот впарили. Теперь вы пытаетесь доказать всем что поступили правильно, доказывая это пахнущим укрополм , как будто в украине он не пахнет и вишневым йогуртом. Выглядит это именно как недолугий детский сад. Наверно поэтому и трусливо трете свои посты как неуверенный в себе школьник-второгодник ). Будьте проще - и люди к вам потянутся ) По моему больше 2-х получилось - не считал - ну уж звыняйте.
Surfer написав:Вы просили меня пропиариться ? Спрашивали как прошел день - благодарю за беспокойство, успел сделать несколько важных дел, день прошел просто супер.
Пан Долярчик! Оце недолуге таки виявилося недолугим. Воно не взмозі нічого адекватного сказати людям. Недолуге ще чомусь вирішило, що його знов запросили бути моїм рецензентом. Слава Богу, не працює у Вас продавцем. Цитата: "Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация."
В перекладі на зрозумілу мову: Ви приїхали у свій магазин: бачите неробу, що сидить на даху магазина та курить цигарку. Два вєліка вже вкрали. Ви питаєте у нього: - Що ти робиш, мерзотнику? Мама твоя ж просила взяти тебе - жебрака - на роботу?
Воно відповідає: -"Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация." Ви знов питаєте: - Що ж ти робиш, га? Ця робота зараз - то все твоє життя... Воно відповідає, дивлячись на Вас із даху: - И она интересна настолько что ни мнение окружающих не их одобрение , социальная оценка, "статус, престиж, успех, слава" - вот откровенно начхать.
Напомню, было так:
Простой эксперимент: Surfer - скажите 2 (два) предложения по теме ветки. 3 (три) даже не прошу. Думаю, уйдете в астрал - не перживайте - Вы не первый. Напишите, и я не скажу относительно вас слово "недолугий". Серфер, прошу - посамопиартесь: что смогли за сегодня - квартиру пропылесосить, мусор вынести? Не скромничайте.
У Surfer не получилрось. Я просил 2 (два) предложения по теме ветки - написал - я подсчитал - 51 (пятьдесят одну!!!) строку ОБО МНЕ (!!!). Простой банальный балабол. Один раз по горящей дешевой путевке был в Египте. Дайте угадаю: в отеле Roma в Хургаде. Пустышка. Двух конкретных примеров не смог привести. Позабавило (цитата) "...успел сделать несколько важных дел". Это самое главное. Несколько важных дел: снял штаны, посидел на унитазе, одел штаны, опять снял, оглядываясь, если где-то обрывок бумаги, не нашел, опять натянул штаны... День самореализации удался.
P.S.
EvgeniyL написав:akurt Добрый вечер. И всё же куда "вошёл", если не секрет? Явно не в РУСАЛ. С какой фондой работаете?
Евгений - все вопросы к Surfer. Приятно отметить, что Вы очень верно предположили про то, что "явно". Я даже слов таких не знаю. Только для EvgeniyL (других людей прошу не читать): недолугие даже себе представить не могут, сочиняя анализ каждого моего слова (вообще-то это хорошо), что даже когда я вчера вечером сидел на морском берегу и смотрел на накатывающиеся голубые волны, у меня одновременно работало 2 (два) МакБука и 3 (три) смартфона. Когда я пришел с пляжа, у меня на одном из Макбуков были запущены сразу 3 (три) браузера и один анонимайзер, и я - переключаясь между браузерами - с удивлением читал, как народ источает яд. Вероятно, от голода и неудач. Сегодня проснулся в 6-00 не зря: я ждал сообщений по Скайпу о завершении "схемы" с "кешем". В схеме - не пугайтесь, все законно - были задейстованы: офицеров - 3, инженеров-математиков - 2, инженеров-программистов - 2. В 6-00 я выпил кофе, написал этот текст и ждал. Пришло только одно слово: ""Сделано". Это значит, что кэш превращен не в кэш и направлен туда, куда нужно. И даст новый кэш. Эх, хорошо, люблю, когда подчиненные четко выполняют мои команды. Ну вот, можно и с собакой прогуляться. Евгений, представляете, как я - гуляя с собакой - смеялся над вот этим безработным, который решил заняться "самосовершенствованием"... х х Мне начинает нравиться эта ветка. Нам удалось выявить столько пустышек-неудачников по жизни.... Мама не горюй... Рецензенты-пустозвоны. Самый яркий пример: сидит вот такое небритое чудо на замызганном пятнами офисном кресле и рассуждает о том, что человек в свободное от основной работы время НЕ может еще вышивать или делать куклы-мотанки и на этом тоже зарабатывать. Вот ему расскажи, что одна из самых богатых женщин в мире до того, как стать богатой и очень знаменитой, работала простой машинисткой в офисе и работала над будущим богатством ПОСЛЕ РАБОТЫ - он даже не поймет о ком речь. Дикость, однако, необразованность... Ему говоришь: вы ошибаетесь - и приводишь конкретный пример очень успешного бизнесмена. У которого есть дело для души и дело для денег. Дела разные. Пустозвон, потерев небритую щеку, в ответ начинает произносить, облизывая нечищенные зубы: "дОцент". А я знаю таких людей - не одного. И горжусь этим. И восторгаюсь, ибо люди разнопланово-одаренные. С 9-00 до 10-30 прочитали лекцию на тему "Организация промышленного производства ххххххх", а в 12-00 проводит совещание в цехе. А в 12-30 уже проводит занятие прямо в цехе для студентов. А в 17-00 контролировал отгрузку готовой продукции. И все это - на своем частном предприятии. И очень большом. И очень успешном. Недолугому не понять. Оно сидит на крыше, курит сигарету и говорит: "Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация." "Преимущественно верхний" именно то, что Вы подумали - есть нижний - нижний - это кусты, куда можно сходить опорожнить мочевой пузырь.
Помнится, несколько лет назад был на выездном заседании в аппарате управления Львовской железной дороги. Начальник дороги сказал замечательную - хотя и грустную и обидевшую многих - фразу (цитирую по памяти): "Нас больше всего волнует массовый непрофессионализм". Прошло несколько лет, и все вдруг начали вспоминать именно эту фразу.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 кві, 2018 06:29, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Прочитал свой предыдущий текст - он мне понравился. Только сейчас обратил внимание: в отношении меня часто употребляется слово "пенсионер". Я, конечно, не очень понимаю, откуда они его взяли и почему так часто употребляют по отношению ко мне и еще и с каким-то ужасом (не работают официально, наверное, налогов не платят, предприятие за них отчислений не делает, по новому закону при достижении условного пенсионного непонятного точно возраста - вообще ничего не будут получать - и очень боятся остаться голыми и нищими, ведь уж 4-ый десяток лет пошел, пузатые обрюзгшие бородатые дядьки, а ничего не нахомячили, все только на обмане да обсчёте клиентов сидели) - вообще-то я ничего не имею против пенсионеров. "Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их..." (М. Булгаков).
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 кві, 2018 09:01, всього редагувалось 3 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Немає питань))) Перед нами - пацієнт палати номер шість))) Чекаємо від нарциса чергову серію фото турецького йогурту, в,яленоі риби і пса на березі моря))) Як підтвердження психічної неадекватності нашого збоченця-дописувача!
Долярчик написав:...от і що/чого ви всі добились?!
А вы? Что имеем по факту? akurt - это: - обожание себя - перманентный самопиар - жалость к холуям, но с симпатией - зависть к более успешным - отвращение к менее успешным - Турция- хорошо - Украина - плохо - все кто остался в Украине - дураки, но я им хочу показать свет в конце тоннеля, который я сам и излучаю - вопросы? Да кто вы такие все, что бы я вам отвечал. Я буду здесь спрашивать и писать то, о чем хочу, а не о том, что вас интересует - недопущение альтернативных мнений - претензия на истину в последней инстанции - маслины копченые.
Все. Весь секрет "успеха". Больше здесь вы ничего не почерпнете. А, забыл, еще узнаете оч. много о том, что вкушал/пил, куда ходил/ездил/летал, с кем разговаривал и пр. подробности из жизни одного пенсионера из Украины в Турции.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
jabba написав:Где взял там уже нет (это привет для Долярчика - он этого никак понять не может, шо там де многие взяли там для него уже давно ничего не осталось)
....тут вже ранішше хтось таке писав, і я ще напишу: Що, в багатьох "розумних" книжках пише, що потрібно більше проводити часу з успішними людьми..... більше з ними спілкуватись, черпати від них інформацію і т. ін. Так от, коли я натрапив на цей форум(фінанс. юа), я подумав, що круто, що тут "крутиться" БАГАТО успішних людей і що я БАГАТО почерпну від них потрібної інформації і т. ін. Але, пройшов деякий час, і я зрозумів, що тут "крутиться" БАГАТО злобних, ненависних, некультурних(рідко хоч трохи успішних) людей, які, не те, щоб щось хотіли/бажали підказати, а навпаки, ДУЖЕ хочуть образити, принизити, понадсміхатись і т. ін. Що це? - це такі ми українці? - це так ми будуємо державу? - це так ми допомагаємо одне одному? - це так ми "брат за брата"? - це такі "ми - єдині" і "в єдності - сила"? (прикро, дуже прикро за наш менталітет!) ... і на завершення, будуть доречні слова цієї пісні:
"Брат за брата" Рваними ритмами, стрімкими потоками Щось потужно гупає в грудях. З чистими помислами, твердими кроками – Хай світло небесне засяє в людях! Хто сам вирішує долю, Хто сам примає рішення, Без бруду, без блуду, без гною, без болю Життям своїм залишається втішеним.
Приспів: Свій на свого не здійме руку! Брат на брата не скаже злого! Прийме удар, піде на муку Брат за брата, свій за свого!
Різкими зламами, лихими закрутами Продирається доля крізь хащі. Хай груди заквітнуть червоними рутами – Не втратити честі своєї нізащо! Там, де з рідними-милими, Там, де зі своїми хорошими, Власним розумом, власними силами Щастя своє збудувати зможемо...
Приспів.
Вітре мій, веди мене! | Сонце моє, зігрій мені серце! | Земле моя, мені сили дай | Перемогти у смертельному герці! |
Не вір в чуже, не проси, не бійся! В єдності сила – відома істина. Хто пустить ворога в своє обійстя, Власного хліба більше не їстиме. Живим героям прірва роботи! Героям загиблим славна тризна! Але, для початку, визначись хто ти І що для тебе твоя Вітчизна!
Долярчик написав:...от і що/чого ви всі добились?!
А вы? Что имеем по факту? akurt - это: - обожание себя - перманентный самопиар - жалость к холуям, но с симпатией - зависть к более успешным - отвращение к менее успешным - Турция- хорошо - Украина - плохо - все кто остался в Украине - дураки, но я им хочу показать свет в конце тоннеля, который я сам и излучаю - вопросы? Да кто вы такие все, что бы я вам отвечал. Я буду здесь спрашивать и писать то, о чем хочу, а не о том, что вас интересует - недопущение альтернативных мнений - претензия на истину в последней инстанции - маслины копченые.
Все. Весь секрет "успеха". Больше здесь вы ничего не почерпнете. А, забыл, еще узнаете оч. много о том, что вкушал/пил, куда ходил/ездил/летал, с кем разговаривал и пр. подробности из жизни одного пенсионера из Украины в Турции.
Абсолютно вірно! Жодної інформаційної цінності!
п.Акурт переплутав свою сторінку у Фейсбуку з форумом по нерухомості. Його фото пса, риби, квіточок і котиків на приватній сторінці в Фейсбуку були би як раз на місті))) Проте читачі там відсутні.
Тут читачів є. Проте аудиторія інша, не фейсбучна. Вона по багатьом параметрам може заткнути п.Акурта за пояс. Що вона з успіхом і робить. А він - після холодного душу - злиться, бризкає слиною і знову самохизується.
akurt написав:С 23-х лет я не жил на одну зарплату, но думаю, что если щедрое государство мне когда-то назначит еще и пенсию, то я не буду говорить слова "стало противно", ибо думаю, что "Дают - бери, а бьют - беги!", да и пенсия будет гораздо выше средней в Украине. Совет: не ждите себе пенсию от государства.
Кому клоун дає цю пораду??? Хто його тут просить???
akurt написав:уже долго идет грунтовая дорога, ледник - вот он за поворотом, нет - за следующим, вот новый поворот, нет, вот за следующим, вот уже начало что-ло стучать в подвеске авто... Боже, когда же я доеду до подножия ледника... Так и не доехал... ледник ускользал за каждым поворотом... Прекратил попытку достичь недосягаемое, остановил авто на грунтовой лесной дороге и долго гулял по дикому лесу... Потом долго мыл на АЗС авто... - 4 июля - в День независимости - пролетал над Сан Франциско - самолет шел на посадку в Международном аэропорту "Oakland " (там три аэропорта) - было забавное зрелище. Страна праздновала День независимости.
Чувак явно бажає трапити в пожиттєвий бан. За дикий флуд не за темою гілки.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 11 кві, 2018 08:51, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:....тут вже ранішше хтось таке писав, і я ще напишу: Що, в багатьох "розумних" книжках пише, що потрібно більше проводити часу з успішними людьми..... більше з ними спілкуватись, черпати від них інформацію і т. ін. Так от, коли я натрапив на цей форум(фінанс. юа), я подумав, що круто, що тут "крутиться" БАГАТО успішних людей і що я БАГАТО почерпну від них потрібної інформації і т. ін. Але, пройшов деякий час, і я зрозумів, що тут "крутиться" БАГАТО злобних, ненависних, некультурних(рідко хоч трохи успішних) людей, які, не те, щоб щось хотіли/бажали підказати, а навпаки, ДУЖЕ хочуть образити, принизити, понадсміхатись і т. ін.
Все правильно написано в книжках. Но речь в них не о форумах. Никто не хочет подсказать. Плюшки вы получаете от общения с ними/сотрудничества/работы на них только как неизбежную утечку. А форум - это кривое зеркало реала. Отсюда и перекосы. Такие как "идеальный" akurt и "источающие гной" неблагодарные его читатели.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Пан козак - какую-то убогую жизнь ведете. А ведь она одна. Почувствуйте разницу - хотя нет, наверное, не сможете: - я рассказываю, как можно сделать (это глагол такой: СДЕ-ЛАТЬ, корень "дел") то или иное, и КАК сделать. - вы рассказываете, какой я именно упырь. Вы моя няня в детском саду? "Корнет! Вы - женщина?" (из фильма Э.Рязанова)
Сможете ударить одной извилиной о другую и попробовать определить разницу?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 кві, 2018 09:02, всього редагувалось 3 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.