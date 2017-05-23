Додано: Сер 11 кві, 2018 03:32

Хочу вас всех разочаровать!Акурт-это Троль!Мы любим тролей и мы их лелеем! Но,когда Акурта брали на работу,он клялся,что будет правдоподобен. Ему не поверили и не взяли! Что делает тут "успешный тип" под вопросом? Администрация форума не несет отвественности за общение с этим типом! Всех с Праздником!

Ух ты , прямо хором ответили ). Вы Акурт вызываете завидное единодушие что с первых страниц :что по ходу "беседы", при чем как видно и у знающих вас людей так и новоприбывших о вас складывается в общем то единодушное и целостное впечатление. Готов подписаться под каждым словом и про дартаньяна и про дефицит общения у пенсионаеров Анталии и про прочие ваши комплексы - все выглядит достаточно обьективно.Как говорят можно поменять страну но от себя не убежишь. И это про вас )Вы просили меня пропиариться ? Спрашивали как прошел день - благодарю за беспокойство, успел сделать несколько важных дел, день прошел просто супер. Что касается пиара. Вот есть чем похвастаться но абсолютно не интересно. Придет время , может вы что то и узнаете , нет - значит и не надо было. Там несколькими страницами ранее приводили пирамиду Маслоу. Честно говоря вызывает вопросы структура и насущность некоторых "этажей". Так вот меня в нынешней моей жизни интересует преимущественно верхний этаж - самореализация. И она интересна настолько что ни мнение окружающих не их одобрение , социальная оценка, "статус, престиж, успех, слава" - вот откровенно начхать. При чем настолько откровенно начхать что я даже слабо понимаю как они могут предшествовать самореализации. Нафига нужен этот пиар и пафос если ты сам себя не реализовал, если ты не достиг сам своих заветных целей. А если реализовал - то будут "фанфары" или нет в принципе не так уж и важно. Они могут являться следствием масштаба и качества реализации твоих целей, но в любом случае они на надцатом плане. В противном случае является ваш образ - где все верх ногами и грохоту больше чем видимого толку.Ваша "особистисть" в общем то дает ответ на этот вопрос. или вашего "дОцента". Вы здесь писали про "нулячу сучасну освіту". Вот это и оно. Именно из таких дОцентов которым важно прочувствовать себя "учитиелем" и уже не важно может что то он дать или нет она и "нуляча". Есть такая порода людей которым нужно самоутвердиться , пропиарится за чей то счет из за собственной недоразвитости, неудовлетворенности - и не важно это студенты в "нулячем вузе" или форум в нете. То есть по просту это низшая степень недолугого развития или низшая ступень в пирамиде, когда чья то реакция , чье то мнение, внешняя оценка, важнее самореализации, осуществления своих самых глубинных целей, желаний.Нет, изначально тема по названию предполагала быть интересной, но не то во что вы ее превратили своим "дартаньянством", и детскими незрелыми комплексами, стремясь доказать кому то как правильно вы поступили , как здорово вам будет летом при +45, как будто сами в этом сомневаетесь. Интересны вопросы пассивного дохода , вариантов обустройства жизни в разных уголках мира. При чем не обязательно надо именно покупать то что впаривают на каждом углу. Приходилось бывать на разных признанных курортах мира где новострои растут сотнями , при чем в гораздо более интересных регионах и ландшафтно и климатически, где нововвозведенную недвигу пытаются впарить каждому второму приезжему. Ну вам вот впарили. Теперь вы пытаетесь доказать всем что поступили правильно, доказывая это пахнущим укрополм , как будто в украине он не пахнет и вишневым йогуртом. Выглядит это именно как недолугий детский сад. Наверно поэтому и трусливо трете свои посты как неуверенный в себе школьник-второгодник ).Будьте проще - и люди к вам потянутся ) По моему больше 2-х получилось - не считал - ну уж звыняйте.