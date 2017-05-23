Згинь, жираф!
Твоє місце в Африці, а не на форумі посеред порядних людей!
Образився за точну й влучну характеристику)))
козак написав:
А вы?
Что имеем по факту?
akurt - это:
- обожание себя
- перманентный самопиар
- жалость к холуям, но с симпатией
- зависть к более успешным
- отвращение к менее успешным
- Турция- хорошо
- Украина - плохо
- все кто остался в Украине - дураки, но я им хочу показать свет в конце тоннеля, который я сам и излучаю
- вопросы? Да кто вы такие все, что бы я вам отвечал. Я буду здесь спрашивать и писать то, о чем хочу, а не о том, что вас интересует
- недопущение альтернативных мнений
- претензия на истину в последней инстанции
- маслины копченые.
Все. Весь секрет "успеха". Больше здесь вы ничего не почерпнете.
А, забыл, еще узнаете оч. много о том, что вкушал/пил, куда ходил/ездил/летал, с кем разговаривал и пр. подробности из жизни одного пенсионера из Украины в Турции.