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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 08:52

  akurt написав:Пан козак - какую-то убогую жизнь ведете.
А ведь она одна.

Згинь, жираф!
Твоє місце в Африці, а не на форумі посеред порядних людей!
Образився за точну й влучну характеристику)))

  козак написав:
  Долярчик написав:...от і що/чого ви всі добились?!

А вы?
Что имеем по факту?
akurt - это:
- обожание себя
- перманентный самопиар
- жалость к холуям, но с симпатией
- зависть к более успешным
- отвращение к менее успешным
- Турция- хорошо
- Украина - плохо
- все кто остался в Украине - дураки, но я им хочу показать свет в конце тоннеля, который я сам и излучаю
- вопросы? Да кто вы такие все, что бы я вам отвечал. Я буду здесь спрашивать и писать то, о чем хочу, а не о том, что вас интересует
- недопущение альтернативных мнений
- претензия на истину в последней инстанции
- маслины копченые.

Все. Весь секрет "успеха". Больше здесь вы ничего не почерпнете.
А, забыл, еще узнаете оч. много о том, что вкушал/пил, куда ходил/ездил/летал, с кем разговаривал и пр. подробности из жизни одного пенсионера из Украины в Турции.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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