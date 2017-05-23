козак написав:

Долярчик написав: ...от і що/чого ви всі добились?! ...от і що/чого ви всі добились?!

А вы?Что имеем по факту?akurt - это:- обожание себя- перманентный самопиар- жалость к холуям, но с симпатией- зависть к более успешным- отвращение к менее успешным- Турция- хорошо- Украина - плохо- все кто остался в Украине - дураки, но я им хочу показать свет в конце тоннеля, который я сам и излучаю- вопросы? Да кто вы такие все, что бы я вам отвечал. Я буду здесь спрашивать и писать то, о чем хочу, а не о том, что вас интересует- недопущение альтернативных мнений- претензия на истину в последней инстанции- маслины копченые.Все. Весь секрет "успеха". Больше здесь вы ничего не почерпнете.А, забыл, еще узнаете оч. много о том, что вкушал/пил, куда ходил/ездил/летал, с кем разговаривал и пр. подробности из жизни одного пенсионера из Украины в Турции.