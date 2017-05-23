Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Пан козак - какую-то убогую жизнь ведете. А ведь она одна.
Згинь, жираф! Твоє місце в Африці, а не на форумі посеред порядних людей! Образився за точну й влучну характеристику)))
козак написав:
Долярчик написав:...от і що/чого ви всі добились?!
А вы? Что имеем по факту? akurt - это: - обожание себя - перманентный самопиар - жалость к холуям, но с симпатией - зависть к более успешным - отвращение к менее успешным - Турция- хорошо - Украина - плохо - все кто остался в Украине - дураки, но я им хочу показать свет в конце тоннеля, который я сам и излучаю - вопросы? Да кто вы такие все, что бы я вам отвечал. Я буду здесь спрашивать и писать то, о чем хочу, а не о том, что вас интересует - недопущение альтернативных мнений - претензия на истину в последней инстанции - маслины копченые.
Все. Весь секрет "успеха". Больше здесь вы ничего не почерпнете. А, забыл, еще узнаете оч. много о том, что вкушал/пил, куда ходил/ездил/летал, с кем разговаривал и пр. подробности из жизни одного пенсионера из Украины в Турции.
А мне нравится, как пишет Акурт. Вот только одно не понятно - если вам так противно читать, какого лешего вы сюда заходите???? Бороться за правду и справедливость??? За однозначную интерпритацию реальности??? Так мир не черно-белый и оценка реальности субъективна и зависит от точки зрения наблюдателя. Мужик дельные советы пишет о жизни и о своем мироощущении, а его клюют.
akurt написав:Пан козак - какую-то убогую жизнь ведете.
Что еще вы мне расскажите о моей жизни? З.ы.
akurt написав: Господа хорошие, у меня были совершенно чистые намерения ... Ребята! Вам не нужно жить лучше. Этого даже нельзя разрешать. Это даже вредно. Я с ужасом представляю, что вы в самом деле попали бы в цивилизованный мир.
Это все, что нужно знать коллегам о ваших способностях к реализации собственных намерений.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Rondo Я зашел сюда по совету Долярчика. С большим оптимизмом принялся внимать. С уважением. Но потом зацепились и понеслось. Я не претендую на истину. Все ИМХО. Если кому-то нравятся посты akurtа - это нормально. Мне не нравится. Обозначил что именно. Все. Писать, что вздумается, топик-стартеру никто запретить не может. Тем более заставить удалить свои ценные мысли, советы, оценки, пожелания, впечатления. З.ы. Зерна от плевел отделять можно. Но важны как их соотношение, так и атмосфера, в которой происходит процесс разделения.
Востаннє редагувалось козак в Сер 11 кві, 2018 09:25, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Меня, например, интересует вопрос как происходит оплата за заграничную недвижимость. Как я понимаю если это Европа, то тут только банковский перевод, но просто так банк такую сумму не выпустит, нужна лицензия НБУ. Еще вариант везти кэшем с декларированием в аэропорту, но опять же не очень в Европе любят кэш. У кого какой опыт есть?
Rondo написав:А мне нравится, как пишет Акурт. Вот только одно не понятно - если вам так противно читать, какого лешего вы сюда заходите???? Бороться за правду и справедливость??? За однозначную интерпритацию реальности??? Так мир не черно-белый и оценка реальности субъективна и зависит от точки зрения наблюдателя. Мужик дельные советы пишет о жизни и о своем мироощущении, а его клюют.
Однозначно У свій час так вижили Квестора з гілки про банки, купу цікавих людей із валютної гілки... тепер туди немає чого навіть заходити
добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити...
тепер добрались сюди.
створіть свої гілки і там вживайте галоперідол, коньяк і пишіть все, що Вам заманеться
inside! Саме цим зараз займаюся - із 7-00 ранку. Весь час на зв"язку із адекватною людиною. Допомагаю. Вибачайте не буду відповідати. Але все не дуже просто суто з технічної точки зору. Навіть не в тому справа, що з України можна вивезти тільки 10 000 ойро кешем, а й зробити переказ SWIFT дуже проблематично - 5 500 долярів - 150 000 гривень то ж не наш стиль...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Вихідні дані: - за своє життя в Україні я заробив власних 500 000 долярів США. Це дійсно пачки грошей, які я тримав в руках і вони були реально моїми. - будучи сім"янином, я весь час думав про свою родину. На сьогодні всі мої діти працюють та навчаються за кордоном - в США. - Я об"їздив майже весь світ (на сьогодні не був в Австралії та Японії).
Пан akurt, 500к долл. это : 1. сумма сбережений, которую вам удалось собрать в ячейке помимо всех трат или 2. общая сумма заработанного за все годы ?
Если второе то математически не сходится с "объездил почти весь мир" и "дети учатся в США" (сколько детей ?). Да, мне представляется, что вся сумма вполне ушла бы на эти пункты и еще не хватило бы.
Что вы вкладываете в "объездил почти весь мир" ? Так обоснованно могут сказать люди как Артемий Лебедев или Илья Варламов. Вы сопоставимы с ними ?