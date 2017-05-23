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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14151617>
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 08:52

  akurt написав:Пан козак - какую-то убогую жизнь ведете.
А ведь она одна.

Згинь, жираф!
Твоє місце в Африці, а не на форумі посеред порядних людей!
Образився за точну й влучну характеристику)))

  козак написав:
  Долярчик написав:...от і що/чого ви всі добились?!

А вы?
Что имеем по факту?
akurt - это:
- обожание себя
- перманентный самопиар
- жалость к холуям, но с симпатией
- зависть к более успешным
- отвращение к менее успешным
- Турция- хорошо
- Украина - плохо
- все кто остался в Украине - дураки, но я им хочу показать свет в конце тоннеля, который я сам и излучаю
- вопросы? Да кто вы такие все, что бы я вам отвечал. Я буду здесь спрашивать и писать то, о чем хочу, а не о том, что вас интересует
- недопущение альтернативных мнений
- претензия на истину в последней инстанции
- маслины копченые.

Все. Весь секрет "успеха". Больше здесь вы ничего не почерпнете.
А, забыл, еще узнаете оч. много о том, что вкушал/пил, куда ходил/ездил/летал, с кем разговаривал и пр. подробности из жизни одного пенсионера из Украины в Турции.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

А мне нравится, как пишет Акурт. Вот только одно не понятно - если вам так противно читать, какого лешего вы сюда заходите???? Бороться за правду и справедливость??? За однозначную интерпритацию реальности??? Так мир не черно-белый и оценка реальности субъективна и зависит от точки зрения наблюдателя. Мужик дельные советы пишет о жизни и о своем мироощущении, а его клюют.
Rondo
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:10

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Пан козак - какую-то убогую жизнь ведете.

Что еще вы мне расскажите о моей жизни?
З.ы.
  akurt написав:
Господа хорошие, у меня были совершенно чистые намерения
...
Ребята! Вам не нужно жить лучше.
Этого даже нельзя разрешать.
Это даже вредно.
Я с ужасом представляю, что вы в самом деле попали бы в цивилизованный мир.

Это все, что нужно знать коллегам о ваших способностях к реализации собственных намерений.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:20

Я тоже удивлен ведрами негатива на аккурта.

Человек завел отдельную ветку и тут пишет по этой теме.

Если не интересно - зачем заходить?

Мне например интересно.

Я тоже считаю что в Украине жить, скажем так, хуже чем во многих других странах.

Мне советы аккурта интересны.

Раньше вообще не рассматривал Турцию, как и другие мусульманские страны.

Еще интересна Португалия - поделитесь кто там живет!

И вопрос к Аккурту - мне больше климат нравится Мармариса, а что там с недвижимостью, не знаете?
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:20

Rondo Я зашел сюда по совету Долярчика. С большим оптимизмом принялся внимать. С уважением. Но потом зацепились и понеслось. Я не претендую на истину. Все ИМХО. Если кому-то нравятся посты akurtа - это нормально. Мне не нравится. Обозначил что именно. Все.
Писать, что вздумается, топик-стартеру никто запретить не может. Тем более заставить удалить свои ценные мысли, советы, оценки, пожелания, впечатления.
З.ы. Зерна от плевел отделять можно. Но важны как их соотношение, так и атмосфера, в которой происходит процесс разделения.
Востаннє редагувалось козак в Сер 11 кві, 2018 09:25, всього редагувалось 1 раз.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:21

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

А давайте попробуем ближе к конструктиву :)

Меня, например, интересует вопрос как происходит оплата за заграничную недвижимость. Как я понимаю если это Европа, то тут только банковский перевод, но просто так банк такую сумму не выпустит, нужна лицензия НБУ. Еще вариант везти кэшем с декларированием в аэропорту, но опять же не очень в Европе любят кэш. У кого какой опыт есть?
inside
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:25

  Rondo написав:А мне нравится, как пишет Акурт. Вот только одно не понятно - если вам так противно читать, какого лешего вы сюда заходите???? Бороться за правду и справедливость??? За однозначную интерпритацию реальности??? Так мир не черно-белый и оценка реальности субъективна и зависит от точки зрения наблюдателя. Мужик дельные советы пишет о жизни и о своем мироощущении, а его клюют.


Однозначно
У свій час так вижили Квестора з гілки про банки, купу цікавих людей із валютної гілки...
тепер туди немає чого навіть заходити

добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити...

тепер добрались сюди.

створіть свої гілки і там вживайте галоперідол, коньяк і пишіть все, що Вам заманеться

у чужий монастир зі своїм уставом не ходять!
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:35

jump!
П"ять балів!

inside!
Саме цим зараз займаюся - із 7-00 ранку.
Весь час на зв"язку із адекватною людиною. Допомагаю.
Вибачайте не буду відповідати.
Але все не дуже просто суто з технічної точки зору.
Навіть не в тому справа, що з України можна вивезти тільки 10 000 ойро кешем, а й зробити переказ SWIFT дуже проблематично - 5 500 долярів - 150 000 гривень то ж не наш стиль...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:11

  jump написав:добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити...

крім флуду, там не було жодної інформації.

Київська гілка донині існує.
Тому що там є адекватний модератор, який флудьорів відправляє в баню. Зазвичай)))

А тут - якісь пампаси, джунглі з нарцисами на березі турецької Амазонки))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:15

  akurt написав:Вихідні дані:
- за своє життя в Україні я заробив власних 500 000 долярів США. Це дійсно пачки грошей, які я тримав в руках і вони були реально моїми.
- будучи сім"янином, я весь час думав про свою родину. На сьогодні всі мої діти працюють та навчаються за кордоном - в США.
- Я об"їздив майже весь світ (на сьогодні не був в Австралії та Японії).


Пан akurt, 500к долл. это :
1. сумма сбережений, которую вам удалось собрать в ячейке помимо всех трат
или
2. общая сумма заработанного за все годы ?

Если второе то математически не сходится с "объездил почти весь мир" и "дети учатся в США" (сколько детей ?). Да, мне представляется, что вся сумма вполне ушла бы на эти пункты и еще не хватило бы.

Что вы вкладываете в "объездил почти весь мир" ? Так обоснованно могут сказать люди как Артемий Лебедев или Илья Варламов. Вы сопоставимы с ними ?
vladimir07
 
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