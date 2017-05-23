Додано: Сер 11 кві, 2018 09:20

Rondo Я зашел сюда по совету Долярчика. С большим оптимизмом принялся внимать. С уважением. Но потом зацепились и понеслось. Я не претендую на истину. Все ИМХО. Если кому-то нравятся посты akurtа - это нормально. Мне не нравится. Обозначил что именно. Все.

Писать, что вздумается, топик-стартеру никто запретить не может. Тем более заставить удалить свои ценные мысли, советы, оценки, пожелания, впечатления.

З.ы. Зерна от плевел отделять можно. Но важны как их соотношение, так и атмосфера, в которой происходит процесс разделения.

Востаннє редагувалось козак в Сер 11 кві, 2018 09:25, всього редагувалось 1 раз.

"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"