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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 кві, 2018 10:27
Rondo написав:
...какого лешего вы сюда заходите????
вижу обновления - захожу.
прочитать мнения. в том числе альтернативные.
это не личный блог, а обычная ветка форума.
показать вам ветки, где топик-стартеров нет годами, а ветки живы?
может потому, что дело не в отдельно взятой личности, а в актуальности вопроса?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:39
jump написав:
У свій час так вижили Квестора з гілки про банки, ... тепер туди немає чого навіть заходити
ясное дело, что нечего.
но не в Квесторе дело, а в исчерпании темы.
все гусарские банки, которые советовал обходить стороной (и именно эта мысль находила противников в виде любителей пикничков, что давало ветке жизнь), благополучно накрылись, ставки упали, депозиты не интересны, о чём там читать и писать?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:42
jump написав:
добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити.
если мне не изменяет память, то и топик стартер приложил руку, зафлудив Львовскую тему турецким берегом и своим личным вопросом.
нет? тогда сорри.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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Додано: Сер 11 кві, 2018 10:56
вважаю, що ця гілка форуму наразі сама цікава і захоплююча!
живе, гаряче, натуральне спілкування без купюр!
show must go on!
PS прохання модераторам не терти дописи
+50грн !
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:10
akurt
Маю перше уточнююче питання про завоз автівки з України.
Як це було логістично? Приблизно скільки вартувало?
Що буде, коли збіжить 2річний термін?
Друге - покласти гроші у турецькі банки.
Тільки з ВНЖ?
У яких валютах по Вашому має сенс?
Теж маю питання деякої диверсифікації...В понеділок повернувся з Європи.
Враження - ловити там вже майже нічого.
В Турцію починаю їздити раз на півроку - маю постачальників, їх коло збільшується. Справу мати і приємно і набагато дешевше ніж з Євросоюзом. Так, є дещо мусульманської специфіки, але пристосуватись не важко.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:40
Frant написав:
крім флуду, там не було жодної інформації.
jump написав:
добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити...
Київська гілка донині існує.
Тому що там є адекватний модератор, який флудьорів відправляє в баню. Зазвичай)))
А тут - якісь пампаси, джунглі з нарцисами на березі турецької Амазонки))
Не заходьте на "зафлуджену гілку". Навіщо???
Тіштесь київською.
пампаси і джунглі нехай не турбують
мені особисто було цікаво почитати і про Турцію і про всі інші варіанти купівлі-продажу ділянок-нерухомості, оренди та стилю життя автора.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:41
Yuri_T написав: jump написав:
добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити.
если мне не изменяет память, то и топик стартер приложил руку, зафлудив Львовскую тему турецким берегом и своим личным вопросом.
нет? тогда сорри.
навпаки, гілка отримала друге дихання
тепер там "мертві бджоли не гудуть"
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jump
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