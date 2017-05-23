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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:27

  Rondo написав:...какого лешего вы сюда заходите????

вижу обновления - захожу.
прочитать мнения. в том числе альтернативные.
это не личный блог, а обычная ветка форума.
показать вам ветки, где топик-стартеров нет годами, а ветки живы?
может потому, что дело не в отдельно взятой личности, а в актуальности вопроса?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:39

  jump написав:У свій час так вижили Квестора з гілки про банки, ... тепер туди немає чого навіть заходити

ясное дело, что нечего.
но не в Квесторе дело, а в исчерпании темы.
все гусарские банки, которые советовал обходить стороной (и именно эта мысль находила противников в виде любителей пикничков, что давало ветке жизнь), благополучно накрылись, ставки упали, депозиты не интересны, о чём там читать и писать?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:42

  jump написав:добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити.

если мне не изменяет память, то и топик стартер приложил руку, зафлудив Львовскую тему турецким берегом и своим личным вопросом.
нет? тогда сорри.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:56

вважаю, що ця гілка форуму наразі сама цікава і захоплююча!

живе, гаряче, натуральне спілкування без купюр!

show must go on! :)


PS прохання модераторам не терти дописи
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:10

akurt
Маю перше уточнююче питання про завоз автівки з України.
Як це було логістично? Приблизно скільки вартувало?
Що буде, коли збіжить 2річний термін?

Друге - покласти гроші у турецькі банки.
Тільки з ВНЖ?
У яких валютах по Вашому має сенс?

Теж маю питання деякої диверсифікації...В понеділок повернувся з Європи.
Враження - ловити там вже майже нічого.

В Турцію починаю їздити раз на півроку - маю постачальників, їх коло збільшується. Справу мати і приємно і набагато дешевше ніж з Євросоюзом. Так, є дещо мусульманської специфіки, але пристосуватись не важко.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:40

  Frant написав:
  jump написав:добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити...

крім флуду, там не було жодної інформації.

Київська гілка донині існує.
Тому що там є адекватний модератор, який флудьорів відправляє в баню. Зазвичай)))

А тут - якісь пампаси, джунглі з нарцисами на березі турецької Амазонки))


Не заходьте на "зафлуджену гілку". Навіщо???

Тіштесь київською.

пампаси і джунглі нехай не турбують
мені особисто було цікаво почитати і про Турцію і про всі інші варіанти купівлі-продажу ділянок-нерухомості, оренди та стилю життя автора.
jump
 
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  Yuri_T написав:
  jump написав:добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити.

если мне не изменяет память, то и топик стартер приложил руку, зафлудив Львовскую тему турецким берегом и своим личным вопросом.
нет? тогда сорри.


навпаки, гілка отримала друге дихання
тепер там "мертві бджоли не гудуть" :D
jump
 
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