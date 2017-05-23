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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:40

  Frant написав:
  jump написав:добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити...

крім флуду, там не було жодної інформації.

Київська гілка донині існує.
Тому що там є адекватний модератор, який флудьорів відправляє в баню. Зазвичай)))

А тут - якісь пампаси, джунглі з нарцисами на березі турецької Амазонки))


Не заходьте на "зафлуджену гілку". Навіщо???

Тіштесь київською.

пампаси і джунглі нехай не турбують
мені особисто було цікаво почитати і про Турцію і про всі інші варіанти купівлі-продажу ділянок-нерухомості, оренди та стилю життя автора.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:41

  Yuri_T написав:
  jump написав:добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити.

если мне не изменяет память, то и топик стартер приложил руку, зафлудив Львовскую тему турецким берегом и своим личным вопросом.
нет? тогда сорри.


навпаки, гілка отримала друге дихання
тепер там "мертві бджоли не гудуть" :D
jump
 
Повідомлень: 1766
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:30

  jump написав:
  Yuri_T написав:
  jump написав:добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити.

если мне не изменяет память, то и топик стартер приложил руку, зафлудив Львовскую тему турецким берегом и своим личным вопросом.
нет? тогда сорри.


навпаки, гілка отримала друге дихання
тепер там "мертві бджоли не гудуть" :D

Гілка не по темі-це не гілка! Бджоли хай гудуть по темі! Тим паче Акурт і ви це єдине обличчя!Шо ви про себе не знали?)))
sinus
 
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