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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 кві, 2018 11:40
Frant написав:
крім флуду, там не було жодної інформації.
jump написав:
добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити...
Київська гілка донині існує.
Тому що там є адекватний модератор, який флудьорів відправляє в баню. Зазвичай)))
А тут - якісь пампаси, джунглі з нарцисами на березі турецької Амазонки))
Не заходьте на "зафлуджену гілку". Навіщо???
Тіштесь київською.
пампаси і джунглі нехай не турбують
мені особисто було цікаво почитати і про Турцію і про всі інші варіанти купівлі-продажу ділянок-нерухомості, оренди та стилю життя автора.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 11:41
Yuri_T написав: jump написав:
добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити.
если мне не изменяет память, то и топик стартер приложил руку, зафлудив Львовскую тему турецким берегом и своим личным вопросом.
нет? тогда сорри.
навпаки, гілка отримала друге дихання
тепер там "мертві бджоли не гудуть"
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Додано: Сер 11 кві, 2018 14:30
jump написав: Yuri_T написав: jump написав:
добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити.
если мне не изменяет память, то и топик стартер приложил руку, зафлудив Львовскую тему турецким берегом и своим личным вопросом.
нет? тогда сорри.
навпаки, гілка отримала друге дихання
тепер там "мертві бджоли не гудуть"
Гілка не по темі-це не гілка! Бджоли хай гудуть по темі! Тим паче Акурт і ви це єдине обличчя!Шо ви про себе не знали?)))
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