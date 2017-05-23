Додано: Сер 11 кві, 2018 10:15

akurt написав: Вихідні дані:

- за своє життя в Україні я заробив власних 500 000 долярів США. Це дійсно пачки грошей, які я тримав в руках і вони були реально моїми.

- будучи сім"янином, я весь час думав про свою родину. На сьогодні всі мої діти працюють та навчаються за кордоном - в США.

- Я об"їздив майже весь світ (на сьогодні не був в Австралії та Японії).

Вихідні дані:- за своє життя в Україні я заробив власних 500 000 долярів США. Це дійсно пачки грошей, які я тримав в руках і вони були реально моїми.- будучи сім"янином, я весь час думав про свою родину. На сьогодні всі мої діти працюють та навчаються за кордоном - в США.- Я об"їздив майже весь світ (на сьогодні не був в Австралії та Японії).

Пан akurt, 500к долл. это :1. сумма сбережений, которую вам удалось собрать в ячейкевсех тратили2. общая сумма заработанного за все годы ?Если второе то математически не сходится с "объездил почти весь мир" и "дети учатся в США" (сколько детей ?). Да, мне представляется, что вся сумма вполне ушла бы на эти пункты и еще не хватило бы.Что вы вкладываете в "объездил почти весь мир" ? Так обоснованно могут сказать люди как Артемий Лебедев или Илья Варламов. Вы сопоставимы с ними ?