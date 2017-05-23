Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Вихідні дані: - за своє життя в Україні я заробив власних 500 000 долярів США. Це дійсно пачки грошей, які я тримав в руках і вони були реально моїми. - будучи сім"янином, я весь час думав про свою родину. На сьогодні всі мої діти працюють та навчаються за кордоном - в США. - Я об"їздив майже весь світ (на сьогодні не був в Австралії та Японії).
Пан akurt, 500к долл. это : 1. сумма сбережений, которую вам удалось собрать в ячейке помимо всех трат или 2. общая сумма заработанного за все годы ?
Если второе то математически не сходится с "объездил почти весь мир" и "дети учатся в США" (сколько детей ?). Да, мне представляется, что вся сумма вполне ушла бы на эти пункты и еще не хватило бы.
Что вы вкладываете в "объездил почти весь мир" ? Так обоснованно могут сказать люди как Артемий Лебедев или Илья Варламов. Вы сопоставимы с ними ?
Rondo написав:...какого лешего вы сюда заходите????
вижу обновления - захожу. прочитать мнения. в том числе альтернативные. это не личный блог, а обычная ветка форума. показать вам ветки, где топик-стартеров нет годами, а ветки живы? может потому, что дело не в отдельно взятой личности, а в актуальности вопроса?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
jump написав:У свій час так вижили Квестора з гілки про банки, ... тепер туди немає чого навіть заходити
ясное дело, что нечего. но не в Квесторе дело, а в исчерпании темы. все гусарские банки, которые советовал обходить стороной (и именно эта мысль находила противников в виде любителей пикничков, что давало ветке жизнь), благополучно накрылись, ставки упали, депозиты не интересны, о чём там читать и писать?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
akurt Маю перше уточнююче питання про завоз автівки з України. Як це було логістично? Приблизно скільки вартувало? Що буде, коли збіжить 2річний термін?
Друге - покласти гроші у турецькі банки. Тільки з ВНЖ? У яких валютах по Вашому має сенс?
Теж маю питання деякої диверсифікації...В понеділок повернувся з Європи. Враження - ловити там вже майже нічого.
В Турцію починаю їздити раз на півроку - маю постачальників, їх коло збільшується. Справу мати і приємно і набагато дешевше ніж з Євросоюзом. Так, є дещо мусульманської специфіки, але пристосуватись не важко.
akurt написав:inside! Саме цим зараз займаюся - із 7-00 ранку. Весь час на зв"язку із адекватною людиною. Допомагаю. Вибачайте не буду відповідати. Але все не дуже просто суто з технічної точки зору. Навіть не в тому справа, що з України можна вивезти тільки 10 000 ойро кешем, а й зробити переказ SWIFT дуже проблематично - 5 500 долярів - 150 000 гривень то ж не наш стиль...
Держите в курсе, было бы интересно узнать этот момент. К примеру до 50к USD в год у нас можно вывести свифтом официально, получив формальную лицензию от банка. Но за 50к ооочень сложно найти что то приличное, еще и с таким курсом USD/EUR. Даже мелкие чиновники, покупают себе зарубежную недвижимость, как то же они проворачивают это все.
Заводить деньги через офшоры я думаю тоже не вариант, европейцы вряд ли такое позволят.
akurt написав:inside! Саме цим зараз займаюся - із 7-00 ранку. Весь час на зв"язку із адекватною людиною. Допомагаю. Вибачайте не буду відповідати. Але все не дуже просто суто з технічної точки зору. Навіть не в тому справа, що з України можна вивезти тільки 10 000 ойро кешем, а й зробити переказ SWIFT дуже проблематично - 5 500 долярів - 150 000 гривень то ж не наш стиль...
Держите в курсе, было бы интересно узнать этот момент. К примеру до 50к USD в год у нас можно вывести свифтом официально, получив формальную лицензию от банка. Но за 50к ооочень сложно найти что то приличное, еще и с таким курсом USD/EUR. Даже мелкие чиновники, покупают себе зарубежную недвижимость, как то же они проворачивают это все.
Заводить деньги через офшоры я думаю тоже не вариант, европейцы вряд ли такое позволят.
п.Акурт буде тримати Вас в курсі, як треба вчити плавати собаку чи який йогурт смачніший. На більше не сподівайтесь.