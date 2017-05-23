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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:15

  akurt написав:Вихідні дані:
- за своє життя в Україні я заробив власних 500 000 долярів США. Це дійсно пачки грошей, які я тримав в руках і вони були реально моїми.
- будучи сім"янином, я весь час думав про свою родину. На сьогодні всі мої діти працюють та навчаються за кордоном - в США.
- Я об"їздив майже весь світ (на сьогодні не був в Австралії та Японії).


Пан akurt, 500к долл. это :
1. сумма сбережений, которую вам удалось собрать в ячейке помимо всех трат
или
2. общая сумма заработанного за все годы ?

Если второе то математически не сходится с "объездил почти весь мир" и "дети учатся в США" (сколько детей ?). Да, мне представляется, что вся сумма вполне ушла бы на эти пункты и еще не хватило бы.

Что вы вкладываете в "объездил почти весь мир" ? Так обоснованно могут сказать люди как Артемий Лебедев или Илья Варламов. Вы сопоставимы с ними ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:27

  Rondo написав:...какого лешего вы сюда заходите????

вижу обновления - захожу.
прочитать мнения. в том числе альтернативные.
это не личный блог, а обычная ветка форума.
показать вам ветки, где топик-стартеров нет годами, а ветки живы?
может потому, что дело не в отдельно взятой личности, а в актуальности вопроса?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:39

  jump написав:У свій час так вижили Квестора з гілки про банки, ... тепер туди немає чого навіть заходити

ясное дело, что нечего.
но не в Квесторе дело, а в исчерпании темы.
все гусарские банки, которые советовал обходить стороной (и именно эта мысль находила противников в виде любителей пикничков, что давало ветке жизнь), благополучно накрылись, ставки упали, депозиты не интересны, о чём там читать и писать?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:42

  jump написав:добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити.

если мне не изменяет память, то и топик стартер приложил руку, зафлудив Львовскую тему турецким берегом и своим личным вопросом.
нет? тогда сорри.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:56

вважаю, що ця гілка форуму наразі сама цікава і захоплююча!

живе, гаряче, натуральне спілкування без купюр!

show must go on! :)


PS прохання модераторам не терти дописи
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:10

akurt
Маю перше уточнююче питання про завоз автівки з України.
Як це було логістично? Приблизно скільки вартувало?
Що буде, коли збіжить 2річний термін?

Друге - покласти гроші у турецькі банки.
Тільки з ВНЖ?
У яких валютах по Вашому має сенс?

Теж маю питання деякої диверсифікації...В понеділок повернувся з Європи.
Враження - ловити там вже майже нічого.

В Турцію починаю їздити раз на півроку - маю постачальників, їх коло збільшується. Справу мати і приємно і набагато дешевше ніж з Євросоюзом. Так, є дещо мусульманської специфіки, але пристосуватись не важко.
alex77
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:40

  Frant написав:
  jump написав:добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити...

крім флуду, там не було жодної інформації.

Київська гілка донині існує.
Тому що там є адекватний модератор, який флудьорів відправляє в баню. Зазвичай)))

А тут - якісь пампаси, джунглі з нарцисами на березі турецької Амазонки))


Не заходьте на "зафлуджену гілку". Навіщо???

Тіштесь київською.

пампаси і джунглі нехай не турбують
мені особисто було цікаво почитати і про Турцію і про всі інші варіанти купівлі-продажу ділянок-нерухомості, оренди та стилю життя автора.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:41

  Yuri_T написав:
  jump написав:добили гілку про нерухомість у Львові, оренду у Львові - там уже нічого робити.

если мне не изменяет память, то и топик стартер приложил руку, зафлудив Львовскую тему турецким берегом и своим личным вопросом.
нет? тогда сорри.


навпаки, гілка отримала друге дихання
тепер там "мертві бджоли не гудуть" :D
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:07

  akurt написав:inside!
Саме цим зараз займаюся - із 7-00 ранку.
Весь час на зв"язку із адекватною людиною. Допомагаю.
Вибачайте не буду відповідати.
Але все не дуже просто суто з технічної точки зору.
Навіть не в тому справа, що з України можна вивезти тільки 10 000 ойро кешем, а й зробити переказ SWIFT дуже проблематично - 5 500 долярів - 150 000 гривень то ж не наш стиль...


Держите в курсе, было бы интересно узнать этот момент. К примеру до 50к USD в год у нас можно вывести свифтом официально, получив формальную лицензию от банка. Но за 50к ооочень сложно найти что то приличное, еще и с таким курсом USD/EUR. Даже мелкие чиновники, покупают себе зарубежную недвижимость, как то же они проворачивают это все.

Заводить деньги через офшоры я думаю тоже не вариант, европейцы вряд ли такое позволят.
inside
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:23

  inside написав:
  akurt написав:inside!
Саме цим зараз займаюся - із 7-00 ранку.
Весь час на зв"язку із адекватною людиною. Допомагаю.
Вибачайте не буду відповідати.
Але все не дуже просто суто з технічної точки зору.
Навіть не в тому справа, що з України можна вивезти тільки 10 000 ойро кешем, а й зробити переказ SWIFT дуже проблематично - 5 500 долярів - 150 000 гривень то ж не наш стиль...


Держите в курсе, было бы интересно узнать этот момент. К примеру до 50к USD в год у нас можно вывести свифтом официально, получив формальную лицензию от банка. Но за 50к ооочень сложно найти что то приличное, еще и с таким курсом USD/EUR. Даже мелкие чиновники, покупают себе зарубежную недвижимость, как то же они проворачивают это все.

Заводить деньги через офшоры я думаю тоже не вариант, европейцы вряд ли такое позволят.
п.Акурт буде тримати Вас в курсі, як треба вчити плавати собаку чи який йогурт смачніший. На більше не сподівайтесь. :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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