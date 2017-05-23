RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:48

Поставил сегодня много плюсов форумчанам.
Приятно читать умные мысли умных людей.
  inside написав:Держите в курсе, было бы интересно узнать этот момент. К примеру до 50к USD в год у нас можно вывести свифтом официально, получив формальную лицензию от банка. Но за 50к ооочень сложно найти что то приличное, еще и с таким курсом USD/EUR. Даже мелкие чиновники, покупают себе зарубежную недвижимость, как то же они проворачивают это все.

Заводить деньги через офшоры я думаю тоже не вариант, европейцы вряд ли такое позволят.


"...получив формальную лицензию от банка."
Ха-ха-ха! Дьявол, как известно, кроется в деталях.
Чтобы получить "формальную лицензию", надо предоставить документы, подтверждающие происхождение 50 000 долларов. Рассказы устные типа "я работал на ликвидации Чернобыльской аварии" или "подарила бабушка" не проходят.

"..Заводить деньги через офшоры я думаю тоже не вариант, европейцы вряд ли такое позволят."
В ЕС подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ финмониторингу все операции на сумму в 10 000 евро и выше.

Вы знаете, не заходил сегодня на свою ветку - легче дышалось и получилось сегодня два шикарных дела:
- После утреннего сообщения мне из-за кордона "Сделано" - все идет путем. У меня везде горит "зеленый свет" (скажут, что хвастаюсь, а как мне еще написать? Мычать? Или написать как господин Surfer : "...успел сделать несколько важных дел".)
- Начал работать над новой статьей на английском языке. Ведь появилось много свободного времени. А то соавторы уже начали нервничать.

Думаю, что мне и не надо сюда заходить, хотя реально было приятно прочитать умные мысли умных людей.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2137
З нами з: 12.02.09
Подякував: 179 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 12131415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 210, 211, 212
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2119 143922
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 14:35
sinus
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 390162
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 16316
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.