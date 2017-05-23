Додано: Сер 11 кві, 2018 16:48

inside написав: Держите в курсе, было бы интересно узнать этот момент. К примеру до 50к USD в год у нас можно вывести свифтом официально, получив формальную лицензию от банка. Но за 50к ооочень сложно найти что то приличное, еще и с таким курсом USD/EUR. Даже мелкие чиновники, покупают себе зарубежную недвижимость, как то же они проворачивают это все.



Заводить деньги через офшоры я думаю тоже не вариант, европейцы вряд ли такое позволят. Держите в курсе, было бы интересно узнать этот момент. К примеру до 50к USD в год у нас можно вывести свифтом официально,Но за 50к ооочень сложно найти что то приличное, еще и с таким курсом USD/EUR. Даже мелкие чиновники, покупают себе зарубежную недвижимость, как то же они проворачивают это все.Заводить деньги через офшоры я думаю тоже не вариант, европейцы вряд ли такое позволят.

Приятно читать умные мысли умных людей."...получив формальную лицензию от банка."Ха-ха-ха! Дьявол, как известно, кроется в деталях.Чтобы получить "формальную лицензию", надо предоставить документы, подтверждающие происхождение 50 000 долларов. Рассказы устные типа "я работал на ликвидации Чернобыльской аварии" или "подарила бабушка" не проходят."..Заводить деньги через офшоры я думаю тоже не вариант, европейцы вряд ли такое позволят."В ЕС подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ финмониторингу все операции на сумму в 10 000 евро и выше.Вы знаете, не заходил сегодня на свою ветку - легче дышалось и получилось сегодня два шикарных дела:- После утреннего сообщения мне из-за кордона "Сделано" - все идет путем. У меня везде горит "зеленый свет" (скажут, что хвастаюсь, а как мне еще написать? Мычать? Или написать как господин Surfer : "...успел сделать несколько важных дел".)- Начал работать над новой статьей на английском языке. Ведь появилось много свободного времени. А то соавторы уже начали нервничать.Думаю, что мне и не надо сюда заходить, хотя реально было приятно прочитать умные мысли умных людей.