Приятно читать умные мысли умных людей.
inside написав:Держите в курсе, было бы интересно узнать этот момент. К примеру до 50к USD в год у нас можно вывести свифтом официально, получив формальную лицензию от банка. Но за 50к ооочень сложно найти что то приличное, еще и с таким курсом USD/EUR. Даже мелкие чиновники, покупают себе зарубежную недвижимость, как то же они проворачивают это все.
Заводить деньги через офшоры я думаю тоже не вариант, европейцы вряд ли такое позволят.
"...получив формальную лицензию от банка."
Ха-ха-ха! Дьявол, как известно, кроется в деталях.
Чтобы получить "формальную лицензию", надо предоставить документы, подтверждающие происхождение 50 000 долларов. Рассказы устные типа "я работал на ликвидации Чернобыльской аварии" или "подарила бабушка" не проходят.
"..Заводить деньги через офшоры я думаю тоже не вариант, европейцы вряд ли такое позволят."
В ЕС подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ финмониторингу все операции на сумму в 10 000 евро и выше.
Думаю, что мне и не надо сюда заходить, хотя реально было приятно прочитать умные мысли умных людей.
P.S. Про дьявола, который "кроется в деталях".
Расскажу Вам как увидеть, кто здесь клон одного и того же человека или пары-тройки человек.
Что интересно, клоны сами себе ставят "плюсы" и сами себя за очередной умный "перл" благодарят. У одного красавца, который у меня в игноре, - Вы его видите - тысячи благодарностей. От одних и тех же его же клонов.
Для этого не надо анализировать стилистику текста.
Просто форум имеет одну подсказку.
Хотите?
Всего-навсего нажмите слева кнопку ПРОФИЛЬ. Нажали? Обратите внимание на строку "Последнее посещение". Вот у меня, или у jump или у Долярчика или еще у кого-то, и еще у кого-то будет ДАТА И ВРЕМЯ.
А у кого-то будет обозначен прочерк.
Понятно?