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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:48

Поставил сегодня много плюсов форумчанам.
Приятно читать умные мысли умных людей.
  inside написав:Держите в курсе, было бы интересно узнать этот момент. К примеру до 50к USD в год у нас можно вывести свифтом официально, получив формальную лицензию от банка. Но за 50к ооочень сложно найти что то приличное, еще и с таким курсом USD/EUR. Даже мелкие чиновники, покупают себе зарубежную недвижимость, как то же они проворачивают это все.

Заводить деньги через офшоры я думаю тоже не вариант, европейцы вряд ли такое позволят.


"...получив формальную лицензию от банка."
Ха-ха-ха! Дьявол, как известно, кроется в деталях.
Чтобы получить "формальную лицензию", надо предоставить документы, подтверждающие происхождение 50 000 долларов. Рассказы устные типа "я работал на ликвидации Чернобыльской аварии" или "подарила бабушка" не проходят.

"..Заводить деньги через офшоры я думаю тоже не вариант, европейцы вряд ли такое позволят."
В ЕС подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ финмониторингу все операции на сумму в 10 000 евро и выше.

Думаю, что мне и не надо сюда заходить, хотя реально было приятно прочитать умные мысли умных людей.

P.S. Про дьявола, который "кроется в деталях".
Расскажу Вам как увидеть, кто здесь клон одного и того же человека или пары-тройки человек.
Что интересно, клоны сами себе ставят "плюсы" и сами себя за очередной умный "перл" благодарят. У одного красавца, который у меня в игноре, - Вы его видите - тысячи благодарностей. От одних и тех же его же клонов.
Для этого не надо анализировать стилистику текста.
Просто форум имеет одну подсказку.
Хотите?
Всего-навсего нажмите слева кнопку ПРОФИЛЬ. Нажали? Обратите внимание на строку "Последнее посещение". Вот у меня, или у jump или у Долярчика или еще у кого-то, и еще у кого-то будет ДАТА И ВРЕМЯ.
А у кого-то будет обозначен прочерк.
Понятно?
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:39

akurt

с подтверждением источника проблем нет, налоги уплачены и с этим все ок. а вот дальше что делать не совсем понятно. обращаться в наши агентства которые помогают с покупкой зарубежной недвиги особо желания нет, хватило консультаций по внж :)

кстати на счет того чтоб ввозить наличными, читал что есть вариант ввезти свыше 10к, только нужно воспользоваться красным коридором и задекларировать всю сумму, предъявив чеки о снятии валюты. теоретически я думаю это возможно, но на практике нет желания светить сумкой денег на таможне.
inside
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:43

"Светить" сумкой на таможне вовсе не страшно, и в том нет ничего необычного.
Проверено лично. И "Красный" коридор совсем не кровавый. Они вообще заводят в отдельную комнату - никто и не увидит - вы показываете кулон Екатерины Второй со справкой из Петродворца, что он поддельный, или пять пачек противно-зеленых помятых денег.
Через Красный" коридор вывозил картину, нарисованную женой. Сказал честно: это не Ван Гог - посмотрели и поверили.
Только один нюанс: таможне нужно показать ОДНУ справку из ОДНОГО банка, действительную 30 дней с момента снятия денег, в которой будет указано, что вы с одного своего счета в один день сняли 50 000 долларов.
10 000 справок и каждая по 5 долларов не проходят.
Показали - таможня лениво глянула, поставила печать и Вы прошли в Рай.
Все просто.

P.S. К справке следует приложить расходный кассовый ордер на сумму в 50 000 долларов с печатью того же банка. Поддельные справки не нужно показывать - как сказали мне таможенники - идет проверка по линии СБУ. Ведь оригиналы они забирают себе.
Мой приятель продал "двушку" за евро и вывозил евро в Европу, примотав их скотчем не только к ногам. Там вообще-то не было никакого криминала, честно продал свою двушку. Вывозил, чтобы купить маленький 2-х этажный домик в Дублине. Все как бы и "чисто" - его реально заработанные деньги.
Вообще-то провез. Но я не советую.

  inside написав:akurt
обращаться в наши агентства которые помогают с покупкой зарубежной недвиги особо желания нет, хватило консультаций по внж :)

Не надо на них обижаться, они просто хотят кушать. Просто ротик большой и кушать хотят много-много.
По недвиге в Турции много РОССИЙСКИХ сайтов. Не дай Бог связываться.
Цена=реалх2=и только в евро.
Это первая примета: называют цену в евро. Разворачиваться и бежать.
Вторая примета, сидит русскоговорящая - из Воронежа или Хабаровска тетка. Она - жена турка, он снял ей офис - все равно у нее климакс и толку нет никакого.
Она сидит не для того, чтобы Вам помочь, она сидит для того, чтобы на вас заработать как минимум тысяч 10. Потом с гордостью бросить их у ног своего суженного после его возвращения из мечети.
Вообще-то благородное дело, должна же и жена что-то делать...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:22

akurt

ну т.е. можно наличкой и более 50к перевезти через красный коридор?
или 50к это прям лимит на любые пути перемещения?

так а толку примотанные к телу деньги везти в Европу, их без таможенного подтверждения того что они официально пересекли границу в банк не положишь (и то это под вопросом), считай серый нал. а таможенники найдут и до конфискации может дойти.
inside
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  inside написав:можно наличкой и более 50к перевезти через красный коридор?


ось тут люди описують власний досвід по цій темі

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:10

вопрос звучит несколько иначе, чем просто легальный провоз снятой с текущего счета валюты.
а именно: оценить риски блокировки счета, на который ты кладёшь эту провезенную валюту.
примерное описание проблемы: открываешь счет, вносишь сумму, в анкете обозначаешь их как "собственные сбережения". затем, по какой-то причине, импортный банк начинает сомневаться в чистоте твоих сбережений, блокирует счет и предлагает тебе подтвердить легальность их происхождения. параллельно, делает запрос в местную службу финансовой разведки, которая выходит на наш фин.мониторинг, который, в свою очередь, получив данные из налоговой, сообщает, что такой гражданин сумму в указанном размере не декларировал.
я не говорю, что везти и размещать нельзя.
я говорю, что риски страны размещения нужно учитывать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:22

greenozon

спасибо, эта статья не попалась когда искал. там хорошая идея с депозитом, я думал счет открывать с потерями на комиссии.

Yuri_T

про блокировки счетов в курсе, мне кажется сейчас соваться в цивилизацию с серым кэшем вообще не имеет смысла (в плане покупки недвиги). я тут обсуждал в контексте того что деньги заработаны легально со всеми подтверждениями и уплатой налогов.
inside
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 19:43

  inside написав:я тут обсуждал в контексте того что деньги заработаны легально со всеми подтверждениями и уплатой налогов.

пока приоткрыли форточку $50к/год.
многие банки включились, недавно видел статистику, что количество выданных e-лицензий увеличивается стремительно.
ввели нулевую ставку для договоров дарения для родственников второй линии (ранее было только для первой).
но есть и проблемы.
например: подал декларацию при курсе 5,05 или 8, купил доллар, вложил на депо, снял с депо (имеешь на руках все документы), а теперь для e-лицензии предъявляешь тот доллар. не посчитает ли банк "ту" задекларированную гривну по сегодняшнему курсу "26".
или: можно ли получить e-лицензию 20 декабря 2018г. и повторно обратиться 02 января 2019г., не ожидая истечения года с момента первой лицензии.
и т.п.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 20:04

Yuri_T

да, тут может вылезти много сюрпризов от НБУ и каждый такой случай будет индивидуальный. у меня например все предпринимательские декларации в грн и таких проблем не должно быть.

но и за 50к довольно трудно будет найти пристойную недвижимость так что остается только нал и красный коридор.
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