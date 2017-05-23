Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Поставил сегодня много плюсов форумчанам. Приятно читать умные мысли умных людей.
inside написав:Держите в курсе, было бы интересно узнать этот момент. К примеру до 50к USD в год у нас можно вывести свифтом официально, получив формальную лицензию от банка. Но за 50к ооочень сложно найти что то приличное, еще и с таким курсом USD/EUR. Даже мелкие чиновники, покупают себе зарубежную недвижимость, как то же они проворачивают это все.
Заводить деньги через офшоры я думаю тоже не вариант, европейцы вряд ли такое позволят.
"...получив формальную лицензию от банка." Ха-ха-ха! Дьявол, как известно, кроется в деталях. Чтобы получить "формальную лицензию", надо предоставить документы, подтверждающие происхождение 50 000 долларов. Рассказы устные типа "я работал на ликвидации Чернобыльской аварии" или "подарила бабушка" не проходят.
"..Заводить деньги через офшоры я думаю тоже не вариант, европейцы вряд ли такое позволят." В ЕС подлежат ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ финмониторингу все операции на сумму в 10 000 евро и выше.
Думаю, что мне и не надо сюда заходить, хотя реально было приятно прочитать умные мысли умных людей.
P.S. Про дьявола, который "кроется в деталях". Расскажу Вам как увидеть, кто здесь клон одного и того же человека или пары-тройки человек. Что интересно, клоны сами себе ставят "плюсы" и сами себя за очередной умный "перл" благодарят. У одного красавца, который у меня в игноре, - Вы его видите - тысячи благодарностей. От одних и тех же его же клонов. Для этого не надо анализировать стилистику текста. Просто форум имеет одну подсказку. Хотите? Всего-навсего нажмите слева кнопку ПРОФИЛЬ. Нажали? Обратите внимание на строку "Последнее посещение". Вот у меня, или у jump или у Долярчика или еще у кого-то, и еще у кого-то будет ДАТА И ВРЕМЯ. А у кого-то будет обозначен прочерк. Понятно?
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
с подтверждением источника проблем нет, налоги уплачены и с этим все ок. а вот дальше что делать не совсем понятно. обращаться в наши агентства которые помогают с покупкой зарубежной недвиги особо желания нет, хватило консультаций по внж
кстати на счет того чтоб ввозить наличными, читал что есть вариант ввезти свыше 10к, только нужно воспользоваться красным коридором и задекларировать всю сумму, предъявив чеки о снятии валюты. теоретически я думаю это возможно, но на практике нет желания светить сумкой денег на таможне.
"Светить" сумкой на таможне вовсе не страшно, и в том нет ничего необычного. Проверено лично. И "Красный" коридор совсем не кровавый. Они вообще заводят в отдельную комнату - никто и не увидит - вы показываете кулон Екатерины Второй со справкой из Петродворца, что он поддельный, или пять пачек противно-зеленых помятых денег. Через Красный" коридор вывозил картину, нарисованную женой. Сказал честно: это не Ван Гог - посмотрели и поверили. Только один нюанс: таможне нужно показать ОДНУ справку из ОДНОГО банка, действительную 30 дней с момента снятия денег, в которой будет указано, что вы с одного своего счета в один день сняли 50 000 долларов. 10 000 справок и каждая по 5 долларов не проходят. Показали - таможня лениво глянула, поставила печать и Вы прошли в Рай. Все просто.
P.S. К справке следует приложить расходный кассовый ордер на сумму в 50 000 долларов с печатью того же банка. Поддельные справки не нужно показывать - как сказали мне таможенники - идет проверка по линии СБУ. Ведь оригиналы они забирают себе. Мой приятель продал "двушку" за евро и вывозил евро в Европу, примотав их скотчем не только к ногам. Там вообще-то не было никакого криминала, честно продал свою двушку. Вывозил, чтобы купить маленький 2-х этажный домик в Дублине. Все как бы и "чисто" - его реально заработанные деньги. Вообще-то провез. Но я не советую.
inside написав:akurt обращаться в наши агентства которые помогают с покупкой зарубежной недвиги особо желания нет, хватило консультаций по внж
Не надо на них обижаться, они просто хотят кушать. Просто ротик большой и кушать хотят много-много. По недвиге в Турции много РОССИЙСКИХ сайтов. Не дай Бог связываться. Цена=реалх2=и только в евро. Это первая примета: называют цену в евро. Разворачиваться и бежать. Вторая примета, сидит русскоговорящая - из Воронежа или Хабаровска тетка. Она - жена турка, он снял ей офис - все равно у нее климакс и толку нет никакого. Она сидит не для того, чтобы Вам помочь, она сидит для того, чтобы на вас заработать как минимум тысяч 10. Потом с гордостью бросить их у ног своего суженного после его возвращения из мечети. Вообще-то благородное дело, должна же и жена что-то делать...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
ну т.е. можно наличкой и более 50к перевезти через красный коридор? или 50к это прям лимит на любые пути перемещения?
так а толку примотанные к телу деньги везти в Европу, их без таможенного подтверждения того что они официально пересекли границу в банк не положишь (и то это под вопросом), считай серый нал. а таможенники найдут и до конфискации может дойти.
вопрос звучит несколько иначе, чем просто легальный провоз снятой с текущего счета валюты. а именно: оценить риски блокировки счета, на который ты кладёшь эту провезенную валюту. примерное описание проблемы: открываешь счет, вносишь сумму, в анкете обозначаешь их как "собственные сбережения". затем, по какой-то причине, импортный банк начинает сомневаться в чистоте твоих сбережений, блокирует счет и предлагает тебе подтвердить легальность их происхождения. параллельно, делает запрос в местную службу финансовой разведки, которая выходит на наш фин.мониторинг, который, в свою очередь, получив данные из налоговой, сообщает, что такой гражданин сумму в указанном размере не декларировал. я не говорю, что везти и размещать нельзя. я говорю, что риски страны размещения нужно учитывать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
спасибо, эта статья не попалась когда искал. там хорошая идея с депозитом, я думал счет открывать с потерями на комиссии.
Yuri_T
про блокировки счетов в курсе, мне кажется сейчас соваться в цивилизацию с серым кэшем вообще не имеет смысла (в плане покупки недвиги). я тут обсуждал в контексте того что деньги заработаны легально со всеми подтверждениями и уплатой налогов.
inside написав:я тут обсуждал в контексте того что деньги заработаны легально со всеми подтверждениями и уплатой налогов.
пока приоткрыли форточку $50к/год. многие банки включились, недавно видел статистику, что количество выданных e-лицензий увеличивается стремительно. ввели нулевую ставку для договоров дарения для родственников второй линии (ранее было только для первой). но есть и проблемы. например: подал декларацию при курсе 5,05 или 8, купил доллар, вложил на депо, снял с депо (имеешь на руках все документы), а теперь для e-лицензии предъявляешь тот доллар. не посчитает ли банк "ту" задекларированную гривну по сегодняшнему курсу "26". или: можно ли получить e-лицензию 20 декабря 2018г. и повторно обратиться 02 января 2019г., не ожидая истечения года с момента первой лицензии. и т.п.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!