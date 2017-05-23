Додано: Сер 11 кві, 2018 17:43

одного своего

inside написав: akurt

обращаться в наши агентства которые помогают с покупкой зарубежной недвиги особо желания нет, хватило консультаций по внж обращаться в наши агентства которыес покупкой зарубежной недвиги особо желания нет, хватило консультаций по внж

"Светить" сумкой на таможне вовсе не страшно, и в том нет ничего необычного.Проверено лично. И "Красный" коридор совсем не кровавый. Они вообще заводят в отдельную комнату - никто и не увидит - вы показываете кулон Екатерины Второй со справкой из Петродворца, что он поддельный, или пять пачек противно-зеленых помятых денег.Через Красный" коридор вывозил картину, нарисованную женой. Сказал честно: это не Ван Гог - посмотрели и поверили.Только один нюанс: таможне нужно показать ОДНУ справку из ОДНОГО банка, действительную 30 дней с момента снятия денег, в которой будет указано, что вы ссчета в один день сняли 50 000 долларов.10 000 справок и каждая по 5 долларов не проходят.Показали - таможня лениво глянула, поставила печать и Вы прошли в Рай.Все просто.К справке следует приложить расходный кассовый ордер на сумму в 50 000 долларов с печатью того же банка. Поддельные справки не нужно показывать - как сказали мне таможенники - идет проверка по линии СБУ. Ведь оригиналы они забирают себе.Мой приятель продал "двушку" за евро и вывозил евро в Европу, примотав их скотчем не только к ногам. Там вообще-то не было никакого криминала, честно продал свою двушку. Вывозил, чтобы купить маленький 2-х этажный домик в Дублине. Все как бы и "чисто" - его реально заработанные деньги.Вообще-то провез. Но я не советую.Не надо на них обижаться, они просто хотят кушать. Просто ротик большой и кушать хотят много-много.По недвиге в Турции много РОССИЙСКИХ сайтов. Не дай Бог связываться.Цена=реалх2=и только в евро.Это первая примета: называют цену в евро. Разворачиваться и бежать.Вторая примета, сидит русскоговорящая - из Воронежа или Хабаровска тетка. Она - жена турка, он снял ей офис - все равно у нее климакс и толку нет никакого.Она сидит не для того, чтобы Вам помочь, она сидит для того, чтобы на вас заработать как минимум тысяч 10. Потом с гордостью бросить их у ног своего суженного после его возвращения из мечети.Вообще-то благородное дело, должна же и жена что-то делать...