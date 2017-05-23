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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 кві, 2018 22:13
inside написав:Yuri_T
да, тут может вылезти много сюрпризов от НБУ и каждый такой случай будет индивидуальный. у меня например все предпринимательские декларации в грн и таких проблем не должно быть.
но и за 50к довольно трудно будет найти пристойную недвижимость так что остается только нал и красный коридор.
Так слетайте 5 раз с женой на отдых по самому бюджетному варианту и налом вывезете 120 штук еще и отдохнете.
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jabba
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Додано: Сер 11 кві, 2018 22:46
jabba
да, это тоже был один из вариантов, тем более лоукосты заходят постепенно.
но долго все это, через красный коридор проще будет, хоть и стремновато.
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inside
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Додано: Сер 11 кві, 2018 22:47
jabba написав: Долярчик написав:
Що це? - це такі ми українці? - це так ми будуємо державу? - це так ми допомагаємо одне одному? - це так ми "брат за брата"? - це такі "ми - єдині" і "в єдності - сила"?
Именно такие ми и есть. Шо не зїм то понадкусую (с) та краще свято коли в сусіда сдохла корова. Да и на ветке обсуждается (прошу прощения) не как помочь "москалям та жидам розбудовувати Українську державу" (с) а наоборот как отсюда свалить на старости лет в более теплые края.
Вы наверное с какой-то другой, не с нашей Украины - с канадской шоле?
И опять же - начните читать. Желательно с "Капитала" К.Маркса. Когда усвоите шо в основе каждого крупного капитала лежит преступление (с) - перестанете задавать дурацкие вопросы "кто да как?" Тем более те времена когда деньги валялись на земле, токо не ленись нагнуться и поднять - безвозвратно прошли. Грошик стал тяжел. Иначе бы вопрос распродать все лишнее тут и свалить на заслуженный отдых в какую-то дешевую страну с теплым климатом не обсуждался бы так живо.
...а що ж ми за такі "українці", що хочемо ТІЛЬКИ "звалити"!? - як так всі позвалюємо, то хто тут буде жити, на НАШІЙ землі? - хто буде тут піднімати з колін і розбудовувати НАШУ Неньку?
Хочете, щоб тут посилились якісь китайці/сирійці/африканці і т. п.? - а свою культуру/етнічність/націю загубити/знищити з кінцями???!
Хочете бути "рабами" десь на ЧУЖІЙ землі, а на СВОЇЙ - панами, бути, не хочете???!
п.с.
...напевно, Т.Г.Шевченко далеко не цього хотів......не цього!!!
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Долярчик
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Додано: Сер 11 кві, 2018 23:02
jabba написав:
Иначе бы вопрос распродать все лишнее тут и свалить на заслуженный отдых в какую-то дешевую страну с теплым климатом не обсуждался бы так живо.
Совершенно случайно встретил бывшего приятеля по бизнесу - не поверите, был год тогда, наверное, 1996. Я тогда от него зависел...
- Как дела? Как жизнь?
- Привет. Живем для дочек. Одна в Праге, вторая в Дрездене - учатся. Занимаюсь грузоперевозками. Еще учусь программировать в академии "Шаг". Рад за Вас
, что все хорошо. Вы
во Львове？
Без комментариев.P.S.
Приведены цитаты.
В Анталии целую неделю проходит "Праздник Апельсинов".
Из апельсинов созданы циклопические фигуры животных и выложены циклопичесике ковры с рисунками. Целый парк...
Фреш из апельсинов - в неограниченном количестве всем желающим без очереди.
Пей - не хочу... Реально даже очереди нет...
Это "Докума-Парк"...P.P.S.
Пан Долярчик! Я сподіваюся, ви не будете ж читати - як порадили - "Капітал" Маркса... То біглий із Німеччини у Британію єврей, який зазвичай бухав у Брюссєлі із приятелем Фрідріхом...
То було 150 років тому. Може й більше... У Брюсселі бухали у Музеї пива, а п"яні спали покотом у готелі для торговців гусками... Просто далі того готелю дійти не могли...
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 11 кві, 2018 23:22, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Додано: Сер 11 кві, 2018 23:20
Долярчик написав: jabba написав: Долярчик написав:
Що це? - це такі ми українці? - це так ми будуємо державу? - це так ми допомагаємо одне одному? - це так ми "брат за брата"? - це такі "ми - єдині" і "в єдності - сила"?
Именно такие ми и есть. Шо не зїм то понадкусую (с) та краще свято коли в сусіда сдохла корова. Да и на ветке обсуждается (прошу прощения) не как помочь "москалям та жидам розбудовувати Українську державу" (с) а наоборот как отсюда свалить на старости лет в более теплые края.
Вы наверное с какой-то другой, не с нашей Украины - с канадской шоле?
И опять же - начните читать. Желательно с "Капитала" К.Маркса. Когда усвоите шо в основе каждого крупного капитала лежит преступление (с) - перестанете задавать дурацкие вопросы "кто да как?" Тем более те времена когда деньги валялись на земле, токо не ленись нагнуться и поднять - безвозвратно прошли. Грошик стал тяжел. Иначе бы вопрос распродать все лишнее тут и свалить на заслуженный отдых в какую-то дешевую страну с теплым климатом не обсуждался бы так живо.
...а що ж ми за такі "українці", що хочемо ТІЛЬКИ "звалити"!? - як так всі позвалюємо, то хто тут буде жити, на НАШІЙ землі? - хто буде тут піднімати з колін і розбудовувати НАШУ Неньку?
Хочете, щоб тут посилились якісь китайці/сирійці/африканці і т. п.? - а свою культуру/етнічність/націю загубити/знищити з кінцями???!
Хочете бути "рабами" десь на ЧУЖІЙ землі, а на СВОЇЙ - панами, бути, не хочете???!
п.с.
...напевно, Т.Г.Шевченко далеко не цього хотів......не цього!!!
Забудьте. Нету уже Украины. Продали всю с потрохами американцам а панувать тут скоро будут ляхи. Кстати, поинтересовались бы насчет попадает ли участок на котором строят ваш дом под реституции, до того как начнете там ремонт.
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jabba
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