RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:13

  inside написав:Yuri_T

да, тут может вылезти много сюрпризов от НБУ и каждый такой случай будет индивидуальный. у меня например все предпринимательские декларации в грн и таких проблем не должно быть.

но и за 50к довольно трудно будет найти пристойную недвижимость так что остается только нал и красный коридор.

Так слетайте 5 раз с женой на отдых по самому бюджетному варианту и налом вывезете 120 штук еще и отдохнете.
jabba
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4997
З нами з: 18.12.08
Подякував: 275 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:46

jabba
да, это тоже был один из вариантов, тем более лоукосты заходят постепенно.
но долго все это, через красный коридор проще будет, хоть и стремновато.
inside
 
Повідомлень: 22
З нами з: 23.02.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:47

"У всякого своя доля і свій шлях широкий"!(с)

  jabba написав:
  Долярчик написав:
Що це? - це такі ми українці? - це так ми будуємо державу? - це так ми допомагаємо одне одному? - це так ми "брат за брата"? - це такі "ми - єдині" і "в єдності - сила"?

Именно такие ми и есть. Шо не зїм то понадкусую (с) та краще свято коли в сусіда сдохла корова. Да и на ветке обсуждается (прошу прощения) не как помочь "москалям та жидам розбудовувати Українську державу" (с) а наоборот как отсюда свалить на старости лет в более теплые края.
Вы наверное с какой-то другой, не с нашей Украины - с канадской шоле? :roll:

И опять же - начните читать. Желательно с "Капитала" К.Маркса. Когда усвоите шо в основе каждого крупного капитала лежит преступление (с) - перестанете задавать дурацкие вопросы "кто да как?" Тем более те времена когда деньги валялись на земле, токо не ленись нагнуться и поднять - безвозвратно прошли. Грошик стал тяжел. Иначе бы вопрос распродать все лишнее тут и свалить на заслуженный отдых в какую-то дешевую страну с теплым климатом не обсуждался бы так живо.

...а що ж ми за такі "українці", що хочемо ТІЛЬКИ "звалити"!? - як так всі позвалюємо, то хто тут буде жити, на НАШІЙ землі? - хто буде тут піднімати з колін і розбудовувати НАШУ Неньку?
Хочете, щоб тут посилились якісь китайці/сирійці/африканці і т. п.? - а свою культуру/етнічність/націю загубити/знищити з кінцями???!

Хочете бути "рабами" десь на ЧУЖІЙ землі, а на СВОЇЙ - панами, бути, не хочете???!

п.с.
...напевно, Т.Г.Шевченко далеко не цього хотів......не цього!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3852
З нами з: 19.10.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:02

  jabba написав:Иначе бы вопрос распродать все лишнее тут и свалить на заслуженный отдых в какую-то дешевую страну с теплым климатом не обсуждался бы так живо.

Совершенно случайно встретил бывшего приятеля по бизнесу - не поверите, был год тогда, наверное, 1996. Я тогда от него зависел...

- Как дела? Как жизнь?
- Привет. Живем для дочек. Одна в Праге, вторая в Дрездене - учатся. Занимаюсь грузоперевозками. Еще учусь программировать в академии "Шаг". Рад за Вас, что все хорошо. Вы во Львове？

Без комментариев.

P.S. Приведены цитаты.
В Анталии целую неделю проходит "Праздник Апельсинов".
Из апельсинов созданы циклопические фигуры животных и выложены циклопичесике ковры с рисунками. Целый парк...
Фреш из апельсинов - в неограниченном количестве всем желающим без очереди.
Пей - не хочу... Реально даже очереди нет...
Это "Докума-Парк"...

P.P.S. Пан Долярчик! Я сподіваюся, ви не будете ж читати - як порадили - "Капітал" Маркса... То біглий із Німеччини у Британію єврей, який зазвичай бухав у Брюссєлі із приятелем Фрідріхом...
То було 150 років тому. Може й більше... У Брюсселі бухали у Музеї пива, а п"яні спали покотом у готелі для торговців гусками... Просто далі того готелю дійти не могли...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 кві, 2018 23:22, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2141
З нами з: 12.02.09
Подякував: 179 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:23

Ну, понеслось...
Дайте угадаю: Воронеж? Псков? Тавда?

P.S. У jabba в ПРОФИЛЕ в строке "Последнее посещение" стоит прочерк.
Ну, Вы поняли...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 кві, 2018 23:28, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2141
З нами з: 12.02.09
Подякував: 179 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:27

  akurt написав:

P.P.S. Пан Долярчик! Я сподіваюся, ви не будете ж читати - як порадили - "Капітал" Маркса...

Не переживайте - он вообще ничего читать не будет, и то что вы порекомендуете - тоже. Чукча не читатель (с) :mrgreen:
Кстати писали что после кризиса 08 года Капитал был некоторое время хитом продаж в странах Западной Европы.
jabba
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4997
З нами з: 18.12.08
Подякував: 275 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:39

  akurt написав:Ну, Вы поняли...

не очень.
причина написана выше.

в личном разделе отмечается

Зображення

в публичном нет

Зображення
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12579
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1688 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 23:54

  jabba написав:...и впору свиней кормить.

у них там со свиньями не очень бизнес налажен :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12579
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1688 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 00:13

Ну, в отличие от jabba , который рекомендует Долярчику читать тома Карла Маркса, я был в Брюсселе в той славной пивной, и в том славном отеле.... где начиналась история Карла Маркса... с его томами Капитала...
Там интересная история.

Карл и Фридрих очень в тот день - суровый день - был по-европейски холодный февраль - за 3 дня до будущего Дня Советской армии и Военно-Морского флота СССР - 1848 года - очень перебрали пива (кстати, Музей пива работает и по сей день, и каждый желающий может походить по его 5-ти этажам и продегустировать все марки пива, которое в этот день свезли в Музей. Стоит недорого, рекомендую.)
Круче только Пив"ярая во Львове - там вообще бомба - тоже рекомендую.

Так вот был грустный февральский день 1848 года. Будущая надежда самого несчастного и бедного хлебопашца Российской империи - еврей по фамилии Маркс - так перебрал (угощал "на шару" Фридрих), что дружище Фридрих еле его поднял с мостовой Королевской площади, на которую его выбросили служители Музея.

Фридрих смог дотащить обрюзгшую тушу будущей надежды и красноармейца, и моряка из Кронштадта, только на расстояние в 20 метров - если бы было 35 - был бы перекресток.
Не дотянул. Слева от Музея пива был и есть даже в эти дни отель (сегодня на первом этаже ресторан). Отель для торговцев утками и гусями - на площади всегда велась торговля.
Обрюзгшего Карла удалось затащить в отель.
Они спали вместе на одной кровати - тогда еще не знали, что есть любовь между двумя мужчинами - была просто дружба.
Карл не хропел. Блевал.
Фридрих мучался, но заснул.

Утром Фридрих проснулся оттого, что кто-то дергал его за ноги.
Это был его друг Маркс, которого позднее похоронят на чужбине - в Лондоне.
Карл бегал по комнате и пытался вырвать все волосы на своей бороде. Она тогда еще не была седой.
- Дружище Карл, а не пойдешь ли ты на йух? - мирно спросил Фридрих.
- Нет, не пойду. Я сегодня обещал сдать в газету новую статью в печать. О, горе мне!
- Тема статьи?
- Сам не знаю, голова болит, блевал, блеять, всю ночь... "Дешева рибка та погана юшка" - так показалось Фридриху - произнес Карл...
- Вжарят?
- По самое "немогу"... Я уже столько ***** нагородил, что дали последнюю возможность...
- Садись, мокай гусиное перо в чернильницу и пиши...
- Что писать-то?
- Какую-нибудь *****, главное-то количество знаков - сам ведь знаешь...
- Да знаю...
- Перо взял?
- Взял. Кому писать то?
- Не поверишь, ни для кого. Эта *** сегодня будет напечатана в мелкой немецкой газетке - ее название НИКТО И НИКОГДА не вспомнит, но очень понадобится через 70 лет жителю Тамбова...
- Кому-кому? Какого Тамбова. Через сколько лет?
- Пиши давай, деревня!

Карл дрожащими после вчерашнего руками вывел:
"..."
Ничего не вывел... Три точки - кляксы... Голова гудела. Сушняк. Язык прилип к нёбу. Аспирин тогда еще не изобрели. Огуречного рассола не было... Украинского самогона - не было... Руки трусились.

Фридрих, который лежал на кровати и с интересом смотрел на будущего вождя пролетариата, пожалел несчастного алкаша. Тихо, но настойчиво сказал: "Пиши"
- Пишу...
Пиши, блеять: "Призрак бродит по Европе!"
- Ой не могу - завопил Карл, а точно нету украинского самогона опохмелиться?
- Пиши, блеять, лидер, блеать коммунизма...
- Пишу! - испугался Карл. Пишу: "Призрак бродит по Европе." А точно нет самогона?

Фридрих молчал, глядя на засиженное мухами окно. Прямо перед ним был старый королевский дворец... В нем не жил никакой король...
- Наёживают всех подряд - думал Фридрих... Вот смтрите: есть король Испании, есть король Великобритании, есть король Болгарии, и только в Бельгии - "Король Бельгийцев". А все потмоу, что бельгийцам короля НАЗНАЧИЛИ... Несчастные люди... И как они жить будут дальше?
- Писать что-ли или как? - спросил пересохшим от сушняка ртом Маркс.
- Пиши, блеать, дальше, диктую: "...

Тем же утром статья была сдана в печать в газету.

Позже, гуляя возле Букингемского дворца - он, как и все мы - выехал на сытое жительство за кордон - и присматривая место, на котором его позже захоронят, Карла Маркса (на английский манер) вспоминал последние слова той статьи.
Он знал: пройдет 70 (!!!) лет и другой еврей из Симбирска случайно - туалетной бумаги тогда не было - оторвет, сидя в библиотеке, кусок пожелтевшей мятой газеты для "правильного" похода в библиотечный туалет.
Сидя на унитазе, внук перекреста русской фамилии "Бланк" из Симбирска читал убогие 1,5 страницы - как раз уместились на очень ценном в момент посещения туалета обрывке....
Ему вдруг показалось, что буквы прыгают перед глазами....
Последняя фраза - он не мог в это поверить - была написана не на еврейском, и не на немецком языках.
Она была написана на украинском.... Внук перекреста никогда жизни не был в Украине, и знал, что уже никогда не будет - ему оставалось жить всего 4 года, а потом 2 - полного обидного паралича, когда отняло и речь, и слух, и движения... проклятая неизлечимая болезнь...
- Ну, блеать, ну добухались - эта Карла с этим Марксом - в сердцах произнес будущий лидер мирового пролеатариата - умерший вскоре от сифилиса - на украинском, блеять, читаю, сидя на унитазе, и глазам не верю, вот просто не верю:

"Рванці та дранці - гоп до купи!" ...

В дверь туалета кто-тот робко постучал...
- Пасть выгву - скотина бедняцкая, кулак пготивный - отвали, вождь мигового пголетагиата делом занят!

Вождь вытерся пальцем, экономя ценный обрывок немецкой газеты, палец вытер о стену, а обрывок газеты бережно сложил вчетверо...
- Пгигодится... - сказал он именно таким тоном, каким спустя 65 лет скажет Иван Васильевич в фильме Леонида Гайдая: "Отведай..."
Предстояла долгая холодная дорога с двумя бабами в ненавистную империю...
Ехать не хотелось: дикость, медведи, водка, гагмошка, тапог, дгова, сапоги.
Немытая Госсия.
Но немцы дали бабулеты.
Надо ехать...

Вождь хлопнул со зла дверью туалета библиотеки и неожиданно - не картавя (!!!) - четко произнес:
"Рванці та дранці - гоп до купи!" ...
- Я вам покажу "кузькину мать"! 100 лет пройдет - да где 100! Больше! а все икаться Вам будет...

Блеать... "Рванці та дранці - гоп до купи!" ...
Ну Карла, ну Маркса...
Зло сплюнул вождь... по полу библиотеки медленно начала ползать бактерия вида Treponema pallidum (бледная трепонема)....
Я вас научу свободу любить!
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2141
З нами з: 12.02.09
Подякував: 179 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 211, 212, 213
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2123 144285
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 23:17
greenozon
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 390230
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 16317
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Вернум Банк (286)
12.04.2018 01:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.