Додано: Чет 12 кві, 2018 00:13

Ну, в отличие от jabba , который рекомендует Долярчику читать тома Карла Маркса, я был в Брюсселе в той славной пивной, и в том славном отеле.... где начиналась история Карла Маркса... с его томами Капитала...

Там интересная история.



Карл и Фридрих очень в тот день - суровый день - был по-европейски холодный февраль - за 3 дня до будущего Дня Советской армии и Военно-Морского флота СССР - 1848 года - очень перебрали пива (кстати, Музей пива работает и по сей день, и каждый желающий может походить по его 5-ти этажам и продегустировать все марки пива, которое в этот день свезли в Музей. Стоит недорого, рекомендую.)

Круче только Пив"ярая во Львове - там вообще бомба - тоже рекомендую.



Так вот был грустный февральский день 1848 года. Будущая надежда самого несчастного и бедного хлебопашца Российской империи - еврей по фамилии Маркс - так перебрал (угощал "на шару" Фридрих), что дружище Фридрих еле его поднял с мостовой Королевской площади, на которую его выбросили служители Музея.



Фридрих смог дотащить обрюзгшую тушу будущей надежды и красноармейца, и моряка из Кронштадта, только на расстояние в 20 метров - если бы было 35 - был бы перекресток.

Не дотянул. Слева от Музея пива был и есть даже в эти дни отель (сегодня на первом этаже ресторан). Отель для торговцев утками и гусями - на площади всегда велась торговля.

Обрюзгшего Карла удалось затащить в отель.

Они спали вместе на одной кровати - тогда еще не знали, что есть любовь между двумя мужчинами - была просто дружба.

Карл не хропел. Блевал.

Фридрих мучался, но заснул.



Утром Фридрих проснулся оттого, что кто-то дергал его за ноги.

Это был его друг Маркс, которого позднее похоронят на чужбине - в Лондоне.

Карл бегал по комнате и пытался вырвать все волосы на своей бороде. Она тогда еще не была седой.

- Дружище Карл, а не пойдешь ли ты на йух? - мирно спросил Фридрих.

- Нет, не пойду. Я сегодня обещал сдать в газету новую статью в печать. О, горе мне!

- Тема статьи?

- Сам не знаю, голова болит, блевал, блеять, всю ночь... "Дешева рибка та погана юшка" - так показалось Фридриху - произнес Карл...

- Вжарят?

- По самое "немогу"... Я уже столько ***** нагородил, что дали последнюю возможность...

- Садись, мокай гусиное перо в чернильницу и пиши...

- Что писать-то?

- Какую-нибудь *****, главное-то количество знаков - сам ведь знаешь...

- Да знаю...

- Перо взял?

- Взял. Кому писать то?

- Не поверишь, ни для кого. Эта *** сегодня будет напечатана в мелкой немецкой газетке - ее название НИКТО И НИКОГДА не вспомнит, но очень понадобится через 70 лет жителю Тамбова...

- Кому-кому? Какого Тамбова. Через сколько лет?

- Пиши давай, деревня!



Карл дрожащими после вчерашнего руками вывел:

"..."

Ничего не вывел... Три точки - кляксы... Голова гудела. Сушняк. Язык прилип к нёбу. Аспирин тогда еще не изобрели. Огуречного рассола не было... Украинского самогона - не было... Руки трусились.



Фридрих, который лежал на кровати и с интересом смотрел на будущего вождя пролетариата, пожалел несчастного алкаша. Тихо, но настойчиво сказал: "Пиши"

- Пишу...

Пиши, блеять: "Призрак бродит по Европе!"

- Ой не могу - завопил Карл, а точно нету украинского самогона опохмелиться?

- Пиши, блеять, лидер, блеать коммунизма...

- Пишу! - испугался Карл. Пишу: "Призрак бродит по Европе." А точно нет самогона?



Фридрих молчал, глядя на засиженное мухами окно. Прямо перед ним был старый королевский дворец... В нем не жил никакой король...

- Наёживают всех подряд - думал Фридрих... Вот смтрите: есть король Испании, есть король Великобритании, есть король Болгарии, и только в Бельгии - "Король Бельгийцев". А все потмоу, что бельгийцам короля НАЗНАЧИЛИ... Несчастные люди... И как они жить будут дальше?

- Писать что-ли или как? - спросил пересохшим от сушняка ртом Маркс.

- Пиши, блеать, дальше, диктую: "...



Тем же утром статья была сдана в печать в газету.



Позже, гуляя возле Букингемского дворца - он, как и все мы - выехал на сытое жительство за кордон - и присматривая место, на котором его позже захоронят, Карла Маркса (на английский манер) вспоминал последние слова той статьи.

Он знал: пройдет 70 (!!!) лет и другой еврей из Симбирска случайно - туалетной бумаги тогда не было - оторвет, сидя в библиотеке, кусок пожелтевшей мятой газеты для "правильного" похода в библиотечный туалет.

Сидя на унитазе, внук перекреста русской фамилии "Бланк" из Симбирска читал убогие 1,5 страницы - как раз уместились на очень ценном в момент посещения туалета обрывке....

Ему вдруг показалось, что буквы прыгают перед глазами....

Последняя фраза - он не мог в это поверить - была написана не на еврейском, и не на немецком языках.

Она была написана на украинском.... Внук перекреста никогда жизни не был в Украине, и знал, что уже никогда не будет - ему оставалось жить всего 4 года, а потом 2 - полного обидного паралича, когда отняло и речь, и слух, и движения... проклятая неизлечимая болезнь...

- Ну, блеать, ну добухались - эта Карла с этим Марксом - в сердцах произнес будущий лидер мирового пролеатариата - умерший вскоре от сифилиса - на украинском, блеять, читаю, сидя на унитазе, и глазам не верю, вот просто не верю:



"Рванці та дранці - гоп до купи!" ...



В дверь туалета кто-тот робко постучал...

- Пасть выгву - скотина бедняцкая, кулак пготивный - отвали, вождь мигового пголетагиата делом занят!



Вождь вытерся пальцем, экономя ценный обрывок немецкой газеты, палец вытер о стену, а обрывок газеты бережно сложил вчетверо...

- Пгигодится... - сказал он именно таким тоном, каким спустя 65 лет скажет Иван Васильевич в фильме Леонида Гайдая: "Отведай..."

Предстояла долгая холодная дорога с двумя бабами в ненавистную империю...

Ехать не хотелось: дикость, медведи, водка, гагмошка, тапог, дгова, сапоги.

Немытая Госсия.

Но немцы дали бабулеты.

Надо ехать...



Вождь хлопнул со зла дверью туалета библиотеки и неожиданно - не картавя (!!!) - четко произнес:

"Рванці та дранці - гоп до купи!" ...

- Я вам покажу "кузькину мать"! 100 лет пройдет - да где 100! Больше! а все икаться Вам будет...



Блеать... "Рванці та дранці - гоп до купи!" ...

Ну Карла, ну Маркса...

Зло сплюнул вождь... по полу библиотеки медленно начала ползать бактерия вида Treponema pallidum (бледная трепонема)....

Я вас научу свободу любить!

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.