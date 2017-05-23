Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Долярчик написав: Що це? - це такі ми українці? - це так ми будуємо державу? - це так ми допомагаємо одне одному? - це так ми "брат за брата"? - це такі "ми - єдині" і "в єдності - сила"?
Именно такие ми и есть. Шо не зїм то понадкусую (с) та краще свято коли в сусіда сдохла корова. Да и на ветке обсуждается (прошу прощения) не как помочь "москалям та жидам розбудовувати Українську державу" (с) а наоборот как отсюда свалить на старости лет в более теплые края. Вы наверное с какой-то другой, не с нашей Украины - с канадской шоле?
И опять же - начните читать. Желательно с "Капитала" К.Маркса. Когда усвоите шо в основе каждого крупного капитала лежит преступление (с) - перестанете задавать дурацкие вопросы "кто да как?" Тем более те времена когда деньги валялись на земле, токо не ленись нагнуться и поднять - безвозвратно прошли. Грошик стал тяжел. Иначе бы вопрос распродать все лишнее тут и свалить на заслуженный отдых в какую-то дешевую страну с теплым климатом не обсуждался бы так живо.
...а що ж ми за такі "українці", що хочемо ТІЛЬКИ "звалити"!? - як так всі позвалюємо, то хто тут буде жити, на НАШІЙ землі? - хто буде тут піднімати з колін і розбудовувати НАШУ Неньку? Хочете, щоб тут посилились якісь китайці/сирійці/африканці і т. п.? - а свою культуру/етнічність/націю загубити/знищити з кінцями???!
Хочете бути "рабами" десь на ЧУЖІЙ землі, а на СВОЇЙ - панами, бути, не хочете???!
п.с. ...напевно, Т.Г.Шевченко далеко не цього хотів......не цього!!!
jabba написав:Иначе бы вопрос распродать все лишнее тут и свалить на заслуженный отдых в какую-то дешевую страну с теплым климатом не обсуждался бы так живо.
Совершенно случайно встретил бывшего приятеля по бизнесу - не поверите, был год тогда, наверное, 1996. Я тогда от него зависел...
- Как дела? Как жизнь? - Привет. Живем для дочек. Одна в Праге, вторая в Дрездене - учатся. Занимаюсь грузоперевозками. Еще учусь программировать в академии "Шаг". Рад за Вас, что все хорошо. Вы во Львове？
Без комментариев.
P.S. Приведены цитаты. В Анталии целую неделю проходит "Праздник Апельсинов". Из апельсинов созданы циклопические фигуры животных и выложены циклопичесике ковры с рисунками. Целый парк... Фреш из апельсинов - в неограниченном количестве всем желающим без очереди. Пей - не хочу... Реально даже очереди нет... Это "Докума-Парк"...
P.P.S. Пан Долярчик! Я сподіваюся, ви не будете ж читати - як порадили - "Капітал" Маркса... То біглий із Німеччини у Британію єврей, який зазвичай бухав у Брюссєлі із приятелем Фрідріхом... То було 150 років тому. Може й більше... У Брюсселі бухали у Музеї пива, а п"яні спали покотом у готелі для торговців гусками... Просто далі того готелю дійти не могли...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 кві, 2018 23:22, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
P.P.S. Пан Долярчик! Я сподіваюся, ви не будете ж читати - як порадили - "Капітал" Маркса...
Не переживайте - он вообще ничего читать не будет, и то что вы порекомендуете - тоже. Чукча не читатель (с) Кстати писали что после кризиса 08 года Капитал был некоторое время хитом продаж в странах Западной Европы.
Ну, в отличие от jabba , который рекомендует Долярчику читать тома Карла Маркса, я был в Брюсселе в той славной пивной, и в том славном отеле.... где начиналась история Карла Маркса... с его томами Капитала... Там интересная история.
Карл и Фридрих очень в тот день - суровый день - был по-европейски холодный февраль - за 3 дня до будущего Дня Советской армии и Военно-Морского флота СССР - 1848 года - очень перебрали пива (кстати, Музей пива работает и по сей день, и каждый желающий может походить по его 5-ти этажам и продегустировать все марки пива, которое в этот день свезли в Музей. Стоит недорого, рекомендую.) Круче только Пив"ярая во Львове - там вообще бомба - тоже рекомендую.
Так вот был грустный февральский день 1848 года. Будущая надежда самого несчастного и бедного хлебопашца Российской империи - еврей по фамилии Маркс - так перебрал (угощал "на шару" Фридрих), что дружище Фридрих еле его поднял с мостовой Королевской площади, на которую его выбросили служители Музея.
Фридрих смог дотащить обрюзгшую тушу будущей надежды и красноармейца, и моряка из Кронштадта, только на расстояние в 20 метров - если бы было 35 - был бы перекресток. Не дотянул. Слева от Музея пива был и есть даже в эти дни отель (сегодня на первом этаже ресторан). Отель для торговцев утками и гусями - на площади всегда велась торговля. Обрюзгшего Карла удалось затащить в отель. Они спали вместе на одной кровати - тогда еще не знали, что есть любовь между двумя мужчинами - была просто дружба. Карл не хропел. Блевал. Фридрих мучался, но заснул.
Утром Фридрих проснулся оттого, что кто-то дергал его за ноги. Это был его друг Маркс, которого позднее похоронят на чужбине - в Лондоне. Карл бегал по комнате и пытался вырвать все волосы на своей бороде. Она тогда еще не была седой. - Дружище Карл, а не пойдешь ли ты на йух? - мирно спросил Фридрих. - Нет, не пойду. Я сегодня обещал сдать в газету новую статью в печать. О, горе мне! - Тема статьи? - Сам не знаю, голова болит, блевал, блеять, всю ночь... "Дешева рибка та погана юшка" - так показалось Фридриху - произнес Карл... - Вжарят? - По самое "немогу"... Я уже столько ***** нагородил, что дали последнюю возможность... - Садись, мокай гусиное перо в чернильницу и пиши... - Что писать-то? - Какую-нибудь *****, главное-то количество знаков - сам ведь знаешь... - Да знаю... - Перо взял? - Взял. Кому писать то? - Не поверишь, ни для кого. Эта *** сегодня будет напечатана в мелкой немецкой газетке - ее название НИКТО И НИКОГДА не вспомнит, но очень понадобится через 70 лет жителю Тамбова... - Кому-кому? Какого Тамбова. Через сколько лет? - Пиши давай, деревня!
Карл дрожащими после вчерашнего руками вывел: "..." Ничего не вывел... Три точки - кляксы... Голова гудела. Сушняк. Язык прилип к нёбу. Аспирин тогда еще не изобрели. Огуречного рассола не было... Украинского самогона - не было... Руки трусились.
Фридрих, который лежал на кровати и с интересом смотрел на будущего вождя пролетариата, пожалел несчастного алкаша. Тихо, но настойчиво сказал: "Пиши" - Пишу... Пиши, блеять: "Призрак бродит по Европе!" - Ой не могу - завопил Карл, а точно нету украинского самогона опохмелиться? - Пиши, блеять, лидер, блеать коммунизма... - Пишу! - испугался Карл. Пишу: "Призрак бродит по Европе." А точно нет самогона?
Фридрих молчал, глядя на засиженное мухами окно. Прямо перед ним был старый королевский дворец... В нем не жил никакой король... - Наёживают всех подряд - думал Фридрих... Вот смтрите: есть король Испании, есть король Великобритании, есть король Болгарии, и только в Бельгии - "Король Бельгийцев". А все потмоу, что бельгийцам короля НАЗНАЧИЛИ... Несчастные люди... И как они жить будут дальше? - Писать что-ли или как? - спросил пересохшим от сушняка ртом Маркс. - Пиши, блеать, дальше, диктую: "...
Тем же утром статья была сдана в печать в газету.
Позже, гуляя возле Букингемского дворца - он, как и все мы - выехал на сытое жительство за кордон - и присматривая место, на котором его позже захоронят, Карла Маркса (на английский манер) вспоминал последние слова той статьи. Он знал: пройдет 70 (!!!) лет и другой еврей из Симбирска случайно - туалетной бумаги тогда не было - оторвет, сидя в библиотеке, кусок пожелтевшей мятой газеты для "правильного" похода в библиотечный туалет. Сидя на унитазе, внук перекреста русской фамилии "Бланк" из Симбирска читал убогие 1,5 страницы - как раз уместились на очень ценном в момент посещения туалета обрывке.... Ему вдруг показалось, что буквы прыгают перед глазами.... Последняя фраза - он не мог в это поверить - была написана не на еврейском, и не на немецком языках. Она была написана на украинском.... Внук перекреста никогда жизни не был в Украине, и знал, что уже никогда не будет - ему оставалось жить всего 4 года, а потом 2 - полного обидного паралича, когда отняло и речь, и слух, и движения... проклятая неизлечимая болезнь... - Ну, блеать, ну добухались - эта Карла с этим Марксом - в сердцах произнес будущий лидер мирового пролеатариата - умерший вскоре от сифилиса - на украинском, блеять, читаю, сидя на унитазе, и глазам не верю, вот просто не верю:
Вождь вытерся пальцем, экономя ценный обрывок немецкой газеты, палец вытер о стену, а обрывок газеты бережно сложил вчетверо... - Пгигодится... - сказал он именно таким тоном, каким спустя 65 лет скажет Иван Васильевич в фильме Леонида Гайдая: "Отведай..." Предстояла долгая холодная дорога с двумя бабами в ненавистную империю... Ехать не хотелось: дикость, медведи, водка, гагмошка, тапог, дгова, сапоги. Немытая Госсия. Но немцы дали бабулеты. Надо ехать...
Вождь хлопнул со зла дверью туалета библиотеки и неожиданно - не картавя (!!!) - четко произнес: "Рванці та дранці - гоп до купи!" ... - Я вам покажу "кузькину мать"! 100 лет пройдет - да где 100! Больше! а все икаться Вам будет...
Блеать... "Рванці та дранці - гоп до купи!" ... Ну Карла, ну Маркса... Зло сплюнул вождь... по полу библиотеки медленно начала ползать бактерия вида Treponema pallidum (бледная трепонема).... Я вас научу свободу любить!
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.