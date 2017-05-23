Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Долярчик написав: Що це? - це такі ми українці? - це так ми будуємо державу? - це так ми допомагаємо одне одному? - це так ми "брат за брата"? - це такі "ми - єдині" і "в єдності - сила"?
Именно такие ми и есть. Шо не зїм то понадкусую (с) та краще свято коли в сусіда сдохла корова. Да и на ветке обсуждается (прошу прощения) не как помочь "москалям та жидам розбудовувати Українську державу" (с) а наоборот как отсюда свалить на старости лет в более теплые края. Вы наверное с какой-то другой, не с нашей Украины - с канадской шоле?
И опять же - начните читать. Желательно с "Капитала" К.Маркса. Когда усвоите шо в основе каждого крупного капитала лежит преступление (с) - перестанете задавать дурацкие вопросы "кто да как?" Тем более те времена когда деньги валялись на земле, токо не ленись нагнуться и поднять - безвозвратно прошли. Грошик стал тяжел. Иначе бы вопрос распродать все лишнее тут и свалить на заслуженный отдых в какую-то дешевую страну с теплым климатом не обсуждался бы так живо.
...а що ж ми за такі "українці", що хочемо ТІЛЬКИ "звалити"!? - як так всі позвалюємо, то хто тут буде жити, на НАШІЙ землі? - хто буде тут піднімати з колін і розбудовувати НАШУ Неньку? Хочете, щоб тут поселились якісь китайці/сирійці/африканці і т. п.? - а свою культуру/етнічність/націю загубити/знищити з кінцями???!
Хочете бути "рабами" десь на ЧУЖІЙ землі, а на СВОЇЙ - панами, бути, не хочете???!
п.с. ...напевно, Т.Г.Шевченко далеко не цього хотів......не цього!!!
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 12 кві, 2018 07:01, всього редагувалось 1 раз.
jabba написав:Иначе бы вопрос распродать все лишнее тут и свалить на заслуженный отдых в какую-то дешевую страну с теплым климатом не обсуждался бы так живо.
Совершенно случайно встретил бывшего приятеля по бизнесу - не поверите, был год тогда, наверное, 1996. Я тогда от него зависел...
- Как дела? Как жизнь? - Привет. Живем для дочек. Одна в Праге, вторая в Дрездене - учатся. Занимаюсь грузоперевозками. Еще учусь программировать в академии "Шаг". Рад за Вас, что все хорошо. Вы во Львове？
Без комментариев.
P.S. Приведены цитаты. В Анталии целую неделю проходит "Праздник Апельсинов". Из апельсинов созданы циклопические фигуры животных и выложены циклопичесике ковры с рисунками. Целый парк... Фреш из апельсинов - в неограниченном количестве всем желающим без очереди. Пей - не хочу... Реально даже очереди нет... Это "Докума-Парк"...
P.P.S. Пан Долярчик! Я сподіваюся, ви не будете ж читати - як порадили - "Капітал" Маркса... То біглий із Німеччини у Британію єврей, який зазвичай бухав у Брюссєлі із приятелем Фрідріхом... То було 150 років тому. Може й більше... У Брюсселі бухали у Музеї пива, а п"яні спали покотом у готелі для торговців гусками... Просто далі того готелю дійти не могли...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 кві, 2018 23:22, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
P.P.S. Пан Долярчик! Я сподіваюся, ви не будете ж читати - як порадили - "Капітал" Маркса...
Не переживайте - он вообще ничего читать не будет, и то что вы порекомендуете - тоже. Чукча не читатель (с) Кстати писали что после кризиса 08 года Капитал был некоторое время хитом продаж в странах Западной Европы.
Ну, в отличие от jabba , который рекомендует Долярчику читать тома Карла Маркса, я был в Брюсселе в той славной пивной, и в том славном отеле.... где начиналась история Карла Маркса... с его томами Капитала... Там интересная история.
Карл и Фридрих очень в тот день - суровый день - был по-европейски холодный февраль - день был за 3 дня до будущей февральской даты Дня Советской армии и Военно-Морского флота СССР - день 1848 года - очень перебрали пива (кстати, Музей пива работает и по сей день, и каждый желающий может походить по его 5-ти этажам и продегустировать все марки пива, которое в этот день свезли в Музей. Стоит недорого, рекомендую. Круче только Львіварня во Львове - там вообще бомба - тоже рекомендую: интересный музей пива, в котором можно и походить, и посмотеть, и почитать, и потрогать. Отдельно можно заказать дегустацию пива. В целом очень приятное и интересное место. Это - Львов...)
Так вот, был грустный февральский день 1848 года. Будущая надежда самого несчастного и бедного русского хлебопашца Российской империи - еврей по фамилии Маркс - так перебрал (угощал "на шару" Фридрих), что дружище Фридрих еле его поднял с мостовой Grand place - площади, на которую его выбросили служители Музея после закрытия.
Фридрих смог дотащить обрюзгшую тушу будущей надежды и красноармейца, и моряка из Кронштадта, только на расстояние в 20 метров - если бы было 35 - был бы перекресток: Rue de la Colline... Не дотянул. Справа от Музея пива был и есть даже в эти дни отель (сегодня на первом этаже ресторан). Отель для торговцев утками и гусями - на площади всегда велась торговля. Обрюзгшего мягкотелого Карла ему было тогда 30 лет - это на 12-14 лет меньше, чем нынешние "красавцы", посещающие этот форум с дубиной - удалось затащить в отель. Они спали вместе на одной кровати - тогда еще не знали, что есть любовь между двумя мужчинами - была просто дружба.
Карл не хропел. Блевал. Фридрих мучался, но заснул.
Утром Фридрих проснулся оттого, что кто-то дергал его за ноги. Это был его друг Маркс, которого позднее похоронят на чужбине - в Лондоне. Это было также печально и также неизбежно, как и то, что те же 40-ка летние мОлодцы с дубиной уже подсчитали, что поскольку они работают неофициально и за них никто не производит отчислений в Пенсионный фонд, то по новому Закону от 2017 года пенсию им не видать. Это их очень угнетает - очень хотелось получать ежемесячно по 1360 гривен - и потому слово "пенсионер" они употребляют к месту и не к месту.
Карл бегал по комнате и пытался вырвать все волосы на своей бороде. Она тогда еще не была седой. - Дружище Карл, а не пойдешь ли ты на йух? - мирно спросил Фридрих. - Нет, не пойду. Я сегодня обещал сдать в газету новую статью в печать. О, горе мне! - Тема статьи? - Сам не знаю, голова болит, блевал, плеять, всю ночь... "Дешева рибка та погана юшка" - так показалось Фридриху - произнес Карл... - Вжарят? - По самое "немогу"... Я уже столько ***** нагородил, что дали последнюю возможность... выгонят, не иначе... - Садись, мокай гусиное перо в чернильницу и пиши... - Гусиное? - Деревня ты : 1848 год на дворе, гелиевую тебе что-ли китайскую подавать? До того года, когда жителям и Киева, и Фастова подарят вольную, еще почти 20 лет... Там до сих пор - а ведь 1848 год на дворе - рабы живут... как это по немецки будет: "крестияане-чэпэшники-мэпэшники", черт, язык сломаешь... Ну те, которые на "едином налоге"... - Что писать-то? - Какую-нибудь *****, главное-то количество знаков - сам ведь знаешь... Платят, Карл, за знаки... За знаки, Карл! Это буковки такие... Тебе повезло: один и тот же текст на немецком имеет больше знаков, чем на иврите или, скажем, на украинском.... Хитрый ты, однако, Карл... сын израилев... - Да знаю я... Произнес он голосом булгаковского Шарикова... - Перо взял? - Взял. Кому писать то? - Не поверишь, ни для кого. Эта *** сегодня будет напечатана в мелкой немецкой газетенке - ее название НИКТО И НИКОГДА не вспомнит - но очень понадобится через 70 лет жителю Тамбова или Иркутска... - Кому-кому? Какого Ир - Карл икнул - кутска. Какого Омска? Через сколько лет? - Пиши давай, деревня! Иркутск - это город, недалеко от которого расстреляли и утопили в проруби последнего командующего ЧФ Российской империи... Тоже мне, романтик, блин, счастье он для них хотел строить... Лоханулся парниша - свалил было в США, а потом как-то так вернулся на Родину... Счастливцы и утопили в проруби... А бабу его потом еще лет 40 мучили по разным концлагерям...
Карл очень испугался холодной проруби и дрожащими после вчерашнего руками вывел: "..." Ничего не вывел... Три точки - кляксы... Голова гудела. Сушняк. Язык прилип к нёбу. Аспирин тогда еще не изобрели. Огуречного рассола не было... Украинского самогона - не было... Руки трусились.
Фридрих, который лежал на кровати и с интересом смотрел на будущего вождя пролетариата, пожалел несчастного алкаша. Тихо, но настойчиво сказал: "Пиши" - Пишу... - Пиши, плеять, надо хоть какую-то лабуду нацарапать: "Призрак бродит по Европе!"
- Ой не могу - завопил Карл, а точно нету украинского самогона опохмелиться? - Пиши, плеять, лидер, плеать коммунизма... - Пишу! - испугался Карл. Пишу: "Призрак... бродит... по... Европе..." А точно нет самогона?
Фридрих молчал, глядя на засиженное мухами окно. Прямо перед ним был старый королевский дворец... В нем не жил никакой король... - Наёживают всех подряд - думал Фридрих... Вот смотрите: есть король Испании, есть король Великобритании, есть король Болгарии, и только в Бельгии - "Король - плеать - Бельгийцев". Леопольд, понимаешь, Первый... правит, с***, уже 17 лет... Повезло мужику: в 41 год - король... Когда-то в будущем - подумал он - году эдак в 2018-м на финансовом форуме далекой Украины - подумал теоретик финансов - править бал руганью будут как раз 41-ка летние "спецы", эх, измельчает народ, измельчает, люди в 41 год королями становились... а тут... Да, не повезло им... А вот бельгийцам короля НАЗНАЧИЛИ... Он типа на должности, типа супервайзера... назначили им, понимаешь ли, короля... Несчастные люди... Та и он - король-супервайзер, плевать, пройдет 170 лет и в учебниках для лохов напишут: "Функции супервайзера в основном ограничиваются контролем за работой персонала." И как они жить будут дальше? Король и тот - только контролирует.... а в той же Украине каждая развозящая по мелким магазинам памперсы и кетчупы помятая личность будет вопить: "Президент! Почему яйца у меня такие мелкие? И курица кормлена антибиотиками?" Отвечай, президент!"
- Писать что-ли или как? - перебив грезы друга Фридриха, спросил пересохшим от сушняка ртом Маркс. - Пиши, плеать, дальше, я диктую: "Призрак... бродит... по... Европе..." - Написал...
Тем же утром статья была сдана в печать в газету, название которой даже apollo за большие - от Долярчика - деньги - не сможет даже выговорить....
Позже, гуляя возле Букингемского дворца - он, как и все мы - мечтал и выехал на сытое жительство за кордон - и присматривая место, на котором его позже захоронят (в голове крутились слова на непонятном ему языке - это точно не был иврит - слова: "Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!") , Карла Маркса (имя и фамилию так в паспорте записали на "на английский манер") вспоминал последние слова той статьи. Он знал: пройдет 70 (!!!) лет после того февральского 2048 года дня и другой вроде как еврей - или не еврей - из далекого Симбирска случайно - туалетной бумаги в рулонах трехслойной тогда не было - оторвет, сидя в библиотеке, кусок пожелтевшей мятой газеты для "правильного" похода в библиотечный туалет.
Сидя на унитазе, внук перекреста исконной русской фамилии "Бланк" из Симбирска читал убогие 1,5 страницы - как раз уместились на очень ценном в момент посещения туалета - обрывке пожелтевшей от времени газеты...
Ему вдруг показалось, что буквы прыгают перед глазами!!!
Последняя фраза - он не мог в это поверить - была написана не на еврейском, и не на немецком языках. Он знал французский, немецкий и английский - а это точно был язык незнакомой ему страны...
- Наденька! - чуть не вскрикнул он. Но за дверьми туалета в этот день ждала любимого не Наденька, а девушка с простым русским именем "Инессса"...
Эта последняя фраза статьи двух алкашей была написана на украинском.... Внук перекреста никогда жизни не был в Украине, и знал, что уже никогда не будет - ему оставалось жить всего 4 года, а потом еще 2 - полного обидного паралича, когда отняло и речь, и слух, и движения... Проклятая неизлечимая болезнь... - Ну, плеать, ну, добухались - эта Карла с этой Марксой! - в сердцах произнес будущий лидер мирового пролетариата - умерший вскоре от сифилиса - на украинском, плеять, читаю, сидя на унитазе, и глазам не верю, вот просто не верю:
"Рванці та дранці - гоп до купи!" ...
В дверь туалета кто-тот робко постучал... - Пасть выгву - скотина бедняцкая, кулак пготивный - отвали, вождь мигового пголетагиата делом занят! - закричал он привычным голосом, забыв, что за дверьми его ждала худенькая чистенькая мать четверых детей по имени Инесса, жить которой оставалось всего 2 года - умрет, бедняжка в далеком Нальчике... Боже правый, где это хоть на Земном шаре? И что занесло туда женщину из семейства Арманд, которое владело текстильной фабрикой в Пушкине, на которой трудились 1200 рабочих.
Будущий вождь жадных и бессердечных оборванцев вытерся пальцем, экономя ценный обрывок немецкой газеты, палец вытер о стену, понюхал и и обрывок газеты бережно сложил вчетверо... - Пгигодится... - сказал он именно таким тоном, каким спустя 65 лет скажет Иван Васильевич в известном фильме Леонида Гайдая: "Отведай..." - Пгигодится...
Предстояла долгая холодная дорога с двумя бабами (одна из них - та, что красивше пучеглазой Наденьки - была даже когда-то студенткой университета в Брюсселе) в ненавистную империю... Ехать не хотелось: дикость, медведи, водка, гагмошка, топог, дгова, сапоги. Немытая Госсия. Но немцы дали бабулеты. Надо ехать... Он и не против - ведь деньги, которые ему на прожитие выдавала сестрица -та удачно вышла замуж за владельца Волжского пароходства - уже закончились... А так, может, все как-то и уладится... Ехал же он как-то раз в "ссылку" - хи-хи - в Шушенское - даже рояль с собой вез - как же без рояля-то вождю пролетариев в российской то глуши? Инета-то там поди и до сих пор нету...
Вождь хлопнул со зла дверью туалета библиотеки и неожиданно - не картавя (!!!) - четко произнес: "Рванці та дранці - гоп до купи!" ... - Я вам покажу "кузькину мать"! 100 лет пройдет - да где 100! Больше! А все икаться Вам будет... И продолжал вождь размышлять:
- Вот именно вот этой фгазы мне и не хватало! Вылезу где-нибудь на какой-нибудь гоге в Питеге - впгочем, в Питеге нет никакой гогы: ну ладно, на что-то - да хоть на авто с евгобляхами - да вылезу же - и пгокгичу:
"Рванці та дранці - гоп до купи!" ...
Плеать... Инесса, золотце, зацени, как классно, какой все же мелодичный и образный язык... Зря я его не учил:
"Рванці та дранці - гоп до купи!" ...
- Ну Карла, ну Маркса... восхищенно сказала Инесса, оглядываясь по сторонам: нет ли где со сраной метлой - присланной из-под Жовквы, что вблизи Львова - там была самая большая в Европе не только синагога, но и артель по производству метел и веников - Наденьки...
Зло сплюнул вождь... по полу библиотеки медленно начала ползать бактерия вида Treponema pallidum (бледная трепонема).... Я вас научу свободу любить!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 кві, 2018 07:12, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:Тут хоч би знати, що буде через рік. Або через годину.
Погоджуюсь, але це ж не привід відмовлятися від стратегії взагалі (при інвестуванні Ви також не знаєте як зміниться вартість Ваших активів за місяць, або за рік). Стратегія - це орієнтири, а не "изваяние в камне", тобто вона піддається коригуванню при потребі. Якщо за годину, чи за рік ситуація суттєво зміниться, можна переглянути стратегію.
akurt написав:Так само, як Ви поділили всіх активних людей на 2 категорії, так і я можу поділити тих самх людей теж на 2 категорії:
Тут є нюанс. Я говорив про людей (1) активних і (2) із розвинутим критичним мисленням. Тримати п'ять магазинів - це спосіб виживання, або в найкращому випадку, забезпечення середньго (або вище середнього) достатку, але далеко не завжди ознака розвинутості критичного мислення. Ваш приклад про хлопців з щомісячним доходом в 3-5К, на Ауді А6, як на мене дуже яскравий приклад активності без наявності критичного мислення. Хоча, як на мене, для країни активні без КМ, все одно краще ніж пасивні (через внесок в економіку).
akurt написав:Це невірне судження. 4 квартири під здачу моїх приятелів дають виручку щомісяця в 48 000 гривень.
Зараз так, але я говорив по те, що якщо критична маса активних людей з КМ виїде за кордон, або перейде від активних дій в статус рант'є, то, за 10 років, знайти орендарів на нерухомість, тобто отримувати такий самий рівень доходу з нерухомості в Україні, буде важко. Через банальне погіршення стану економіки загалом, і, як наслідок, падіння платоспроможності. Тобто модель не є життєздатною в довгостроковій перспективі.
akurt написав:Щось я дуже сумніваюсь, що в ці дні пан Coder працює в державній установі на зарплатню в 6 800 на місяць та жертвує недоїданням на користь держави.
Ні, я не працюю в державній установі, але ж це не єдиний спосіб приносити користь державі, чи не так?
akurt написав:Мне кажется, что территория бывшего СССР - это заколдовання территория. Заколдованная крепко и навечно. Здесь кого не назначай президентом - хоть Кравчука, хоть Кучму, хоть Ющенко, хоть Вацлава Гавела, хоть Ангелу Меркель, хоть Иисуса Христа - толку никакого не будет.
Мені здається, що я знаю, що необхідно для того, щоб зняти ті чари. Точніше, я знаю умови, але нажаль, не знаю як це здійснити в масштабі країни.
Президента не призначають, а обирають. Але ж, як відомо, кожен народ має тих правителів, на яких він заслуговує. Тобто правителі - це віддзеркалення народу. І "золотий батон" Януковича - це умовна сума несплачених штрафів за парковку на газонах. Принципова різниця між діями Януковича, і пересчного українця не дуже велика - і там, і там - порушення закону. Різниця лише в масштабі. Просто "йому вдалося". "Щоб не було корупції, і щоб кум міг порішати" - це квінтесенція відносин влади і народу в Україні. А з себе починати ніхто не хоче (за рідким виключенням). Звідси висновки: 1) Потрібно "почати із себе". 2) Потрібно розширити зону комфорту за межі дермантину на дверях своєї квартири, до меж всієї країни (це згідно статті, яку я згадував в іншій гілці). Чомусь в нас часто можна почути термін "євроремонт", але дуже рідко терміни "європід'їзд", "євросмітник", "єврогазон" (ті що з "более зеленой травой"), "євровулиця", і знову часто "європейське місто" і "європейська країна". Тобто є певний вакуум між "євроремонтом" і "єврокраїною", але більшості в тому вакуумі ніби комфортно, принаймі ніхто не хоче "починати з себе" з тим щось робити, всі чекають, що хтось їм щось винен. 3) Таких людей потрібна критична маса. Тоді є ймовірність зняти чари. Принаймі це речі, в які вірю, і які намагаюся робити я.
Ви розповідаєте багато історій, я також спробую. Я є засновником невеличкої компанії. Ми орендуємо офіс в будівлі, власником якої є власник невеликої будівельної компанії. Я дивлюсь з вікна на паркінг, бачу автівки компанії власника: Toyota Land Cruiser 150 - власника, BMW X5 - дружини власника (вона ж бухгалтер), Mercedes A Class - юриста, Skoda Octavia - головного інженера, ВАЗ 2106 - начальника охорони, для всіх будівельників організований доїзд на старенькому автобусі ПАЗ. Перевожу погляд на іншу частину, де запарковані мої колеги: на 30 співробітників - 18 авто (дехто добирається на роботу на велосипеді - в офісі є душ; плюс є декілька студентів, які ще на авто не доробилися, хоча це вже покоління shared economy, я не впевнений, що в них авто в пріорітетах) віком від 1 до 7 років, вартістю (будучи новими) від 15 до 30 тис. Моє авто не потрапляє в топ-3 (а може й в топ-5) по вартості в компанії. Я дивлюсь, і мене ця картина дуже тішить.
Чому? Мені б не було комфортно в Лексусі, коли мене оточують люди які вийшли з ПАЗіка. Мені б не було комфортно за двометровим цегляним парканом в будинку з євроремонтом і на ділянці з єврогазоном, коли за воротами мене чекає розбита дорога, засмічені узбіччя, та похмурі погляди. Мені комфортно, коли мене щодня оточують люди, з якими ми працюємо разом, дружимо сім'ями, разом іздимо на відпочинок в Європу (а не я - на Мальдіви, а вони - в Коблєво), ми разом обговорюємо, як дати кращу освіту своїм дітям, як ми можемо допомогти школам, університетам, армії. Мій колега назвав це "будувати кращий світ навколо себе". В нас не завжди збігаються погляди, в нас трапляються запеклі суперечки, (з останніх, наприклад, щодо правил паркування і про "polskie blachy"), але в цих суперечках я бачу наявність критичного мислення, тобто я знаю, що вони не підуть голосувати "за гречку". Так, це не створить критичної маси людей, але принаймі це маленький крок в тому напрямку. Чим більше людей роблять такі кроки, тим кращі в нас шанси.
Повертаючись до Вашого питання вище. Можна сказати, що я пожертвував дорожчим авто, дорогим будинком за містом, відпочинком на Мальдівах... ой... лише мені здається, що це мета пересічного українця і портрет типового депутата? Але ні, насправді, це не є мої інтереси, тому не можу сказати що я ними пожертвував. Я хочу завершення війни, сильну економіку, як наслідок, більшу кількість незалежних людей навколо, і як ultimate goal - я хочу щоб, моя дитина хотіла залишитися жити в Україні.
Когда-то, очень давно, если верить истории, и ее не перепишут, на территории нынешней Украины было такое монголо(?)-татарское(?) иго ("?" - потому-что о временем оно может "стать" не совсем "монголо" и совсем не "татарским"). Так вот, "в те времена укромные, теперь почти былинные" (с), жизнь людей вряд ли была сладкой. В ФБ есть такая страница ККК ( Клуб Коренного Киевлянина, а не то, что можно подумать), среди прочих, на этой страничке есть публикация обнаруженных массовых захоронений с примерными и точными датами этих захоронений, а также его характера. Наиболее массовые относятся к периодам означенного ига, и еще периода комуняцкого и немецко (? )-фашистского ига. В эти времена население на территории нынешней Украины очень снижалось по вполне понятным и печальным причинам. К чему я это написал? У меня сложилось такое впечатление, что на смену одному игу, в нашей стране пришло другое -криминально-барыжно-жлобовое, которое не устраивает массовых казней только по причине последствий, вызванных глобализацией, развитием технологий и санкциями, которые могут иметь место от сил извне . В остальном-же, фигурально выражаясь, это иго действует по приципу "грабь и насилуй" в масштабах страны. Стоит-ли удивляться, что население, которое трезво смотрит на это печальное действо, стремиться оказаться от него подальше? Ваш оппонент во многом прав - патриотизм патриотизмом, но в нормальных странах нормальным является приоритет личности над государством. Это только в СССР нас воспитывали что надо жертвовать жизнью, но не не раскрыть врагу "самой главной военной тайны"...типа "в деревне партизанен есть?" . В цивилизованной стране любой суд вынесет оправдательное решение за любое действие, совершенное под угрозой насилия либо под действием обстоятельств непреодолимой силы. И вот личность не хочет мириться с "игом" с одной стороны и не может/не хочет с ним бороться с другой. Хотя страну (архитектуру родного города, горы, море, реки, друзей, соседей) она может любить, но заставить себя любить государство (депутатов, ментов, министров, продажных судей, и даже САМОГО..., то есть всю эту игу, грабящую и насилующую страну) как-то сложно. Воевать с этим - удел желающих. Не разнарядка от обкома . Есть желание потратить свою жизнь на игру в Дон Кихота - велкам. Вот этот пример с машинами - это довольно точное определение примитивизма жизненных ориентиров большинства наших соотечественников. "Чем больше выставить напоказ своего благосостояния, чем больше будет разница в "статусе" с окружающими - тем больше "жизнь удалась"" . И по-моему, это унаследовано еще от того самого монголо-татарского ига. Есть в этом что-то от азиатского менталитета. Не находите? Ну и постнищебродский синдром никто не отменял. Ну и с кем Вы собрались делать европейский подъезд-дом-улицу-газоны? С теми, кто хочет машину круче чем у соседа? Так и сосед этого же хочет. И соревнование это бесконечное. И им пофиг, что их Х5/Х6/..../лохус ездит по разбитым дорогам, паркуется на газонах (которым в этом случае трудно стать "евро"). Лечить их? По-моему дело неблагодарное. Или с теми, кто жрет пиво вместо воды? "Футбол без пива - не футбол". Или с теми, кто курит в лифте? Или матерится при детях? Или....? Человек уехал жить в комфортную среду. Нормально-ли это? По-моему да. Нормально-ли то что люди валят из Украины? Конечно НЕТ. Но закономерно. "Я не хочу уезжать из Украины, я хочу, чтобы люди, сделавшие невозможной нормальную жизнь в Украине отсюда уехали" (д-р Комаровский).