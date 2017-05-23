Додано: Чет 12 кві, 2018 00:13

Ну, в отличие от jabba , который рекомендует Долярчику читать тома Карла Маркса, я был в Брюсселе в той славной пивной, и в том славном отеле.... где начиналась история Карла Маркса... с его томами Капитала...

Там интересная история.



Карл и Фридрих очень в тот день - суровый день - был по-европейски холодный февраль - день был за 3 дня до будущей февральской даты Дня Советской армии и Военно-Морского флота СССР - день 1848 года - очень перебрали пива (кстати, Музей пива работает и по сей день, и каждый желающий может походить по его 5-ти этажам и продегустировать все марки пива, которое в этот день свезли в Музей. Стоит недорого, рекомендую. Круче только Львіварня во Львове - там вообще бомба - тоже рекомендую: интересный музей пива, в котором можно и походить, и посмотеть, и почитать, и потрогать. Отдельно можно заказать дегустацию пива. В целом очень приятное и интересное место. Это - Львов...)



Так вот, был грустный февральский день 1848 года. Будущая надежда самого несчастного и бедного русского хлебопашца Российской империи - еврей по фамилии Маркс - так перебрал (угощал "на шару" Фридрих), что дружище Фридрих еле его поднял с мостовой Grand place - площади, на которую его выбросили служители Музея после закрытия.



Фридрих смог дотащить обрюзгшую тушу будущей надежды и красноармейца, и моряка из Кронштадта, только на расстояние в 20 метров - если бы было 35 - был бы перекресток: Rue de la Colline...

Не дотянул. Справа от Музея пива был и есть даже в эти дни отель (сегодня на первом этаже ресторан). Отель для торговцев утками и гусями - на площади всегда велась торговля.

Обрюзгшего мягкотелого Карла ему было тогда 30 лет - это на 12-14 лет меньше, чем нынешние "красавцы", посещающие этот форум с дубиной - удалось затащить в отель.

Они спали вместе на одной кровати - тогда еще не знали, что есть любовь между двумя мужчинами - была просто дружба.



Карл не хропел. Блевал.

Фридрих мучался, но заснул.



Утром Фридрих проснулся оттого, что кто-то дергал его за ноги.

Это был его друг Маркс, которого позднее похоронят на чужбине - в Лондоне.

Это было также печально и также неизбежно, как и то, что те же 40-ка летние мОлодцы с дубиной уже подсчитали, что поскольку они работают неофициально и за них никто не производит отчислений в Пенсионный фонд, то по новому Закону от 2017 года пенсию им не видать. Это их очень угнетает - очень хотелось получать ежемесячно по 1360 гривен - и потому слово "пенсионер" они употребляют к месту и не к месту.



Карл бегал по комнате и пытался вырвать все волосы на своей бороде. Она тогда еще не была седой.

- Дружище Карл, а не пойдешь ли ты на йух? - мирно спросил Фридрих.

- Нет, не пойду. Я сегодня обещал сдать в газету новую статью в печать. О, горе мне!

- Тема статьи?

- Сам не знаю, голова болит, блевал, плеять, всю ночь... "Дешева рибка та погана юшка" - так показалось Фридриху - произнес Карл...

- Вжарят?

- По самое "немогу"... Я уже столько ***** нагородил, что дали последнюю возможность... выгонят, не иначе...

- Садись, мокай гусиное перо в чернильницу и пиши...

- Гусиное?

- Деревня ты : 1848 год на дворе, гелиевую тебе что-ли китайскую подавать? До того года, когда жителям и Киева, и Фастова подарят вольную, еще почти 20 лет... Там до сих пор - а ведь 1848 год на дворе - рабы живут... как это по немецки будет: "крестияане-чэпэшники-мэпэшники", черт, язык сломаешь... Ну те, которые на "едином налоге"...

- Что писать-то?

- Какую-нибудь *****, главное-то количество знаков - сам ведь знаешь... Платят, Карл, за знаки... За знаки, Карл! Это буковки такие... Тебе повезло: один и тот же текст на немецком имеет больше знаков, чем на иврите или, скажем, на украинском.... Хитрый ты, однако, Карл... сын израилев...

- Да знаю я... Произнес он голосом булгаковского Шарикова...

- Перо взял?

- Взял. Кому писать то?

- Не поверишь, ни для кого. Эта *** сегодня будет напечатана в мелкой немецкой газетенке - ее название НИКТО И НИКОГДА не вспомнит - но очень понадобится через 70 лет жителю Тамбова или Иркутска...

- Кому-кому? Какого Ир - Карл икнул - кутска. Какого Омска? Через сколько лет?

- Пиши давай, деревня! Иркутск - это город, недалеко от которого расстреляли и утопили в проруби последнего командующего ЧФ Российской империи... Тоже мне, романтик, блин, счастье он для них хотел строить... Лоханулся парниша - свалил было в США, а потом как-то так вернулся на Родину... Счастливцы и утопили в проруби... А бабу его потом еще лет 40 мучили по разным концлагерям...



Карл очень испугался холодной проруби и дрожащими после вчерашнего руками вывел:

"..."

Ничего не вывел... Три точки - кляксы... Голова гудела. Сушняк. Язык прилип к нёбу. Аспирин тогда еще не изобрели. Огуречного рассола не было... Украинского самогона - не было... Руки трусились.



Фридрих, который лежал на кровати и с интересом смотрел на будущего вождя пролетариата, пожалел несчастного алкаша. Тихо, но настойчиво сказал: "Пиши"

- Пишу...

- Пиши, плеять, надо хоть какую-то лабуду нацарапать: "Призрак бродит по Европе!"



- Ой не могу - завопил Карл, а точно нету украинского самогона опохмелиться?

- Пиши, плеять, лидер, плеать коммунизма...

- Пишу! - испугался Карл. Пишу: "Призрак... бродит... по... Европе..." А точно нет самогона?



Фридрих молчал, глядя на засиженное мухами окно. Прямо перед ним был старый королевский дворец... В нем не жил никакой король...

- Наёживают всех подряд - думал Фридрих... Вот смотрите: есть король Испании, есть король Великобритании, есть король Болгарии, и только в Бельгии - "Король - плеать - Бельгийцев". Леопольд, понимаешь, Первый... правит, с***, уже 17 лет... Повезло мужику: в 41 год - король... Когда-то в будущем - подумал он - году эдак в 2018-м на финансовом форуме далекой Украины - подумал теоретик финансов - править бал руганью будут как раз 41-ка летние "спецы", эх, измельчает народ, измельчает, люди в 41 год королями становились... а тут... Да, не повезло им... А вот бельгийцам короля НАЗНАЧИЛИ... Он типа на должности, типа супервайзера... назначили им, понимаешь ли, короля... Несчастные люди... Та и он - король-супервайзер, плевать, пройдет 170 лет и в учебниках для лохов напишут: "Функции супервайзера в основном ограничиваются контролем за работой персонала." И как они жить будут дальше? Король и тот - только контролирует.... а в той же Украине каждая развозящая по мелким магазинам памперсы и кетчупы помятая личность будет вопить: "Президент! Почему яйца у меня такие мелкие? И курица кормлена антибиотиками?" Отвечай, президент!"



- Писать что-ли или как? - перебив грезы друга Фридриха, спросил пересохшим от сушняка ртом Маркс.

- Пиши, плеать, дальше, я диктую: "Призрак... бродит... по... Европе..."

- Написал...



Тем же утром статья была сдана в печать в газету, название которой даже apollo за большие - от Долярчика - деньги - не сможет даже выговорить....



Позже, гуляя возле Букингемского дворца - он, как и все мы - мечтал и выехал на сытое жительство за кордон - и присматривая место, на котором его позже захоронят (в голове крутились слова на непонятном ему языке - это точно не был иврит - слова: "Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!") , Карла Маркса (имя и фамилию так в паспорте записали на "на английский манер") вспоминал последние слова той статьи.

Он знал: пройдет 70 (!!!) лет после того февральского 2048 года дня и другой вроде как еврей - или не еврей - из далекого Симбирска случайно - туалетной бумаги в рулонах трехслойной тогда не было - оторвет, сидя в библиотеке, кусок пожелтевшей мятой газеты для "правильного" похода в библиотечный туалет.



Сидя на унитазе, внук перекреста исконной русской фамилии "Бланк" из Симбирска читал убогие 1,5 страницы - как раз уместились на очень ценном в момент посещения туалета - обрывке пожелтевшей от времени газеты...



Ему вдруг показалось, что буквы прыгают перед глазами!!!



Последняя фраза - он не мог в это поверить - была написана не на еврейском, и не на немецком языках. Он знал французский, немецкий и английский - а это точно был язык незнакомой ему страны...



- Наденька! - чуть не вскрикнул он. Но за дверьми туалета в этот день ждала любимого не Наденька, а девушка с простым русским именем "Инессса"...



Эта последняя фраза статьи двух алкашей была написана на украинском.... Внук перекреста никогда жизни не был в Украине, и знал, что уже никогда не будет - ему оставалось жить всего 4 года, а потом еще 2 - полного обидного паралича, когда отняло и речь, и слух, и движения... Проклятая неизлечимая болезнь...

- Ну, плеать, ну, добухались - эта Карла с этой Марксой! - в сердцах произнес будущий лидер мирового пролетариата - умерший вскоре от сифилиса - на украинском, плеять, читаю, сидя на унитазе, и глазам не верю, вот просто не верю:



"Рванці та дранці - гоп до купи!" ...



В дверь туалета кто-тот робко постучал...

- Пасть выгву - скотина бедняцкая, кулак пготивный - отвали, вождь мигового пголетагиата делом занят! - закричал он привычным голосом, забыв, что за дверьми его ждала худенькая чистенькая мать четверых детей по имени Инесса, жить которой оставалось всего 2 года - умрет, бедняжка в далеком Нальчике... Боже правый, где это хоть на Земном шаре? И что занесло туда женщину из семейства Арманд, которое владело текстильной фабрикой в Пушкине, на которой трудились 1200 рабочих.



Будущий вождь жадных и бессердечных оборванцев вытерся пальцем, экономя ценный обрывок немецкой газеты, палец вытер о стену, понюхал и и обрывок газеты бережно сложил вчетверо...

- Пгигодится... - сказал он именно таким тоном, каким спустя 65 лет скажет Иван Васильевич в известном фильме Леонида Гайдая: "Отведай..."

- Пгигодится...



Предстояла долгая холодная дорога с двумя бабами (одна из них - та, что красивше пучеглазой Наденьки - была даже когда-то студенткой университета в Брюсселе) в ненавистную империю...

Ехать не хотелось: дикость, медведи, водка, гагмошка, топог, дгова, сапоги.

Немытая Госсия.

Но немцы дали бабулеты.

Надо ехать... Он и не против - ведь деньги, которые ему на прожитие выдавала сестрица -та удачно вышла замуж за владельца Волжского пароходства - уже закончились...

А так, может, все как-то и уладится... Ехал же он как-то раз в "ссылку" - хи-хи - в Шушенское - даже рояль с собой вез - как же без рояля-то вождю пролетариев в российской то глуши? Инета-то там поди и до сих пор нету...



Вождь хлопнул со зла дверью туалета библиотеки и неожиданно - не картавя (!!!) - четко произнес:

"Рванці та дранці - гоп до купи!" ...

- Я вам покажу "кузькину мать"! 100 лет пройдет - да где 100! Больше! А все икаться Вам будет...

И продолжал вождь размышлять:



- Вот именно вот этой фгазы мне и не хватало!

Вылезу где-нибудь на какой-нибудь гоге в Питеге - впгочем, в Питеге нет никакой гогы: ну ладно, на что-то - да хоть на авто с евгобляхами - да вылезу же - и пгокгичу:



"Рванці та дранці - гоп до купи!" ...



Плеать... Инесса, золотце, зацени, как классно, какой все же мелодичный и образный язык... Зря я его не учил:



"Рванці та дранці - гоп до купи!" ...



- Ну Карла, ну Маркса... восхищенно сказала Инесса, оглядываясь по сторонам: нет ли где со сраной метлой - присланной из-под Жовквы, что вблизи Львова - там была самая большая в Европе не только синагога, но и артель по производству метел и веников - Наденьки...



Зло сплюнул вождь... по полу библиотеки медленно начала ползать бактерия вида Treponema pallidum (бледная трепонема)....

Я вас научу свободу любить!

Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 кві, 2018 07:12, всього редагувалось 1 раз.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.