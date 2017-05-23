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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 07:35

Предыдущий пост говорит, что не перевелись еще умные люди в Украине.
Браво автору со сложным именем!

Так, весь час обмаль часу, ніколи відповідати на питання читачів...

  alex77 написав:akurt
Маю перше уточнююче питання про завоз автівки з України.
Як це було логістично? Приблизно скільки вартувало?
Що буде, коли збіжить 2річний термін?

Нідповідаю:
- Ні скільки не вартувало.
- із автіки вийшов на кордоні Болгарія - Турція тільки тому, що в мене в багажнику мандрує зі мною Лабрадор із двома медалями на шиї: показував паспорт собаки та "Зелену карту" на авто. Дані "Зеленої карти" турки занесли до своєї бази даних. Таким чином, нічого особливого не треба мати і робити.
- єдина умова: треба, щоби був володар автівки присутній (за кермом може бути будь-хто)- турки - на відміну від інших європейців - ставлять у закордонному паспорті власника (!!!) автівки додатковий штамп, де зазначено, до якої дати він зобов"язаніий вивезти автівку із території Турці. Для звичайного туриста - це 90 днів із дати в"їзду, якщо оформили ВНЖ - то 2 роки.
- Через 2 роки (точніше - перед датою, в якій спливає 2-х річний термін) треба просто виїхати і заїхати знову...
- Якщо автівка не ваша - треба мати Доручення із перекладом на англійську або турецьку мови - дешево зробити те в Україні.

Я знаю, що пани будуть аж скаженіти від злоби, але на сьогодні я гордо їзжу по Турції на власній автівці із номерами серії ВС львівської реєстрації. Інших автівок із українськими номерами, проїхавши за останній місяць-півтора тисячі вже кілометрів Турцією - не бачив.
Можете лаятися.

P.S. Інтересна арифметика з точки зору Карла Маркса.
Від Львова до Анталії - 2 200 км. Від Дніпра до Анталії - 2 200 км. Я витратив на пальне в один бік зі Львова 200 долярів.
Враховуючи, що із українського простору пішов авіаперевізник AtlasGlobal (переключається на чартери) інший авіаперевізник - Pegasus - відразу суттєво підняв ціни на авіаквитки - якщо із Запоріжжя можна було взяти квитки в обидва боки по 94 (!!!) долари, а із Львова - по 129 (!!!) долярів, то зараз квиток на двох обходиться вже в 500 долярів.
Карл Маркс, дивлячись на Фрідріха Енгельса, рахує далі.
Получається так: 500 доларів (авіаквиток на двох) - до мене прилітають через 2 тижні чергові друзі - на цей раз із Запоріжжя - коштує їм 500 долярів.
Мені дорога в обидва боки разом із жінкою коштує 200х2=400 долярів.
Це по ціні авіаквитка "Дніпро-Київ" від МАУ.
Калькуляця витрат 100 долярів, які впали із неба:
- готелі в Турції або в Румунії по дорозі: (2х24+2х26)= 100 долярів.
100 долярів мінус 100 долярів = 0 долярів.
- От, блін, яке життя важке: купити пару-тройку паків румунського пива для ввезення у Львів прийдеться за свої...
От біда...

(Я ввіз із Румунії три паки пива Argus - дуже рекомендую - подивився - збочинець (дивись нижче) вже скрежече зубами - із 12 банок ще залишилося 4...)
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 кві, 2018 08:34, всього редагувалось 3 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 07:36

  akurt написав:Ну, понеслось...
Дайте угадаю: Воронеж? Псков? Тавда?

P.S. У jabba в ПРОФИЛЕ в строке "Последнее посещение" стоит прочерк.
Ну, Вы поняли...

Джабба- солідна і чесна людина, поважний бізнесмен. Людина слова. Я з ним спілкувався ще 5 років назад на іншому форумі і нічого поганого не можу сказати. Знаю, чим він займається і в якому місті мешкає. Тому не варто скороспілці в балаболу Акурту наїзжати на форумчан, які давно і позитивно зарекомендувались на фінанси.уа.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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