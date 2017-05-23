Додано: Чет 12 кві, 2018 07:35

alex77 написав: akurt

Маю перше уточнююче питання про завоз автівки з України.

Як це було логістично? Приблизно скільки вартувало?

Що буде, коли збіжить 2річний термін?

Маю перше уточнююче питання про завоз автівки з України.Як це було логістично? ПриблизноЩо буде, коли збіжить 2річний термін?

власника (!!!) автівки

не ваша

із перекладом на англійську або турецьку мови

яке життя важке:

Предыдущий пост говорит, что не перевелись еще умные люди в Украине.Браво автору со сложным именем!Так, весь час обмаль часу, ніколи відповідати на питання читачів...Нідповідаю:- Ні скільки не вартувало.- із автіки вийшов на кордоні Болгарія - Турціящо в мене в багажнику мандрує зі мною Лабрадор із двома медалями на шиї: показував паспорт собаки та "Зелену карту" на авто. Дані "Зеленої карти" турки занесли до своєї бази даних. Таким чином, нічого особливого не треба мати і робити.- єдина умова: треба, щоби був володар автівки присутній (за кермом може бути будь-хто)- турки - на відміну від інших європейців - ставлять у закордонному паспортідодатковий штамп, де зазначено, до якої дати він зобов"язаніий вивезти автівку із території Турці. Для звичайного туриста - це 90 днів із дати в"їзду, якщо оформили ВНЖ - то 2 роки.- Через 2 роки (точніше - перед датою, в якій спливає 2-х річний термін) треба просто виїхати і заїхати знову...- Якщо автівка- треба мати Доручення- дешево зробити те в Україні.Я знаю, що пани будуть аж скаженіти від злоби, але на сьогодні я гордо їзжу по Турції на власній автівці із номерами серіїльвівської реєстрації. Інших автівок із українськими номерами, проїхавши за останній місяць-півтора тисячі вже кілометрів Турцією - не бачив.Можете лаятися.Інтересна арифметика з точки зору Карла Маркса.Від Львова до Анталії - 2 200 км. Від Дніпра до Анталії - 2 200 км. Я витратив на пальне в один бік зі Львова 200 долярів.Враховуючи, що із українського простору пішов авіаперевізник AtlasGlobal (переключається на чартери) інший авіаперевізник - Pegasus - відразу суттєво підняв ціни на авіаквитки - якщо із Запоріжжя можна було взяти квитки в обидва боки по 94 (!!!) долари, а із Львова - по 129 (!!!) долярів, то зараз квиток на двох обходиться вже в 500 долярів.Карл Маркс, дивлячись на Фрідріха Енгельса, рахує далі.Получається так: 500 доларів (авіаквиток на двох) - до мене прилітають через 2 тижні чергові друзі - на цей раз із Запоріжжя - коштує їм 500 долярів.Мені дорога в обидва боки разом із жінкою коштує 200х2=400 долярів.Це по ціні авіаквитка "Дніпро-Київ" від МАУ.Калькуляця витрат 100 долярів, які впали із неба:- готелі в Турції або в Румунії по дорозі: (2х24+2х26)= 100 долярів.100 долярів мінус 100 долярів = 0 долярів.- От, блін,купити пару-тройку паків румунського пива для ввезення у Львів прийдеться за свої...От біда...(Я ввіз із Румунії три паки пива Argus - дуже рекомендую - подивився - збочинець (дивись нижче) вже скрежече зубами - із 12 банок ще залишилося 4...)