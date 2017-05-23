Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Дійсно, приємно читати пана Coder. Навіть не думав, що в Україні збереглися романтики та мрійники. Це дуже оптимістично.
Так, а що там кажуть практики? Віталій Портніков. Вчора: "Таким чином, українське суспільство 2019 року може "поховати" свої шанси на краще життя й Україна як держава буде відкинута у своєму розвитку на 50-70 років. І це при тому, що якась частина виїде, а ще якась гинутиме й намагатиметься врятувати ситуацію." https://espreso.tv/news/2018/04/08/u_20 ... portnykova
Кумедна арифметика: 70 років+2018= 2088. Визнаю, я помилився, коли писав про 2098 - на це звернув увагу пан Coder. Хоча ні - не помилився - це в 2088 році буде гірше, а в 2098 - як я писав - стане краще. Я писав про краще... Я - оптиміст!
Я, конечно, дико извиняюсь, но при абсолютном неуважении к медведчуку, хочу отметить, что означенный субъект пока и не президент и не голова вр, а граждане Украины так резво сваливают, что, боюсь, Украина уже прошла точку невозврата по пути к демографической катастрофе. Господин-же Портников, как профессиональный порохобот, резво переводит стрелки с одной больной головы на другого больного на всю голову. Ну то пес с ним - это его работа и за нее ему платят. Но как-то на очевидные вещи обращать внимание-то надо.
Там Yuri_T весь час порушує умови договору. Промовчу. Я ж не вихователь дитячого садка.
Yuri_T - знов помиляється, і навіть ділити на "2" не вміє: 4 дні готелів - то ж в один бік 2 і назад 2, з інтервалом в три місяці хіба то незрозуміло? Майте на увазі, що 2 дня подорожі Румунією та Болгарією - то певною мірою насолода. Якщо вирішите мандрувати по Європі - рекомендую зробити "кільце" північною Румунією - я був вражений до глибини душі: королевські палаци, підземні печери, фортеці, гори та водоспади... дивні неповторні православні церкви... За 3 (три) євро - обід в ресторані... В минулому серпні я провів у Румунії просто чудовий тиждень. Ну, то не для нього... Ще й ділити навпіл - ну то вже я мовчу...
Вчора просте згадування про Дулума-парк із помаранчами та безкоштовним для всіх фрешем викликало у декого просто спазми кішківника.
Пан Долярчик! Вже ходять робітники по ТРЕТЬОМУ поверху. Почали 9 березня з повного нуля. На сьогоднні готовими є: - потужний "нульовий" поверх (тут його називають "-1" - зазвичай там або паркінг роблять, або "Community room" - це приміщення загального користування - можна зробити Тренажерний зал, чи зробити холл для проведння заходів типу Днів народження. В моєму будинку такий "Community room" є: просторий зал, невеличка кухня (із меблями) та дві кімнати - то душові та туалети. Кожен мешканець має ключі від того - користуйся - не хочу. Тут у новобудові - я дивився - посеред будинка є ліфтова шахта - навіть у поверх "-1" та готові сходи. - перший поверх (тут його називають "0") - в мене враження, що буде кафе або магазин. - другий поверх. Сьогодні ставлять обладнання для підлоги третього поверха. Ходять вже на третьому. Це перший корпус - так само і другий корпус (!!!) - там те саме, але на першому поверсі будуть квартири.
Дивно дивитися, як працюють хлопці. Зовні враження, що кожен має у вухах навушники і йому кожної секунди говорять, що робити і він робить. Але це не так... Кожен хлопець - всі на вигляд мають 30-35 років - знає, що робити. Роздивлявся арматуру - враження, що зранку ще була у прокатному цеху металургійного завода.
Є вагончик у них і є стіл для чаю - але жодного разу не бачив, щоби хтось "курив" або "чаї ганяв". Ось фото сьогодні о 9-00, коли вигулював собаку. Ой, помилився, не те фото вставив - то гранати квітнуть в ці дні...
P.S. Мої знайомі від Варни до Дніпра проїхали без зупинок - вже вдома (десь по дорозі 1,5 години "перекемарили"). Сказали, що та дорога - "дурдом та жах", дороги гірші, ніж очікували. Сказали, що враження від дороги в Україні (по Турції - швидкісні траси в три полоси в кожному напрямку) та природи у Дніпрі жахливе - ледве-ледве десь бруньки набухли. Прохолодно.
P.P.S. Не збирався нагадувати - думав, тут дійсно є фахівці - що є таке поняття - не буду перекладати на українську - "удаленная работа" или "удаленное рабочее место" - дивно, що пани, штрикаючи весь час та ображаючи, того не знають. Можна сидіти вдома і одночасно працювати. Головне, щоби руки виросли не із дупи та в середині голови була не вата. Але те вже від них не залежить... Якщо Бог не дав, то вже й не дасть...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 кві, 2018 12:19, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:там Yuri_T весь час порушує умови договору. Промовчу. Я ж не вихователь дитячого садка. Yuri_T - знов помиляється
Чи договір завірений у нотаріуса? У українського чи турецького?
Всі "помиляються", і лише п.Акурт "знає абсолютну істину". In vino veritas? Чи істина в закарпатскому коньяку?
akurt написав:Можна сидіти вдома і одночасно працювати. Головне, щоби руки виросли не із дупи та в середині голови
Можна працювати й на пляжі з псом. Наприклад, вчити його плавати. Це теж робота?))) Чи їхати з Стамбулу до Дніпропетровська власним авто))) То все робота?))) Замість того, щоб не паритись, а сісти в літак.
Kripo написав:В Черногорию летом поедут, как раз с этим вопросом, по недвиге.
akurt писал(а): Прада, как видите, мне дал совет купить вигвам в Доминикане, а сам не купил. Прикольно...
не, ну какой совет, вы же вторую дачу уже не купите, это вопрос стратегичекого плана, почему Турция? И климат для нас, белых европейцев, не очень, в конце мая по июль будет такая жара что с 11 до 16 на улице нельзя находиться, и ситуация с безопасностью - вон уже в Кемере терракт был и вообще, водку там один раз тока в магазине покупали (я не алкаш, бокал пива это моя норма, но все же)...
ах да, еще полюбляют наши бывшие соотечественники из мордора Болгарию (там какие-то хитрости с визой чтоб по долгу оставаться, так в лоб не получаешь ВНЖ) - тоже там хатки покупают. Но мне это черное море вообще не нравиться, после океанов или средеземного, хотя Варна, золотые пески смотрятся неплохо, опять же язык славянский (хотя нефига не понятно когда говорят и русский-английский-немецкий тока туристкой зоне все знают) и культура аля рашка.
Я последний раз был в Крыму году эдак 2005-м. А не так давно, впервые побывал в Болгарии...Что сказать? Очень Крым напомнило. Только почище. Больше не хочется.