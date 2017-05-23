Додано: Чет 12 кві, 2018 12:12

Тамвесь час порушує умови договору. Промовчу. Я ж не вихователь дитячого садка.Панове знову помиляються, і навіть ділити на "2" не хочуть: 4 дні готелів - то ж в один бік 2 і назад 2, з інтервалом в три місяці хіба то незрозуміло?Майте на увазі, що 2 дня подорожі Румунією та Болгарією - то певною мірою насолода.Якщо вирішите мандрувати по Європі - рекомендую зробити "кільце" північною Румунією - я був вражений до глибини душі: королевські палаци, підземні печери, фортеці, гори та водоспади... дивні неповторні православні церкви... За 3 (три) євро - обід в ресторані...В минулому серпні я провів у Румунії просто чудовий тиждень.Ну, то не для нього...Ще й- ну то вже я мовчу...Чомусь я знов повинен я к першому класі дітлахам рохказувати, що я мандрую із собакою великого розміру - краще найняти окремий літак, ніж провезти такого собаку у багажному відділі літака.Та чи не краще просто відкрити двері мого позашдяховика - та собака заплигне туди сама?Я знов повинен відповідати - бо в них немає кеби порахувати, що я вже так робив - арендував за 400 ойро авто на три тижні і відчував себе впевненно.Але чому не поїхати на власному авто?Їй_Богу, ну діти... просто діти....Але не діти: рахувати не вміють...Біда...Знов рзказують - 40-ка річні пузани небриті, що я убоггий пенсіонер.А цей убогий пенсіонре сідає на авто у Львові та їде за 1300 км у Північну Італію кататися на лижах. І так роблю щороку, а інколи - якщо впіймаю акцію на готелі - то ще й березні другий раз...Але не діти: рахувати таки не вміють...Біда...Вчора просте згадування про Дулума-парк із помаранчами та безкоштовним для всіх фрешем викликало у декого просто спазми кішківника.ПанВже ходять робітники по ТРЕТЬОМУ поверху.Почали 9 березня з повного нуля.На сьогоднні готовими є:- потужний(тут його називають "- зазвичай там або паркінг роблять, або "Community room" - це приміщення загального користування - можна зробити Тренажерний зал, чи зробити холл для проведння заходів типу Днів народження. В моєму будинку такий "Community room" є: просторий зал, невеличка кухня (із меблями) та дві кімнати - то душові та туалети. Кожен мешканець має ключі від того - користуйся - не хочу. Тут у новобудові - я дивився - посеред будинка є ліфтова шахта - навіть у поверх "та готові сходи.- перший поверх (тут його називають) - в мене враження, що буде кафе або магазин.- другий поверх. Сьогодні ставлять обладнання для підлоги третього поверха. Ходять вже на третьому.Це перший корпус - так само і другий корпус (!!!) - там те саме, але на першому поверсі будуть квартири.Дивно дивитися, як працюють хлопці. Зовні враження, що кожен має у вухах навушники і йому кожної секунди говорять, що робити і він робить. Але це не так... Кожен хлопець - всі на вигляд мають 30-35 років -Роздивлявся арматуру - враження, що зранку ще була у прокатному цеху металургійного завода.Є вагончик у них і є стіл для чаю - але жодного разу не бачив, щоби хтось "курив" або "чаї ганяв".Ось фото сьогодні о 9-00, коли вигулював собаку.Ой, помилився, не те фото вставив - то гранати квітнуть в ці дні...Мої знайомі від Варни до Дніпра проїхали без зупинок - вже вдома (десь по дорозі 1,5 години "перекемарили"). Сказали, що та дорога - "дурдом та жах", дороги гірші, ніж очікували.Сказали, що враження від дороги в Україні (по Турції - швидкісні траси в три полоси в кожному напрямку) та природи у Дніпрі жахливе - ледве-ледве десь бруньки набухли. Прохолодно.Не збирався нагадувати - думав, тут дійсно є фахівці - що є таке поняття - не буду перекладати на українську - "удаленная работа" или "удаленное рабочее место" - дивно, що пани, штрикаючи весь час та ображаючи мене,Можна сидіти вдома і одночасно працювати. Головне, щоби руки виросли не із дупи та в середині голови була не вата. Але те вже від них не залежить... Якщо Бог не дав, то вже й не дасть...