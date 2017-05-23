Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Дійсно, приємно читати пана Coder. Навіть не думав, що в Україні збереглися романтики та мрійники. Це дуже оптимістично.
Так, а що там кажуть практики? Віталій Портніков. Вчора: "Таким чином, українське суспільство 2019 року може "поховати" свої шанси на краще життя й Україна як держава буде відкинута у своєму розвитку на 50-70 років. І це при тому, що якась частина виїде, а ще якась гинутиме й намагатиметься врятувати ситуацію." https://espreso.tv/news/2018/04/08/u_20 ... portnykova
Кумедна арифметика: 70 років+2018= 2088. Визнаю, я помилився, коли писав про 2098 - на це звернув увагу пан Coder. Хоча ні - не помилився - це в 2088 році буде гірше, а в 2098 - як я писав - стане краще. Я писав про краще... Я - оптиміст!
Я, конечно, дико извиняюсь, но при абсолютном неуважении к медведчуку, хочу отметить, что означенный субъект пока и не президент и не голова вр, а граждане Украины так резво сваливают, что, боюсь, Украина уже прошла точку невозврата по пути к демографической катастрофе. Господин-же Портников, как профессиональный порохобот, резво переводит стрелки с одной больной головы на другого больного на всю голову. Ну то пес с ним - это его работа и за нее ему платят. Но как-то на очевидные вещи обращать внимание-то надо.
Там Yuri_T весь час порушує умови договору. Промовчу. Я ж не вихователь дитячого садка.
Панове знову помиляються, і навіть ділити на "2" не хочуть: 4 дні готелів - то ж в один бік 2 і назад 2, з інтервалом в три місяці хіба то незрозуміло? Майте на увазі, що 2 дня подорожі Румунією та Болгарією - то певною мірою насолода. Якщо вирішите мандрувати по Європі - рекомендую зробити "кільце" північною Румунією - я був вражений до глибини душі: королевські палаци, підземні печери, фортеці, гори та водоспади... дивні неповторні православні церкви... За 3 (три) євро - обід в ресторані... В минулому серпні я провів у Румунії просто чудовий тиждень. Ну, то не для нього... Ще й ділити навпіл - ну то вже я мовчу...
Чомусь я знов повинен я к першому класі дітлахам рохказувати, що я мандрую із собакою великого розміру - краще найняти окремий літак, ніж провезти такого собаку у багажному відділі літака. Та чи не краще просто відкрити двері мого позашдяховика - та собака заплигне туди сама?
Я знов повинен відповідати - бо в них немає кеби порахувати, що я вже так робив - арендував за 400 ойро авто на три тижні і відчував себе впевненно. Але чому не поїхати на власному авто? Їй_Богу, ну діти... просто діти.... Але не діти: рахувати не вміють... Біда...
Знов рзказують - 40-ка річні пузани небриті, що я убоггий пенсіонер. А цей убогий пенсіонре сідає на авто у Львові та їде за 1300 км у Північну Італію кататися на лижах. І так роблю щороку, а інколи - якщо впіймаю акцію на готелі - то ще й березні другий раз... Але не діти: рахувати таки не вміють... Біда...
Вчора просте згадування про Дулума-парк із помаранчами та безкоштовним для всіх фрешем викликало у декого просто спазми кішківника.
Пан Долярчик! Вже ходять робітники по ТРЕТЬОМУ поверху. Почали 9 березня з повного нуля. На сьогоднні готовими є: - потужний "нульовий" поверх (тут його називають "-1" - зазвичай там або паркінг роблять, або "Community room" - це приміщення загального користування - можна зробити Тренажерний зал, чи зробити холл для проведння заходів типу Днів народження. В моєму будинку такий "Community room" є: просторий зал, невеличка кухня (із меблями) та дві кімнати - то душові та туалети. Кожен мешканець має ключі від того - користуйся - не хочу. Тут у новобудові - я дивився - посеред будинка є ліфтова шахта - навіть у поверх "-1" та готові сходи. - перший поверх (тут його називають "0") - в мене враження, що буде кафе або магазин. - другий поверх. Сьогодні ставлять обладнання для підлоги третього поверха. Ходять вже на третьому. Це перший корпус - так само і другий корпус (!!!) - там те саме, але на першому поверсі будуть квартири.
Дивно дивитися, як працюють хлопці. Зовні враження, що кожен має у вухах навушники і йому кожної секунди говорять, що робити і він робить. Але це не так... Кожен хлопець - всі на вигляд мають 30-35 років - знає, що робити. Роздивлявся арматуру - враження, що зранку ще була у прокатному цеху металургійного завода.
Є вагончик у них і є стіл для чаю - але жодного разу не бачив, щоби хтось "курив" або "чаї ганяв". Ось фото сьогодні о 9-00, коли вигулював собаку. Ой, помилився, не те фото вставив - то гранати квітнуть в ці дні...
P.S. Мої знайомі від Варни до Дніпра проїхали без зупинок - вже вдома (десь по дорозі 1,5 години "перекемарили"). Сказали, що та дорога - "дурдом та жах", дороги гірші, ніж очікували. Сказали, що враження від дороги в Україні (по Турції - швидкісні траси в три полоси в кожному напрямку) та природи у Дніпрі жахливе - ледве-ледве десь бруньки набухли. Прохолодно.
P.P.S. Не збирався нагадувати - думав, тут дійсно є фахівці - що є таке поняття - не буду перекладати на українську - "удаленная работа" или "удаленное рабочее место" - дивно, що пани, штрикаючи весь час та ображаючи мене, того не знають. Можна сидіти вдома і одночасно працювати. Головне, щоби руки виросли не із дупи та в середині голови була не вата. Але те вже від них не залежить... Якщо Бог не дав, то вже й не дасть...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 кві, 2018 12:42, всього редагувалось 2 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:там Yuri_T весь час порушує умови договору. Промовчу. Я ж не вихователь дитячого садка. Yuri_T - знов помиляється
Чи договір завірений у нотаріуса? У українського чи турецького?
Всі "помиляються", і лише п.Акурт "знає абсолютну істину". In vino veritas? Чи істина в закарпатскому коньяку?
akurt написав:Можна сидіти вдома і одночасно працювати. Головне, щоби руки виросли не із дупи та в середині голови
Можна працювати й на пляжі з псом. Наприклад, вчити його плавати. Це теж робота?))) Чи їхати з Стамбулу до Дніпропетровська власним авто))) То все робота?))) Замість того, щоб не паритись, а сісти в літак.
Kripo написав:В Черногорию летом поедут, как раз с этим вопросом, по недвиге.
akurt писал(а): Прада, как видите, мне дал совет купить вигвам в Доминикане, а сам не купил. Прикольно...
не, ну какой совет, вы же вторую дачу уже не купите, это вопрос стратегичекого плана, почему Турция? И климат для нас, белых европейцев, не очень, в конце мая по июль будет такая жара что с 11 до 16 на улице нельзя находиться, и ситуация с безопасностью - вон уже в Кемере терракт был и вообще, водку там один раз тока в магазине покупали (я не алкаш, бокал пива это моя норма, но все же)...
ах да, еще полюбляют наши бывшие соотечественники из мордора Болгарию (там какие-то хитрости с визой чтоб по долгу оставаться, так в лоб не получаешь ВНЖ) - тоже там хатки покупают. Но мне это черное море вообще не нравиться, после океанов или средеземного, хотя Варна, золотые пески смотрятся неплохо, опять же язык славянский (хотя нефига не понятно когда говорят и русский-английский-немецкий тока туристкой зоне все знают) и культура аля рашка.
Я последний раз был в Крыму году эдак 2005-м. А не так давно, впервые побывал в Болгарии...Что сказать? Очень Крым напомнило. Только почище. Больше не хочется.
akurt написав:У меня ощущение, что нет такого города в Германии, куда бы не летели самолеты из Анталии.
Пока я еду на рынок за овощами и фруктами - расскажите такое: мой одногруппник (ему повезло - он еврей) купил за 100 000 ойро квартиру в доме прослойки 1936 гола - из окна еще фюреру махали руками. Квартиру купил в плохом состоянии. Вкинул в ремонт 20 000 ойро. Сейчас наслаждается из окна видом на Шпрее и на Рейхстаг (дом стоит прямо на берегу реки).
это да, по соотношению цена-качество отдых в Турции может тока с Египтом конкурировать, при том что в Турции (как минимум в районе Антали-Алании-Кемера) ощущение хорошей европейской страны (типа Испании-Италии, а не грязной Греции к примеру), а в Египте нищие покошенные арабско-муслимские домики и люди, еще где-то рядом по качеству отдыха Тунис, но там с местным населением все еще хуже. Последнии годы было вообще класс - руссакам закрыта была Турция-Египет и цены были ОЧЕНЬ низкими, а немцы не дураки поэкономить, сейчас ситуация в Турции меняеться, остается Египет дешевым, посмотрим.
По недвиги в Германии тяжело что-то советовать, как минимум это не дача, ВНЖ не дает такая покупка, сдача не дает особой прибыли. Есть знакомый программист из Беларуссии он накупил в 2010-2012 4 квартиры двухкомнатных, поделил их на гостинки и сдает помесяцам, НО у него жена всем этим занимается сидя в Берлине и цена имненно в Берлине бешенно (по 10% в год) росла как раз в эти 8 лет и здесь дешевой кредит в банке. Человеку со стороны это слишком сложно. Ваш знакомый сделал я так понимаю очень неплохую инвестицию, это в Альтмоабите? Там "социальные турецкие" районы превращаються в элитное жилье. Сейчас я так думаю его недвижка тысяч 400 стоит. Но это же не правило а исключение, к примеру, в Берли не росли практически цены на недвигу до 2009 года, город банкрот, депрессивный был, сносили панельки ГДР-овские, отдавали 16 этажки за 1€, двушка на Александрплац была 30к€, и вот внезапно после кризиса 2008 повалили испанцы-португальцы в Германию, их хорошо видно в транспорте, в сапогах женщины, модные мужики, и вдруг город начал расти и недвига пошла в рост. Скока это счастье будет продолжаться, будет ли сдуваться пузырь когда (и если) снова поднимут ставки в банках никто не знает.
Так что...
Это, кстати, единственный вариант для Украины избежать катастрофы - принимать эмигрантов из еще более бедных стран. Если порох пойдет в ЕС с предлжением о перенаправлении потоков беженцев с БВ и из Африки - его там и деньгами засыплют и вылижут с ног до головы и от северных потоков откажутся и в ЕС примут (про Украину - не скажу ) А пока, "беженцы" побогаче, в чем-то общее просматривается с топик-стартером, покупают недвигу в Киеве. В Оушен Плазе порой создается эффект присутствия в арабской стране.
akurt написав:Скупились на рынке: огурцы, помидоры, синие, перец трех видов, капуста, апельсины, грейпфруты - все по цене 1-3 лиры кг - всего 10 названий овощей и фруктов купили на 15 ойро. Думаю, Kripo! о таких ценах в Германии не мечтает даже на распродажах... Кроме того: - домашние яйца - два вида оливок - белые и черные (мне черные больше нравятся) В МЕТРО: - 1 кг сардинок по цене 10 лир или 2 ойро или 70 гривен - 1 кг затянула морская форель - 15 лир или 3 ойро или 105 гривен (трепещи, Украина)
Хватит дразниться! Аж слюнки потекли! В принципе в Берлине есть сеть рынков со спелыми овощами-фруктами-зеленью и это внезапно турецкая сеть, там 300к турков в городе, но конечно это не такие спелые-сочные как в самой Турции. И рыба, это классно!
По ценам - если честно насрать сколько там это стоит, я сейчас в Боварии тут просту свежего нет, тока супермаркетовское-безвкусное. Когда нормально зарабатываешь в Германии на ценник помидоров-пива просто не смотришь, ну будет не 200€ а 300€ за жратву в месяц, делов то. Пиво может быть и 0,3€ за бутылку и 12€ в октоберфест, серьезно это вообще не тема для разговора. Также никто оператора мобилок или сaми мобилки не обсуждает, ботинки-куртки-джинсы можно любые купить, это вообще не проблема и не тема, говорят о недвиге, машинах и отпусках, этим вот можно (писко-)меряться.
Тут недавно на одной из веток была дикая драка - обсуждали вопрос "Можно ли в Украине купить зубную щетку за 3 грн?" Почувствуйте разницу.
akurt написав:У меня ощущение, что нет такого города в Германии, куда бы не летели самолеты из Анталии.
Это, кстати, единственный вариант для Украины избежать катастрофы - принимать эмигрантов из еще более бедных стран. Если порох пойдет в ЕС с предлжением о перенаправлении потоков беженцев с БВ и из Африки - его там и деньгами засыплют и вылижут с ног до головы и от северных потоков откажутся и в ЕС примут (про Украину - не скажу ) А пока, "беженцы" побогаче, в чем-то общее просматривается с топик-стартером, покупают недвигу в Киеве. В Оушен Плазе порой создается эффект присутствия в арабской стране.
не жартуйте так ще нам тих дикунів тут бракувало... Навпаки потрібно захищати державу від тої чорної навали як Орбан в Угорщині, Земан у Чехії і Дуда у Польші
akurt написав: Промовчу. Я ж не вихователь дитячого садка.
Панове знову помиляються Їй_Богу, ну діти... просто діти.... Але не діти: рахувати не вміють... Біда... 40-ка річні пузани небриті Але не діти: рахувати таки не вміють... Біда...
викликало у декого просто спазми кішківника.
Головне, щоби руки виросли не із дупи та в середині голови була не вата. Але те вже від них не залежить... Якщо Бог не дав, то вже й не дасть...
Автору уже недостаточно в каждом своем посте себя хвалить. Жуть как необходимо всех остальных обгадить. З.ы. Убрать этот деструктив и все было бы хорошо (но это нарушение устава ). А выгребать ложки меда из этих бочек дегтя - на любителя.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"