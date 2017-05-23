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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:52
akurt написав:
Там Yuri_T
весь час порушує умови договору.
напомню еще раз: это не блог, а форум.
вы желаете писать, - уважаю такое желание.
при этом всуе дважды помянули меня прямо и опосредовано, от прямого ответа на вопрос "зачем" уклонились, допускаете переход на личности и теперь я желаю комментировать.
зы. вам часто мерещатся нападки, когда их нет вовсе. поразмыслите об этом на досуге.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Додано: Чет 12 кві, 2018 14:18
Долярчик написав: jabba написав: Долярчик написав:
Що це? - це такі ми українці? - це так ми будуємо державу? - це так ми допомагаємо одне одному? - це так ми "брат за брата"? - це такі "ми - єдині" і "в єдності - сила"?
Именно такие ми и есть. Шо не зїм то понадкусую (с) та краще свято коли в сусіда сдохла корова. Да и на ветке обсуждается (прошу прощения) не как помочь "москалям та жидам розбудовувати Українську державу" (с) а наоборот как отсюда свалить на старости лет в более теплые края.
Вы наверное с какой-то другой, не с нашей Украины - с канадской шоле?
И опять же - начните читать. Желательно с "Капитала" К.Маркса. Когда усвоите шо в основе каждого крупного капитала лежит преступление (с) - перестанете задавать дурацкие вопросы "кто да как?" Тем более те времена когда деньги валялись на земле, токо не ленись нагнуться и поднять - безвозвратно прошли. Грошик стал тяжел. Иначе бы вопрос распродать все лишнее тут и свалить на заслуженный отдых в какую-то дешевую страну с теплым климатом не обсуждался бы так живо.
...а що ж ми за такі "українці", що хочемо ТІЛЬКИ "звалити"!? - як так всі позвалюємо, то хто тут буде жити, на НАШІЙ землі? - хто буде тут піднімати з колін і розбудовувати НАШУ Неньку?
Хочете, щоб тут поселились якісь китайці/сирійці/африканці і т. п.? - а свою культуру/етнічність/націю загубити/знищити з кінцями???!
Хочете бути "рабами" десь на ЧУЖІЙ землі, а на СВОЇЙ - панами, бути, не хочете???!
п.с.
...напевно, Т.Г.Шевченко далеко не цього хотів......не цього!!!
Вы что-то имеете против людей иной национальной или этнической принадлежности?
Очнитесь (как вариант "АЦЦТАНОВИТЕСЬ!" (с)
) ! Во всех более-менее цивилизованных странах людей не передергивает от мысли пожать руку человеку другой расы или национальности. И только в Украине поиски своей национальной идентичности зашли настолько далеко, что еще немного и до арийских идей доберемся.
ЗЫ: Не знаю о чем при жизни мечтал незабвенный Т.Г., но вряд ли о том, чтобы его через много лет "назначили" на пост идола. У комуняк тоже был такой...ну тот, который "живее всех живых".
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