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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:52

  akurt написав:Там Yuri_T весь час порушує умови договору.

напомню еще раз: это не блог, а форум.
вы желаете писать, - уважаю такое желание.
при этом всуе дважды помянули меня прямо и опосредовано, от прямого ответа на вопрос "зачем" уклонились, допускаете переход на личности и теперь я желаю комментировать.

зы. вам часто мерещатся нападки, когда их нет вовсе. поразмыслите об этом на досуге.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:18

  Долярчик написав:
  jabba написав:
  Долярчик написав:
Що це? - це такі ми українці? - це так ми будуємо державу? - це так ми допомагаємо одне одному? - це так ми "брат за брата"? - це такі "ми - єдині" і "в єдності - сила"?

Именно такие ми и есть. Шо не зїм то понадкусую (с) та краще свято коли в сусіда сдохла корова. Да и на ветке обсуждается (прошу прощения) не как помочь "москалям та жидам розбудовувати Українську державу" (с) а наоборот как отсюда свалить на старости лет в более теплые края.
Вы наверное с какой-то другой, не с нашей Украины - с канадской шоле? :roll:

И опять же - начните читать. Желательно с "Капитала" К.Маркса. Когда усвоите шо в основе каждого крупного капитала лежит преступление (с) - перестанете задавать дурацкие вопросы "кто да как?" Тем более те времена когда деньги валялись на земле, токо не ленись нагнуться и поднять - безвозвратно прошли. Грошик стал тяжел. Иначе бы вопрос распродать все лишнее тут и свалить на заслуженный отдых в какую-то дешевую страну с теплым климатом не обсуждался бы так живо.

...а що ж ми за такі "українці", що хочемо ТІЛЬКИ "звалити"!? - як так всі позвалюємо, то хто тут буде жити, на НАШІЙ землі? - хто буде тут піднімати з колін і розбудовувати НАШУ Неньку?
Хочете, щоб тут поселились якісь китайці/сирійці/африканці і т. п.? - а свою культуру/етнічність/націю загубити/знищити з кінцями???!

Хочете бути "рабами" десь на ЧУЖІЙ землі, а на СВОЇЙ - панами, бути, не хочете???!

п.с.
...напевно, Т.Г.Шевченко далеко не цього хотів......не цього!!!


Вы что-то имеете против людей иной национальной или этнической принадлежности?
Очнитесь (как вариант "АЦЦТАНОВИТЕСЬ!" (с) :mrgreen: ) ! Во всех более-менее цивилизованных странах людей не передергивает от мысли пожать руку человеку другой расы или национальности. И только в Украине поиски своей национальной идентичности зашли настолько далеко, что еще немного и до арийских идей доберемся.

ЗЫ: Не знаю о чем при жизни мечтал незабвенный Т.Г., но вряд ли о том, чтобы его через много лет "назначили" на пост идола. У комуняк тоже был такой...ну тот, который "живее всех живых". :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:00

  greenozon написав:Щось єуропійцям не дуже вдалось протестувати проти чорноти -
як сильні світу цього вирішили, так воно і буде
:mrgreen:


Як бачите поляки-чехи-угорці щось не дуже на те зважають і чернь до себе не пускають
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:26

  jump написав:
  rjkz написав:


Это, кстати, единственный вариант для Украины избежать катастрофы - принимать эмигрантов из еще более бедных стран. Если порох пойдет в ЕС с предлжением о перенаправлении потоков беженцев с БВ и из Африки - его там и деньгами засыплют и вылижут с ног до головы и от северных потоков откажутся и в ЕС примут (про Украину - не скажу ) :mrgreen:
А пока, "беженцы" побогаче, в чем-то общее просматривается с топик-стартером, покупают недвигу в Киеве. В Оушен Плазе порой создается эффект присутствия в арабской стране. :lol:


не жартуйте так :shock:
ще нам тих дикунів тут бракувало...
Навпаки потрібно захищати державу від тої чорної навали як Орбан в Угорщині, Земан у Чехії і Дуда у Польші


Расизм - это дикость.
Заселение территории Украины выходцами из других стран - вопрос ближайшего времени.
Еще раз - По МОЕМУ ЧАСТНОМУ мнению - это единственный шанс для Украины избежать катастрофы. Все зашло уже слишком далеко в количественном и качественном составе населения (если кто-то не видит пока проблемы, то представьте себе ситуацию - скажем, Динамо (Киев), в составе 30 человек, и группа болельщиков, человек 100, выехали на матч в кхе-кхебург. Итого делегация 130 человек. Накануне матча 20 человек, в числе которых оба вратаря, массажист, врач и10 игроков из 20 траванулись "печенькой" на банкете по случаю прибытия и на утро имел место быть тяжелейший бодун. Оставшихся игроков не хватит даже на стартовый состав. В цифрах-же это можно отобразить как "около 2% украинской делегации перекушав "печенек" накануне вечером не сможет посетить матч". Так и в масштабе Украины - 2% убыли населения в год, на первый взгляд не кажется критичным. Если не упомянуть, что это ТРУДОСПОСОБНОЕ население и их дети. Пенсы-то как-раз редко могут себе позволить свалить на старости лет. Такими темпами мы потеряем за 5 лет еще столько, что просто некому будет содержать болельщиков, пардон, пенсионеров. Убыль трудоспособного населения вынудит увеличить нагрузку на оставшихся с целью выполнения бюджета ПФУ, что скажется дополнительным давлением на бизнес и рынок труда. И это "Цепная реакция". В конечном счете, Украина придет к единственно возможному решению - обнулении пенсии для 70-90% населения. Собственно, подготовка уже идет - это и увеличение пенсионного возраста выше продолжительности жизни в Украине и постоянные "рехвормы" с трудовым стажем и заявление Ревы - "Дети должны содержать родителей") Это повлечет гуманитарную катастрофу лиц преклонного возраста уже лет через 10-20 (скорей всего, намного раньше) и несет колоссальную угрозу самому факту существования государства Украина.
Так что, если вы расист - "расслабьтесь и получайте удовольствие" :mrgreen:
В контексте вышеизложенного, выглядит само собой однозначным, что пенсию ждать в Украине - занятие хоть и увлекательное, но уж очень опасное. Отсюда и живейший интерес к ветке, набравшей почти за несколько дней под 20 страниц. Помнится, моя ветка об аренде Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм начиналась ну очень неторопясь. А сейчас меня практически не интересует :mrgreen: .
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:55

Сегодня убогий алчный злой старый ужасный ленивый глупый "пенсионер", вернувшись из парка, усеянного апельсинами по самое "немогу", даст мастер-класс по приготовлению стейков из тунца.
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Покупаю в МЕТРО тунца - ОДНА РЫБИНА (ОДНА РЫБИНА) стоит 12 лир или 78 гривен - и разговорился с дядей, которому его уже разделывают - он на английском начал мне рассказывать, как он его готовит на гриле.
Зображення
И говорит: "Берите и не думайте, я в Греции покупал по 55 ойро."
Ну, взял, а как же...
Я взял одного - себе - не знал даже - вы любите тунца на гриле или нет...
Зображення

Но - чуть позже...
Сейчас надо посмотреть, что в мире далается...
Ага... зеленое...
- Отлично, Григорий?
- Годится, Константин!
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 кві, 2018 16:17, всього редагувалось 3 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:05

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Ладно, дочитал ветку до конца - начались склоки. Предлагаю вернуться к теме, если все не против.
Мои соображения касательно выбора страны перемещения тела базируется на таком соображении - мы живем в тревожные времена, в мире происходят вещи, которые некоторое время назад все считали невозможными, потом маловероятными...пока они не начались.
Как пессимист ("пессимист - это хорошо информированный реалист" (с)), я руководствуюсь тем соображением, что вероятность глобального вооруженного конфликта сейчас крайне велика.
Что это будет?
Дальний или Ближний Восток? Последние события показывают, что на Дальнем Востоке наметились позитивные успехи - возможно, политика "кнута и пряника" сыграла, а может у рп совсем уж плохи дела, чтобы корейцев кормить. Остается БВ. И там уже давно не "холодная война". И уходить оттуда пуйло вроде как и не собирается. "там у него любовь с интересом. Там у него лежбище". То есть, уход из Сирии и устранение маньячеллы асада, приведет к потере влияния в регионе, который влияет на европейский рынок энергоресурсов, от которого ппц как зависит "летящая стремительным домкратом" экономика рп. Чем опасно разрастание конфликта на БВ? Ну помимо близости к Турции? Очевидно, что вполне вероятно перекидывание военных действий на другие государства в регионе и...связывание сил коалиции. Не забываем, что дипломатия и "война, как крайнее выражение дипломатии" (с) - это те-же шахматы. В такой "партии" весьма вероятна ситуация, при которой не только пешка "Украина" остается неприкрытой, но и такая тяжелая фигура как ЕС может оказаться под ударом. Собственно, это уже происходит и произошло. Но пока ситуация в некоей мере патовая. Но "ничьей" может и не быть. Не станет-ли пешка разменной? Не опасно-ли находиться под ударом в ЕС? Распалить внутренний пожар в ЕС вполне под силу - чем беженцы из Сирии отличаются от де6илов с транспарантами "пудинприди" в 2014-м? И их-то намного больше, чем "шахтеров и трактористов" (с) .
Поэтому я-бы не стал выбирать страны европейской, особенно юговосточноевропейской локации. Балканы уже не раз показали свою уязвимость.
Что остается? Азия? Австралия? Южная и Северная Америки?
rjkz
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