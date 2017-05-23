Додано: Чет 12 кві, 2018 16:05

Ладно, дочитал ветку до конца - начались склоки. Предлагаю вернуться к теме, если все не против.

Мои соображения касательно выбора страны перемещения тела базируется на таком соображении - мы живем в тревожные времена, в мире происходят вещи, которые некоторое время назад все считали невозможными, потом маловероятными...пока они не начались.

Как пессимист ("пессимист - это хорошо информированный реалист" (с)), я руководствуюсь тем соображением, что вероятность глобального вооруженного конфликта сейчас крайне велика.

Что это будет?

Дальний или Ближний Восток? Последние события показывают, что на Дальнем Востоке наметились позитивные успехи - возможно, политика "кнута и пряника" сыграла, а может у рп совсем уж плохи дела, чтобы корейцев кормить. Остается БВ. И там уже давно не "холодная война". И уходить оттуда пуйло вроде как и не собирается. "там у него любовь с интересом. Там у него лежбище". То есть, уход из Сирии и устранение маньячеллы асада, приведет к потере влияния в регионе, который влияет на европейский рынок энергоресурсов, от которого ппц как зависит "летящая стремительным домкратом" экономика рп. Чем опасно разрастание конфликта на БВ? Ну помимо близости к Турции? Очевидно, что вполне вероятно перекидывание военных действий на другие государства в регионе и...связывание сил коалиции. Не забываем, что дипломатия и "война, как крайнее выражение дипломатии" (с) - это те-же шахматы. В такой "партии" весьма вероятна ситуация, при которой не только пешка "Украина" остается неприкрытой, но и такая тяжелая фигура как ЕС может оказаться под ударом. Собственно, это уже происходит и произошло. Но пока ситуация в некоей мере патовая. Но "ничьей" может и не быть. Не станет-ли пешка разменной? Не опасно-ли находиться под ударом в ЕС? Распалить внутренний пожар в ЕС вполне под силу - чем беженцы из Сирии отличаются от де6илов с транспарантами "пудинприди" в 2014-м? И их-то намного больше, чем "шахтеров и трактористов" (с) .

Поэтому я-бы не стал выбирать страны европейской, особенно юговосточноевропейской локации. Балканы уже не раз показали свою уязвимость.

Что остается? Азия? Австралия? Южная и Северная Америки?