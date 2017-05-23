Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Там Yuri_T весь час порушує умови договору.
напомню еще раз: это не блог, а форум. вы желаете писать, - уважаю такое желание. при этом всуе дважды помянули меня прямо и опосредовано, от прямого ответа на вопрос "зачем" уклонились, допускаете переход на личности и теперь я желаю комментировать.
зы. вам часто мерещатся нападки, когда их нет вовсе. поразмыслите об этом на досуге.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Долярчик написав: Що це? - це такі ми українці? - це так ми будуємо державу? - це так ми допомагаємо одне одному? - це так ми "брат за брата"? - це такі "ми - єдині" і "в єдності - сила"?
Именно такие ми и есть. Шо не зїм то понадкусую (с) та краще свято коли в сусіда сдохла корова. Да и на ветке обсуждается (прошу прощения) не как помочь "москалям та жидам розбудовувати Українську державу" (с) а наоборот как отсюда свалить на старости лет в более теплые края. Вы наверное с какой-то другой, не с нашей Украины - с канадской шоле?
И опять же - начните читать. Желательно с "Капитала" К.Маркса. Когда усвоите шо в основе каждого крупного капитала лежит преступление (с) - перестанете задавать дурацкие вопросы "кто да как?" Тем более те времена когда деньги валялись на земле, токо не ленись нагнуться и поднять - безвозвратно прошли. Грошик стал тяжел. Иначе бы вопрос распродать все лишнее тут и свалить на заслуженный отдых в какую-то дешевую страну с теплым климатом не обсуждался бы так живо.
...а що ж ми за такі "українці", що хочемо ТІЛЬКИ "звалити"!? - як так всі позвалюємо, то хто тут буде жити, на НАШІЙ землі? - хто буде тут піднімати з колін і розбудовувати НАШУ Неньку? Хочете, щоб тут поселились якісь китайці/сирійці/африканці і т. п.? - а свою культуру/етнічність/націю загубити/знищити з кінцями???!
Хочете бути "рабами" десь на ЧУЖІЙ землі, а на СВОЇЙ - панами, бути, не хочете???!
п.с. ...напевно, Т.Г.Шевченко далеко не цього хотів......не цього!!!
Вы что-то имеете против людей иной национальной или этнической принадлежности? Очнитесь (как вариант "АЦЦТАНОВИТЕСЬ!" (с) ) ! Во всех более-менее цивилизованных странах людей не передергивает от мысли пожать руку человеку другой расы или национальности. И только в Украине поиски своей национальной идентичности зашли настолько далеко, что еще немного и до арийских идей доберемся.
ЗЫ: Не знаю о чем при жизни мечтал незабвенный Т.Г., но вряд ли о том, чтобы его через много лет "назначили" на пост идола. У комуняк тоже был такой...ну тот, который "живее всех живых".
Это, кстати, единственный вариант для Украины избежать катастрофы - принимать эмигрантов из еще более бедных стран. Если порох пойдет в ЕС с предлжением о перенаправлении потоков беженцев с БВ и из Африки - его там и деньгами засыплют и вылижут с ног до головы и от северных потоков откажутся и в ЕС примут (про Украину - не скажу ) А пока, "беженцы" побогаче, в чем-то общее просматривается с топик-стартером, покупают недвигу в Киеве. В Оушен Плазе порой создается эффект присутствия в арабской стране.
не жартуйте так ще нам тих дикунів тут бракувало... Навпаки потрібно захищати державу від тої чорної навали як Орбан в Угорщині, Земан у Чехії і Дуда у Польші
Расизм - это дикость. Заселение территории Украины выходцами из других стран - вопрос ближайшего времени. Еще раз - По МОЕМУ ЧАСТНОМУ мнению - это единственный шанс для Украины избежать катастрофы. Все зашло уже слишком далеко в количественном и качественном составе населения (если кто-то не видит пока проблемы, то представьте себе ситуацию - скажем, Динамо (Киев), в составе 30 человек, и группа болельщиков, человек 100, выехали на матч в кхе-кхебург. Итого делегация 130 человек. Накануне матча 20 человек, в числе которых оба вратаря, массажист, врач и10 игроков из 20 траванулись "печенькой" на банкете по случаю прибытия и на утро имел место быть тяжелейший бодун. Оставшихся игроков не хватит даже на стартовый состав. В цифрах-же это можно отобразить как "около 2% украинской делегации перекушав "печенек" накануне вечером не сможет посетить матч". Так и в масштабе Украины - 2% убыли населения в год, на первый взгляд не кажется критичным. Если не упомянуть, что это ТРУДОСПОСОБНОЕ население и их дети. Пенсы-то как-раз редко могут себе позволить свалить на старости лет. Такими темпами мы потеряем за 5 лет еще столько, что просто некому будет содержать болельщиков, пардон, пенсионеров. Убыль трудоспособного населения вынудит увеличить нагрузку на оставшихся с целью выполнения бюджета ПФУ, что скажется дополнительным давлением на бизнес и рынок труда. И это "Цепная реакция". В конечном счете, Украина придет к единственно возможному решению - обнулении пенсии для 70-90% населения. Собственно, подготовка уже идет - это и увеличение пенсионного возраста выше продолжительности жизни в Украине и постоянные "рехвормы" с трудовым стажем и заявление Ревы - "Дети должны содержать родителей") Это повлечет гуманитарную катастрофу лиц преклонного возраста уже лет через 10-20 (скорей всего, намного раньше) и несет колоссальную угрозу самому факту существования государства Украина. Так что, если вы расист - "расслабьтесь и получайте удовольствие" В контексте вышеизложенного, выглядит само собой однозначным, что пенсию ждать в Украине - занятие хоть и увлекательное, но уж очень опасное. Отсюда и живейший интерес к ветке, набравшей почти за несколько дней под 20 страниц. Помнится, моя ветка об аренде Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм начиналась ну очень неторопясь. А сейчас меня практически не интересует .
Сегодня - если не надоест - дам мастер-класс по приготовлению стейков из тунца. А вообще вернулся из парка, где апельсинов - пруд-пруди! Покупаю в МЕТРО тунца - ОДНА РЫБИНА (ОДНА РЫБИНА) стоит 12 лир или 78 гривен - и разговорился с дядей, которому его уже разделывают - он на английском начал мне рассказывать, как он его готовит на гриле.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 кві, 2018 17:49, всього редагувалось 4 разів.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
Ладно, дочитал ветку до конца - начались склоки. Предлагаю вернуться к теме, если все не против. Мои соображения касательно выбора страны перемещения тела базируется на таком соображении - мы живем в тревожные времена, в мире происходят вещи, которые некоторое время назад все считали невозможными, потом маловероятными...пока они не начались. Как пессимист ("пессимист - это хорошо информированный реалист" (с)), я руководствуюсь тем соображением, что вероятность глобального вооруженного конфликта сейчас крайне велика. Что это будет? Дальний или Ближний Восток? Последние события показывают, что на Дальнем Востоке наметились позитивные успехи - возможно, политика "кнута и пряника" сыграла, а может у рп совсем уж плохи дела, чтобы корейцев кормить. Остается БВ. И там уже давно не "холодная война". И уходить оттуда пуйло вроде как и не собирается. "там у него любовь с интересом. Там у него лежбище". То есть, уход из Сирии и устранение маньячеллы асада, приведет к потере влияния в регионе, который влияет на европейский рынок энергоресурсов, от которого ппц как зависит "летящая стремительным домкратом" экономика рп. Чем опасно разрастание конфликта на БВ? Ну помимо близости к Турции? Очевидно, что вполне вероятно перекидывание военных действий на другие государства в регионе и...связывание сил коалиции. Не забываем, что дипломатия и "война, как крайнее выражение дипломатии" (с) - это те-же шахматы. В такой "партии" весьма вероятна ситуация, при которой не только пешка "Украина" остается неприкрытой, но и такая тяжелая фигура как ЕС может оказаться под ударом. Собственно, это уже происходит и произошло. Но пока ситуация в некоей мере патовая. Но "ничьей" может и не быть. Не станет-ли пешка разменной? Не опасно-ли находиться под ударом в ЕС? Распалить внутренний пожар в ЕС вполне под силу - чем беженцы из Сирии отличаются от де6илов с транспарантами "пудинприди" в 2014-м? И их-то намного больше, чем "шахтеров и трактористов" (с) . Поэтому я-бы не стал выбирать страны европейской, особенно юговосточноевропейской локации. Балканы уже не раз показали свою уязвимость. Что остается? Азия? Австралия? Южная и Северная Америки?
akurt написав:Там Yuri_T весь час порушує умови договору.
напомню еще раз: это не блог, а форум. вы желаете писать, - уважаю такое желание. при этом всуе дважды помянули меня прямо и опосредовано, от прямого ответа на вопрос "зачем" уклонились, допускаете переход на личности и теперь я желаю комментировать.
зы. вам часто мерещатся нападки, когда их нет вовсе. поразмыслите об этом на досуге.
Вишліть йому пляшку оковитої і шмат хліба - щоб краще думалось))) Тому що з цим у нього є певні проблеми))) Тільки нарцис не бачить своєї клоунади)))
rjkz написав:Заселение территории Украины выходцами из других стран - вопрос ближайшего времени.Еще раз - По МОЕМУ ЧАСТНОМУ мнению - это единственный шанс для Украины избежать катастрофы. Все зашло уже слишком далеко в количественном и качественном составе населения.Это, кстати, единственный вариант для Украины избежать катастрофы - принимать эмигрантов из еще более бедных стран. Если порох пойдет в ЕС с предлжением о перенаправлении потоков беженцев с БВ и из Африки - его там и деньгами засыплют и вылижут с ног до головы и от северных потоков откажутся и в ЕС примут (про Украину - не скажу ) А пока, "беженцы" побогаче, в чем-то общее просматривается с топик-стартером, покупают недвигу в Киеве. В Оушен Плазе порой создается эффект присутствия в арабской стране.
Вы сами себе противоречите. Начнем с того , что при украинской оплате за труд - никто сюда работать не приедет. Есть куча нормальных вариантов для искателей работы по миру. Нормально платили бы и нормальный уровень жизни был бы у населения - социалка - то есть гарантированный сбыт продукции - так и свои бы не уезжали и не вымирали. Я не из Киева, что такое Оушен Плаза ? Но догадываюсь, что не работяги там собираются. Скорее наоборот. Как минимум держатели ларьков с шаурмой, в которых работают то есть пашут целый день на ногах у плиты за копейки ..... украинцы. А пришельцы в это время сидят в Оушен Плаза , тратят заработанные украинцами для них копейки и гривны. Больше похоже, что пришельцы используют тяжелое и безвыходное положение украинцев, и позу " зю", в которую нас поставила власть - то есть дешевейший труд в мире. Кто сюда поедет работать?
В ЕС нас принудительно обязали принимать цыган, которые бродят толпами по ЕС, читал что договор давно подписан. И даже заметил их в Днепре. Они куда-т быстро выезжают, потом партия новых и тоже выезжают. Вряд ли они работать будут. Читал отзывы от львовян, про то как эти цыгане, явно "евро-цыгане" по 10- 12 человек толпой окружают прохожего и выхватывают сумки и типа такого. И был у нас свидетелем подобного. Это будет. Такие у них "профессии". Очень отличаются от других смуглых или загорелых национальностей , и от наших цыган. Держатся тесной сплоченной толпой, по манере поведения - развязной , громко кричат, хохочут - и одежда другая , чем у наших цыган. Обычная европейская новая одежда. Дрескод - офисный тип. А вот манера поведения - совсем дикая.
А так что бы приехали работать ? Ну это не на цыган ставку делать. И нужно промышленность развивать, что бы были рабочие места платить адекватно, как во всем мире. Своих безработных хватает. Так что " деньгами засыплют и вылижут с ног до головы и от северных потоков откажутся" - вы фантазер, денег может и дали - типа тридцать сребреников, а вылизывать и отказываться от северного потока никто и не подумает. Вы наивно представляете себе, что там договариваются как дети в песочнице ? Прежде чем посадят главу государства марионеточного , на него собирают компромат, так что он все будет делать и за бесплатно. Ну деньжат подкинут может. А вылизывать никто не станет. При входе на более или менее высокие должности банальный механизм компромата соблюдается. Иначе как держать на поводке подчиненных , у которые уже тоже есть возможности и влияние и посты хотя бы среднего уровня ? Не будьте таким наивным.
Ветка нужная и интересная. Буду постоянным читателем. Парк апельсинов и стейки из тунца - это вау! очень впечатляет. Лучше всяких слов !
rjkz написав:Заселение территории Украины выходцами из других стран - вопрос ближайшего времени.Еще раз - По МОЕМУ ЧАСТНОМУ мнению - это единственный шанс для Украины избежать катастрофы. Все зашло уже слишком далеко в количественном и качественном составе населения.Это, кстати, единственный вариант для Украины избежать катастрофы - принимать эмигрантов из еще более бедных стран. Если порох пойдет в ЕС с предлжением о перенаправлении потоков беженцев с БВ и из Африки - его там и деньгами засыплют и вылижут с ног до головы и от северных потоков откажутся и в ЕС примут (про Украину - не скажу ) А пока, "беженцы" побогаче, в чем-то общее просматривается с топик-стартером, покупают недвигу в Киеве. В Оушен Плазе порой создается эффект присутствия в арабской стране.
Вы сами себе противоречите. Начнем с того , что при украинской оплате за труд - никто сюда работать не приедет. Есть куча нормальных вариантов для искателей работы по миру. Нормально платили бы и нормальный уровень жизни был бы у населения - социалка - то есть гарантированный сбыт продукции - так и свои бы не уезжали и не вымирали. Я не из Киева, что такое Оушен Плаза ? Но догадываюсь, что не работяги там собираются. Скорее наоборот. Как минимум держатели ларьков с шаурмой, в которых работают то есть пашут целый день на ногах у плиты за копейки ..... украинцы. А пришельцы в это время сидят в Оушен Плаза , тратят заработанные украинцами для них копейки и гривны. Больше похоже, что пришельцы используют тяжелое и безвыходное положение украинцев, и позу " зю", в которую нас поставила власть - то есть дешевейший труд в мире. Кто сюда поедет работать?
В ЕС нас принудительно обязали принимать цыган, которые бродят толпами по ЕС, читал что договор давно подписан. И даже заметил их в Днепре. Они куда-т быстро выезжают, потом партия новых и тоже выезжают. Вряд ли они работать будут. Читал отзывы от львовян, про то как эти цыгане, явно "евро-цыгане" по 10- 12 человек толпой окружают прохожего и выхватывают сумки и типа такого. И был у нас свидетелем подобного. Это будет. Такие у них "профессии". Очень отличаются от других смуглых или загорелых национальностей , и от наших цыган. Держатся тесной сплоченной толпой, по манере поведения - развязной , громко кричат, хохочут - и одежда другая , чем у наших цыган. Обычная европейская новая одежда. Дрескод - офисный тип. А вот манера поведения - совсем дикая.
А так что бы приехали работать ? Ну это не на цыган ставку делать. И нужно промышленность развивать, что бы были рабочие места платить адекватно, как во всем мире. Своих безработных хватает. Так что " деньгами засыплют и вылижут с ног до головы и от северных потоков откажутся" - вы фантазер, денег может и дали - типа тридцать сребреников, а вылизывать и отказываться от северного потока никто и не подумает. Вы наивно представляете себе, что там договариваются как дети в песочнице ? Прежде чем посадят главу государства марионеточного , на него собирают компромат, так что он все будет делать и за бесплатно. Ну деньжат подкинут может. А вылизывать никто не станет. При входе на более или менее высокие должности банальный механизм компромата соблюдается. Иначе как держать на поводке подчиненных , у которые уже тоже есть возможности и влияние и посты хотя бы среднего уровня ? Не будьте таким наивным.
Ветка нужная и интересная. Буду постоянным читателем.
Хорошо написал! Но с другой стороны,если так думать-а ход мыслей у вас правильный-то без миллиардов никуда не сдвинуться? А так лайк написанному!
rjkz написав:Заселение территории Украины выходцами из других стран - вопрос ближайшего времени.Еще раз - По МОЕМУ ЧАСТНОМУ мнению - это единственный шанс для Украины избежать катастрофы. Все зашло уже слишком далеко в количественном и качественном составе населения.Это, кстати, единственный вариант для Украины избежать катастрофы - принимать эмигрантов из еще более бедных стран. Если порох пойдет в ЕС с предлжением о перенаправлении потоков беженцев с БВ и из Африки - его там и деньгами засыплют и вылижут с ног до головы и от северных потоков откажутся и в ЕС примут (про Украину - не скажу ) А пока, "беженцы" побогаче, в чем-то общее просматривается с топик-стартером, покупают недвигу в Киеве. В Оушен Плазе порой создается эффект присутствия в арабской стране.
Вы сами себе противоречите. Начнем с того , что при украинской оплате за труд - никто сюда работать не приедет. Есть куча нормальных вариантов для искателей работы по миру. Нормально платили бы и нормальный уровень жизни был бы у населения - социалка - то есть гарантированный сбыт продукции - так и свои бы не уезжали и не вымирали. Я не из Киева, что такое Оушен Плаза ? Но догадываюсь, что не работяги там собираются. Скорее наоборот. Как минимум держатели ларьков с шаурмой, в которых работают то есть пашут целый день на ногах у плиты за копейки ..... украинцы. А пришельцы в это время сидят в Оушен Плаза , тратят заработанные украинцами для них копейки и гривны. Больше похоже, что пришельцы используют тяжелое и безвыходное положение украинцев, и позу " зю", в которую нас поставила власть - то есть дешевейший труд в мире. Кто сюда поедет работать?
В ЕС нас принудительно обязали принимать цыган, которые бродят по ЕС, читал что договор давно подписан. Вряд ли они работать будут. Так что " деньгами засыплют и вылижут с ног до головы и от северных потоков откажутся" - вы фантазер, денег может и дали - типа тридцать сребреников, а вылизывать и отказываться от северного потока никто и не подумает. Вы наивно представляете себе, что там договариваются как дети в песочнице ? Прежде чем посадят главу государства марионеточного , на него собирают компромат, так что он все будет делать и за бесплатно. Ну деньжат подкинут может. А вылизывать никто не станет. При входе на более или менее высокие должности банальный механизм компромата соблюдается. Иначе как держать на поводке подчиненных , у которые уже тоже есть возможности и влияние ? Не будьте таким наивным.
Ветка нужная и интересная. Буду постоянным читателем.
Беженцы в европах не работают, а сидят на шее ЕС. Никто не утверждал, что сюда они приехав начнут работать. Просто ЕС выгодней платить им мЕньшее пособие в Украине и избавить себя от их присутствия. Украине выгодней получить контроль над денежными потоками на содержание беженцев и рынок сбыта внутри страны на эти самые деньги. Часть беженцев пойдет таки работать и платить налоги, а уж их дети так точно.Кроме того, за уменьшение количества беженцев в Европе, Украина вполне может получить программы финансирования под различные проекты. Не все беженцы бегут от нищеты в их странах - многие от военных конфликтов, этнических чисток, диктатур - в Африке все еще этого хватает. Правда, украинское общество радикально не приемлет людей другой расы, национальности, вероисповедания и тп. Это будет большая встряска, но она необходима и в конечном счете благотворно скажется на стране. Недавно увидел в Ашане 2-х мулаток - очень непринужденно розмовляли українською проміж собою. И какая нафиг разница, что один из их родителей имеет черный цвет кожи? У них внутри такая-же красная кровь как у каждого из нас, такое-же количество конечностей и такое-же количество хромосом. Ничем не лучше и не хуже остальных людей на планете. Когда с экранов телевизоров начинают нести бред о, якобы, исключительности украинцев, мне кажется, что если я выгляну в окно, то увижу костры из книг.