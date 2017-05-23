Додано: Чет 12 кві, 2018 20:30

rjkz написав: Заселение территории Украины выходцами из других стран - вопрос ближайшего времени.Еще раз - По МОЕМУ ЧАСТНОМУ мнению - это единственный шанс для Украины избежать катастрофы. Все зашло уже слишком далеко в количественном и качественном составе населения.Это, кстати, единственный вариант для Украины избежать катастрофы - принимать эмигрантов из еще более бедных стран. Если порох пойдет в ЕС с предлжением о перенаправлении потоков беженцев с БВ и из Африки - его там и деньгами засыплют и вылижут с ног до головы и от северных потоков откажутся и в ЕС примут (про Украину - не скажу )

А пока, "беженцы" побогаче, в чем-то общее просматривается с топик-стартером, покупают недвигу в Киеве. В Оушен Плазе порой создается эффект присутствия в арабской стране.



Заселение территории Украины выходцами из других стран - вопрос ближайшего времени.Еще раз - По МОЕМУ ЧАСТНОМУ мнению - это единственный шанс для Украины избежать катастрофы. Все зашло уже слишком далеко в количественном и качественном составе населения.Это, кстати, единственный вариант для Украины избежать катастрофы - принимать эмигрантов из еще более бедных стран. Если порох пойдет в ЕС с предлжением о перенаправлении потоков беженцев с БВ и из Африки - его там и деньгами засыплют и вылижут с ног до головы и от северных потоков откажутся и в ЕС примут (про Украину - не скажу )А пока, "беженцы" побогаче, в чем-то общее просматривается с топик-стартером, покупают недвигу в Киеве. В Оушен Плазе порой создается эффект присутствия в арабской стране.

Вы сами себе противоречите. Начнем с того , что при украинской оплате за труд - никто сюда работать не приедет. Есть куча нормальных вариантов для искателей работы по миру. Нормально платили бы и нормальный уровень жизни был бы у населения - социалка - то есть гарантированный сбыт продукции - так и свои бы не уезжали и не вымирали. Я не из Киева, что такое Оушен Плаза ? Но догадываюсь, что не работяги там собираются. Скорее наоборот. Как минимум держатели ларьков с шаурмой, в которых работают то есть пашут целый день на ногах у плиты за копейки ..... украинцы. А пришельцы в это время сидят в Оушен Плаза , тратят заработанные украинцами для них копейки и гривны. Больше похоже, что пришельцы используют тяжелое и безвыходное положение украинцев, и позу " зю", в которую нас поставила власть - то есть дешевейший труд в мире. Кто сюда поедет работать?В ЕС нас принудительно обязали принимать цыган, которые бродят толпами по ЕС, читал что договор давно подписан. И даже заметил их в Днепре. Они куда-т быстро выезжают, потом партия новых и тоже выезжают. Вряд ли они работать будут. Читал отзывы от львовян, про то как эти цыгане, явно "евро-цыгане" по 10- 12 человек толпой окружают прохожего и выхватывают сумки и типа такого. И был у нас свидетелем подобного. Это будет. Такие у них "профессии". Очень отличаются от других смуглых или загорелых национальностей , и от наших цыган. Держатся тесной сплоченной толпой, по манере поведения - развязной , громко кричат, хохочут - и одежда другая , чем у наших цыган. Обычная европейская новая одежда. Дрескод - офисный тип. А вот манера поведения - совсем дикая.А так что бы приехали работать ? Ну это не на цыган ставку делать. И нужно промышленность развивать, что бы были рабочие места платить адекватно, как во всем мире. Своих безработных хватает. Так что " деньгами засыплют и вылижут с ног до головы и от северных потоков откажутся" - вы фантазер, денег может и дали - типа тридцать сребреников, а вылизывать и отказываться от северного потока никто и не подумает. Вы наивно представляете себе, что там договариваются как дети в песочнице ? Прежде чем посадят главу государства марионеточного , на него собирают компромат, так что он все будет делать и за бесплатно. Ну деньжат подкинут может. А вылизывать никто не станет. При входе на более или менее высокие должности банальный механизм компромата соблюдается. Иначе как держать на поводке подчиненных , у которые уже тоже есть возможности и влияние и посты хотя бы среднего уровня ? Не будьте таким наивным.Ветка нужная и интересная. Буду постоянным читателем. Парк апельсинов и стейки из тунца - это вау! очень впечатляет. Лучше всяких слов