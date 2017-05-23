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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 21:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  rjkz написав:Беженцы в европах не работают, а сидят на шее ЕС. Никто не утверждал, что сюда они приехав начнут работать. Просто ЕС выгодней платить им мЕньшее пособие в Украине и избавить себя от их присутствия. Украине выгодней получить контроль над денежными потоками на содержание беженцев и рынок сбыта внутри страны на эти самые деньги. Часть беженцев пойдет таки работать и платить налоги, а уж их дети так точно.Кроме того, за уменьшение количества беженцев в Европе, Украина вполне может получить программы финансирования под различные проекты.Не все беженцы бегут от нищеты в их странах



Прочитал и сразу вспомнил "Большие Васюки" Остапа Бендера. :mrgreen:
Беженцы у нас не задерживаются. Их тоже не устраивает копеечное пособие. Копеечное финансирование неблагополучных и социально неадаптированных людей чревато большими проблемами. Ваши мечты про денежные потоки и финансирование разных проекты наивны. Мы сами в состоянии войны и нищеты. Но никто из ЕС не финансирует никакие проекты для нас, хотя мы оседлые, с хорошим образованием люди. Странно если станут финансировать бродячих цыган.

Громко названные "денежные потоки" - это убогие ручейки, с которых может прокормится 1 или 2 чиновника. А проблем мы от неблагополучных неустроенных безработных беженцев получим вагоны - и не ограниченную протяженность проезда этих вагонов во времени... Вы знаете сколько стоит содержать в тюрьме одного вора ? Уточните как это сегодня, но был период в 90 годы , когда пособие по безработице было 17 гр, пенсии и зарплаты - около 120, а содержание в тюрьме преступника - 280 в месяц. И делайте выводы. Если неблагополучные беженцы с мизерным пособием начнут грабить, то мы будем вынуждены их содержать - платить за них в тюрьме коммуналку и даже обслуживающий персонал оплачивать, типа охраны и тп. Всех проблем не счесть. Куда дороже, чем копеечная выгода от их пособий, что неделю полежат на счетах Ощадбанка. Денежные потоки ? Ха!


Наш безработный украинец имеет рядом родню, одноклассников, друзей детства, жилье, то есть с голоду ему не дадут помереть родня и друзья. И жилье имеется. А беженцы ? У них тут никого и ничего. Видел таких смуглых беженцев в самом центре Парижа возле Оперного театра. Испражняются по середине улицы днем на глазах прохожих. Женщины с детьми в основном. И тут же спят на грязном тряпье. Им даже стыдиться некого и незачем , ни стыда ни совести как говорится, тк у них нет социальных связей на новом месте и иъ никто не знает. Поэтому им по барабану что о них подумают. Люди в такой ситуации становятся отморозками. Это ужасно. При мизерном пособии у нас им только и останется грабить прохожих к тому же. И будим ходить переступая через кал и мочу, и подвергаясь грабежам. А антисанитария?


Кстати о дружбе - я за дружбу, но во всем нужна мера. Есть эпидемиологическая опасность - разные расы , даже разные этносы - устойчивы к разным видам бактерий и видам вирусов. То есть то что для темнокожих не опасно - но присутствует в их крови как вирус - белокожий заразится, заболеет и не справится, может даже не выживет. Есть куча африканских разных экзотических болезней. При всем своем дружелюбии , не хочется в общепите есть из тарелки , из которой ел только что темнокожий из Африки со своим дежурным набором бактерий,а тарелку сполоснули и поставили предо мной. Пью только из своей чашки. Принципиально. Но я против вражды , ненависти и тп. Это из другой оперы.


Касательно мулаток украиноязычных. Знаю такую одну. Давно в 80 годы женщина- украинка -дочка председателя колхоза из Днепропетровской области познакомилась с африканцем и родила от него девочку. Папка ребенка - темнокожий африканец испарился. Женщине этой беременной - ее отец купил квартиру в Днепре , работала она в ЖЭКе, а дочку мулатку - растили в селе у бабушки с дедушкой. Потом девочка к маме в город приехала. Ей лет 10 или 12 уже было- говорила на украинском, как это в наших селах - суржик . Сейчас ей уже под сороковник. И что ? Давайте дружить со всеми в пределах разумного и адекватно - в рамках своих интересов ? Все хорошо в меру. Конечно я против нацизма. Но не до идиотизма, который видел в центре Парижа :mrgreen:
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 12 кві, 2018 22:51, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 22:50

Актуальні і болючі теми підняли пани Кalinavalera1 і Rjkz.

При нинішніх зарплатах (ЗП) - сюди ніхто не поїде, жодні пакистанці чи індуси чи китайці.

Створювати спеціальні програми для напівдиких емігрантів??? Щоб натуралізувати і українізувати їх???
На те потрібно великі кошти, які будуть недоплачені зубожілому українському населенню.
Але це слід буде робити.

Тобто насамперед повинні зростати ЗП пересічного. Тоді сюди потягнуться й емігранти.

P.S. Впевнений, що українці добросовісніші і працьовитіші робітники при наших бідняцьких ЗП 200-400 дол/міс, ніж індуси чи пакистанці чи африканці. Тому з емігрантами буде ще та морока.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 02:52

  jump написав:
  greenozon написав:Щось єуропійцям не дуже вдалось протестувати проти чорноти -
як сильні світу цього вирішили, так воно і буде
:mrgreen:

Як бачите поляки-чехи-угорці щось не дуже на те зважають і чернь до себе не пускають

Вгадайте, що відбувається та в якій країні? Придивіться уважно...
Зображення
Молодці! Вгадали!
Зображення
Це БЕЗКОШТОВНІ курси французської мови у занедбаному містечку під назвою Тулуза, що на півдні Франції.
Сваха проводить заняття для тих, хто приїхав отримати французьке громадянство.
Зверніть увагу на стать учнів - це все особи чоловічої статі, які вже "чпокнули" білявку-француженку, як чесні чоловіки ВЖЕ ОЖЕНИЛИСЯ, прийшли отримувати французьке громадянство. Скоро ви будете перд ними кланятися. Бо то - француз.
Їм треба здати екзамен із мови Наполеона. Та Еміля Золя. А ще Стендаля.
До цього було тільки: "Вище! Нижче! Вже! Ти теж - вже?"
А тепер треба, щоби араби вправно говорили: "Ayant risqué une fois-on peut rester heureux toute la vie". (Однажды рискнув - можно остаться счастливым на всю жизнь.)
А білявка, отримавши задоволення, відповідає: "Jouis de chaque moment." (Наслаждайся каждым моментом.)

Зафіксована третина учнів (фото з мобілки, знімати було для Вас не дуже коректно).
Сваха пише: "В классе 17 человек. 15 - арабы!!!!"

Чи поїдуть араби в Україну?
Сваха відповідає: "Ну, правда, про зарплату в 8 тысяч ойро - это перебор. 3000 ойро - это уже считается хорошая зарплата."

На заняттях перерва. Учні йдуть обідати. БЕЗКОШТОВНО.
Сваха продолжает:
"... за обедом один афганец сделал "утреннюю программу". Такое ощущение, что мы собрались ради него и его вопросов. Он по французски ни бум-бум, но апломб такой: ого-го... Так вот, тема разговора: "Почему ему и его жене не дают бесплатное жилье, каков размер материальной помощи. И жена беременная (Кто бы сомневался - примечание мое). И почему мясо не кошерное..."

Ну ось, робіть висновки, чи поїдуть біженці в Україну.

Щодо біженців у Турції.
1. Я їх не бачу.
2. Але вони є.
3. Місцеві кажуть, що є майже 500 000 біженців із Сирії.
4. Вони десь живуть у якихось резерваціях, що їх не видно. Принаймні я за останній місяць бачив тількі одну жінку - сирійку (одягнена незвично) із дитиною. Переходили вулицю.
5. Місцеві кажуть, що отримують дуже суттєву матеріальну допомогу (мінімальна зарплата в Турції - 1600 лір - це на сьогодні 400 долярів (як в Україні)). Мені говорили, який розмір допомоги (цифра називалася на добу), але він не менше 1 600 лір.
6. Щоби Ви знали, на що вистачає 1600 лір. Хліб - 1 ліра, пачка молока 2,5 ліри, курка - 6 лір, сині (баклажани) - 2 ліри, так само коштують і помідори, і капуста, і перець. 1 ліра - менше 7 гривень.

Легко уявити, що 1600 - це не ліри, а гривні.
Легко, тому що не всі ваші батьки-пенсіонери оримують 1600 гривень.
Тоді:
- хліб - 1 гривня. ОДНА ГРИВНЯ.
- пачка молока - 2,5 гривні ДВІ З ПОЛОВИНОЮ. Не 25.
- курка - 6 гривень ШІСТЬ ГРИВЕНЬ КУРКА.
- сині (баклажани) - 2 гривні ДВІ ГРИВНІ.
- помідори, і капуста, і перець - все по 2 гривні.
- помаранчі - 1-2 гривні кіло, лимони 2-4 гривні кіло, банані дорогі - 6 гривень кіло. По такій же ціні зараз полуниця (буда 3 гривні кіло).
- кіло рибки-сардінки - 7 гривень кіло. СІМ а не СІМДЕСЯТ.
- Дорада або сібас - 15-25 грвень кіло. Дорада не 250 гривень, а 15-25.
- ціла рибина Тунець (навіть не зважують - ціна за рибину) - 12,99 гривень.
Це просто щоби Ви знали, як та в яких масштабах вас та ваших батьків дурять.
У 5-10 разів - так точно.
Ходив у гори - потягнув м"язі на правій нозі - купив мазь - 5 гривень (5 лір).
Ви коли таку мазь останній раз купували в Україні? По 5 гривень?
Медикаменти, які останнім разом купував в Україні за 50-150 гривень тут для турка без медстраховки та для мене коштують 5-15 гривень (лір). Із медичною страховкою - на 70 відсотків нижче.
Ото ж...

7. Спілкуюся із Євгеном - тут живе та працює - найманець у турка - він з України. Скаржиться, що мало платять (працює нелегально). Один день роботи - 50 лір. Має 20 змін у місяць. Загалом отримує 20х50=1 000 лір.
З великим сумом говорить, що це дуже мало.
Сум підтримувала дуже тендітна панянка - вона із Житомира. Стояла поруч мовчки. Коректно не питав, чи це його жінка...
2000 лір на місяць - можна жити! (цитата) (це приблизно 500 долярів).

Нагадую мій власний розрахунок: здача в оренду 3-х квартир у Львові зовсім не в центрі дає 3х8=24 000 гривень, або майже 1000 долярів.

Вчора спілкувався із знайомою ріелтеркою зі Львова. На моє питання, як там справи на ринку нерухомості у Львові, сказала: "Нормально. І купують, і продають, і в оренду здають".
Мова йшла про південну частину Львова - це там, де я сказав, що "центр життя Львова переміщується на південь Львова". Дав наводку на інтересні варіянти. Дякувала. Сказала, що як раз в одному із тих будинків виставлена в оренду "однушка" за 8 000 гривень.
От, молодці!

Думаю, що Україні біженців нема чого боятися...
Чорненьких хлопчиків із довгими прутнями вже набігло достатньо до білих француженок та білявок - італійок.
Там ще й годують безкоштовно.
В Україні гарного чорнявого хлопчика - носія арабських генів годувати безкоштовно ніхто не буде.

Ну добре... з"їм помаранч. Працюйте.
"Кто работает - тот ест!" (надпис на воротах раю).
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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