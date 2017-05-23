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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 17181920 Додано: Чет 12 кві, 2018 21:55 Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість rjkz написав: Беженцы в европах не работают, а сидят на шее ЕС. Никто не утверждал, что сюда они приехав начнут работать. Просто ЕС выгодней платить им мЕньшее пособие в Украине и избавить себя от их присутствия. Украине выгодней получить контроль над денежными потоками на содержание беженцев и рынок сбыта внутри страны на эти самые деньги. Часть беженцев пойдет таки работать и платить налоги, а уж их дети так точно.Кроме того, за уменьшение количества беженцев в Европе, Украина вполне может получить программы финансирования под различные проекты.Не все беженцы бегут от нищеты в их странах Беженцы в европах не работают, а сидят на шее ЕС. Никто не утверждал, что сюда они приехав начнут работать. Просто ЕС выгодней платить им мЕньшее пособие в Украине и избавить себя от их присутствия. Украине выгодней получить контроль над денежными потоками на содержание беженцев и рынок сбыта внутри страны на эти самые деньги. Часть беженцев пойдет таки работать и платить налоги, а уж их дети так точно.Кроме того, за уменьшение количества беженцев в Европе, Украина вполне может получить программы финансирования под различные проекты.Не все беженцы бегут от нищеты в их странах





Прочитал и сразу вспомнил "Большие Васюки" Остапа Бендера.

Беженцы у нас не задерживаются. Их тоже не устраивает копеечное пособие. Копеечное финансирование неблагополучных и социально неадаптированных людей чревато большими проблемами. Ваши мечты про денежные потоки и финансирование разных проекты наивны. Мы сами в состоянии войны и нищеты. Но никто из ЕС не финансирует никакие проекты для нас, хотя мы оседлые, с хорошим образованием люди. Странно если станут финансировать бродячих цыган.



Громко названные "денежные потоки" - это убогие ручейки, с которых может прокормится 1 или 2 чиновника. А проблем мы от неблагополучных неустроенных безработных беженцев получим вагоны - и не ограниченную протяженность проезда этих вагонов во времени... Вы знаете сколько стоит содержать в тюрьме одного вора ? Уточните как это сегодня, но был период в 90 годы , когда пособие по безработице было 17 гр, пенсии и зарплаты - около 120, а содержание в тюрьме преступника - 280 в месяц. И делайте выводы. Если неблагополучные беженцы с мизерным пособием начнут грабить, то мы будем вынуждены их содержать - платить за них в тюрьме коммуналку и даже обслуживающий персонал оплачивать, типа охраны и тп. Всех проблем не счесть. Куда дороже, чем копеечная выгода от их пособий, что неделю полежат на счетах Ощадбанка. Денежные потоки ? Ха!





Наш безработный украинец имеет рядом родню, одноклассников, друзей детства, жилье, то есть с голоду ему не дадут помереть родня и друзья. И жилье имеется. А беженцы ? У них тут никого и ничего. Видел таких смуглых беженцев в самом центре Парижа возле Оперного театра. Испражняются по середине улицы днем на глазах прохожих. Женщины с детьми в основном. И тут же спят на грязном тряпье. Им даже стыдиться некого и незачем , ни стыда ни совести как говорится, тк у них нет социальных связей на новом месте и иъ никто не знает. Поэтому им по барабану что о них подумают. Люди в такой ситуации становятся отморозками. Это ужасно. При мизерном пособии у нас им только и останется грабить прохожих к тому же. И будим ходить переступая через кал и мочу, и подвергаясь грабежам. А антисанитария?





Кстати о дружбе - я за дружбу, но во всем нужна мера. Есть эпидемиологическая опасность - разные расы , даже разные этносы - устойчивы к разным видам бактерий и видам вирусов. То есть то что для темнокожих не опасно - но присутствует в их крови как вирус - белокожий заразится, заболеет и не справится, может даже не выживет. Есть куча африканских разных экзотических болезней. При всем своем дружелюбии , не хочется в общепите есть из тарелки , из которой ел только что темнокожий из Африки со своим дежурным набором бактерий,а тарелку сполоснули и поставили предо мной. Пью только из своей чашки. Принципиально. Но я против вражды , ненависти и тп. Это из другой оперы.





Касательно мулаток украиноязычных. Знаю такую одну. Давно в 80 годы женщина- украинка -дочка председателя колхоза из Днепропетровской области познакомилась с африканцем и родила от него девочку. Папка ребенка - темнокожий африканец испарился. Женщине этой беременной - ее отец купил квартиру в Днепре , работала она в ЖЭКе, а дочку мулатку - растили в селе у бабушки с дедушкой. Потом девочка к маме в город приехала. Ей лет 10 или 12 уже было- говорила на украинском, как это в наших селах - суржик . Сейчас ей уже под сороковник. И что ? Давайте дружить со всеми в пределах разумного и адекватно - в рамках своих интересов ? Все хорошо в меру. Конечно я против нацизма. Но не до идиотизма, который видел в центре Парижа Прочитал и сразу вспомнил "Большие Васюки" Остапа Бендера.Беженцы у нас не задерживаются. Их тоже не устраивает копеечное пособие. Копеечное финансирование неблагополучных и социально неадаптированных людей чревато большими проблемами. Ваши мечты про денежные потоки и финансирование разных проекты наивны. Мы сами в состоянии войны и нищеты. Но никто из ЕС не финансирует никакие проекты для нас, хотя мы оседлые, с хорошим образованием люди. Странно если станут финансировать бродячих цыган.Громко названные "денежные потоки" - это убогие ручейки, с которых может прокормится 1 или 2 чиновника. А проблем мы от неблагополучных неустроенных безработных беженцев получим вагоны - и не ограниченную протяженность проезда этих вагонов во времени... Вы знаете сколько стоит содержать в тюрьме одного вора ? Уточните как это сегодня, но был период в 90 годы , когда пособие по безработице было 17 гр, пенсии и зарплаты - около 120, а содержание в тюрьме преступника - 280 в месяц. И делайте выводы. Если неблагополучные беженцы с мизерным пособием начнут грабить, то мы будем вынуждены их содержать - платить за них в тюрьме коммуналку и даже обслуживающий персонал оплачивать, типа охраны и тп. Всех проблем не счесть. Куда дороже, чем копеечная выгода от их пособий, что неделю полежат на счетах Ощадбанка. Денежные потоки ? Ха!Наш безработный украинец имеет рядом родню, одноклассников, друзей детства, жилье, то есть с голоду ему не дадут помереть родня и друзья. И жилье имеется. А беженцы ? У них тут никого и ничего. Видел таких смуглых беженцев в самом центре Парижа возле Оперного театра. Испражняются по середине улицы днем на глазах прохожих. Женщины с детьми в основном. И тут же спят на грязном тряпье. Им даже стыдиться некого и незачем , ни стыда ни совести как говорится, тк у них нет социальных связей на новом месте и иъ никто не знает. Поэтому им по барабану что о них подумают. Люди в такой ситуации становятся отморозками. Это ужасно. При мизерном пособии у нас им только и останется грабить прохожих к тому же. И будим ходить переступая через кал и мочу, и подвергаясь грабежам. А антисанитария?Кстати о дружбе - я за дружбу, но во всем нужна мера. Есть эпидемиологическая опасность - разные расы , даже разные этносы - устойчивы к разным видам бактерий и видам вирусов. То есть то что для темнокожих не опасно - но присутствует в их крови как вирус - белокожий заразится, заболеет и не справится, может даже не выживет. Есть куча африканских разных экзотических болезней. При всем своем дружелюбии , не хочется в общепите есть из тарелки , из которой ел только что темнокожий из Африки со своим дежурным набором бактерий,а тарелку сполоснули и поставили предо мной. Пью только из своей чашки. Принципиально. Но я против вражды , ненависти и тп. Это из другой оперы.Касательно мулаток украиноязычных. Знаю такую одну. Давно в 80 годы женщина- украинка -дочка председателя колхоза из Днепропетровской области познакомилась с африканцем и родила от него девочку. Папка ребенка - темнокожий африканец испарился. Женщине этой беременной - ее отец купил квартиру в Днепре , работала она в ЖЭКе, а дочку мулатку - растили в селе у бабушки с дедушкой. Потом девочка к маме в город приехала. Ей лет 10 или 12 уже было- говорила на украинском, как это в наших селах - суржик . Сейчас ей уже под сороковник. И что ? Давайте дружить со всеми в пределах разумного и адекватно - в рамках своих интересов ? Все хорошо в меру. Конечно я против нацизма. Но не до идиотизма, который видел в центре Парижа Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 12 кві, 2018 22:51, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4159 З нами з: 07.05.11 Подякував: 626 раз. Подякували: 387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 кві, 2018 22:50 Актуальні і болючі теми підняли пани Кalinavalera1 і Rjkz.



При нинішніх зарплатах (ЗП) - сюди ніхто не поїде, жодні пакистанці чи індуси чи китайці.



Створювати спеціальні програми для напівдиких емігрантів??? Щоб натуралізувати і українізувати їх???

На те потрібно великі кошти, які будуть недоплачені зубожілому українському населенню.

Але це слід буде робити.



Тобто насамперед повинні зростати ЗП пересічного. Тоді сюди потягнуться й емігранти.



P.S. Впевнений, що українці добросовісніші і працьовитіші робітники при наших бідняцьких ЗП 200-400 дол/міс, ніж індуси чи пакистанці чи африканці. Тому з емігрантами буде ще та морока. https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM Frant

Повідомлень: 18637 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1085 раз. Подякували: 1987 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 02:52 jump написав: greenozon написав: Щось єуропійцям не дуже вдалось протестувати проти чорноти -

як сильні світу цього вирішили, так воно і буде

Щось єуропійцям не дуже вдалось протестувати проти чорноти -як сильні світу цього вирішили, так воно і буде

Як бачите поляки-чехи-угорці щось не дуже на те зважають і чернь до себе не пускають Як бачитещось не дуже на те зважають і

Вгадайте, що відбувається та в якій країні? Придивіться уважно...



Молодці! Вгадали!



Це БЕЗКОШТОВНІ курси французської мови у занедбаному містечку під назвою Тулуза, що на півдні Франції.

Сваха проводить заняття для тих, хто приїхав отримати французьке громадянство.

Зверніть увагу на стать учнів - це все особи чоловічої статі, які вже "чпокнули" білявку-француженку, як чесні чоловіки ВЖЕ ОЖЕНИЛИСЯ, прийшли отримувати французьке громадянство. Скоро ви будете перд ними кланятися. Бо то - француз.

Їм треба здати екзамен із мови Наполеона. Та Еміля Золя. А ще Стендаля.

До цього було тільки коротко, у позі "69":

A tout prix. (Любой ценой.)

Після зміни пози, коли головна частина араба вже була готова до бою, білявка, спираючись на долоні із манікюром від Guerlain бубоніла:

Croire à son etoile. (Верить в свою звезду).

Араб, тримаючи її за поясницю та дивлячись на красиву біленьку спину, та напружуючи м"язі преса, із задоволенням вимовив:

Tout le monde à mes pieds. (Все у моих ног).

Білявка зойкнула: L'amour fou. (Безумная любовь).

Це так було до цик курсів французької мови...



А тепер треба, щоби араби вправно говорили:

"Ayant risqué une fois-on peut rester heureux toute la vie". (Однажды рискнув - можно остаться счастливым на всю жизнь.)

А білявка, отримавши задоволення, відповідала:

"Jouis de chaque moment." (Наслаждайся каждым моментом.)

Араб, трохи захрипівши, та все ще тримаючи її міцно 5-6 секунд, рапотом вимовив:

L'homme porte en lui la semence de tout bonheur et de tout malheur. ( Мужчина несет в себе семя счастья и горя. )

Пілся цього, араб, одягаючи плавки від SixPanck France, і намагачись вмістити в них все, чим Аллах нагородив правовірного, ніжно каже:

C`est l`amour que vous faut. (Любовь это все что вам надо).

Французька білявка, не маючи змоги після всього, що було, підвестися, нінжно мурмоче:

Un amour, une vie. (Одна любовь, одна жизнь.)

Араб, прибираючи упаковку від презервативів ОК, бормоче:

Toute la vie est la lutte. (Вся жизнь борьба).

Білявка, подивившись на залишки своєї цнотливості, несподівано вимовила:

J'aime ma maman. (Я люблю свою маму.)

Араб, надіваючи біленьку майку від KITSUNE, говорить:

Que femme veut - Dieu le veut. (Чего хочет женщина - то угодно Богу.)

Одівши джинси від А.Р.С. та бризнувши себе парфюмом від Heeley говорить:

Personne n'est parfait… jusqu'à ce qu'on tombe amoureux de cette personne. (Человек не совершенен … пока кто-то не влюбится в этого человека.)



Зафіксована на фото третина учнів (фото з мобілки, знімати було для Вас не дуже коректно).

Сваха пише: "В классе 17 человек. 15 - арабы!!!!"



Чи поїдуть араби в Україну?

Сваха відповідає: "Ну, правда, про зарплату в 8 тысяч ойро - это перебор. 3000 ойро - это уже считается хорошая зарплата."



На заняттях перерва. Учні йдуть обідати. БЕЗКОШТОВНО.

Сваха продолжает:

"... за обедом один афганец сделал "утреннюю программу". Такое ощущение, что мы собрались ради него и его вопросов. Он по французски ни бум-бум, но апломб такой: ого-го... Так вот, тема разговора: "Почему ему и его жене не дают бесплатное жилье, каков размер материальной помощи. И жена беременная (Кто бы сомневался - примечание мое). И почему мясо не кошерное ..."



Ну ось, робіть висновки, чи поїдуть біженці в Україну.



Щодо біженців у Турції.

1. Я їх не бачу.

2. Але вони є.

3. Місцеві кажуть, що є майже 500 000 біженців із Сирії.

4. Вони десь живуть у якихось резерваціях, що їх не видно. Принаймні я за останній місяць бачив тількі одну жінку - сирійку (одягнена незвично) із дитиною. Переходили вулицю.

5. Місцеві кажуть, що отримують дуже суттєву матеріальну допомогу (мінімальна зарплата в Турції - 1600 лір - це на сьогодні 400 долярів (як в Україні)). Мені говорили, який розмір допомоги (цифра називалася на добу), але він не менше 1 600 лір.

6. Щоби Ви знали, на що вистачає 1600 лір. Хліб - 1 ліра, пачка молока 2,5 ліри, курка - 6 лір, сині (баклажани) - 2 ліри, так само коштують і помідори, і капуста, і перець. 1 ліра - менше 7 гривень.



Легко уявити, що 1600 - це не ліри, а гривні.

Легко, тому що не всі ваші батьки-пенсіонери оримують 1600 гривень.

Тоді:

- хліб - 1 гривня. ОДНА ГРИВНЯ.

- пачка молока - 2,5 гривні ДВІ З ПОЛОВИНОЮ. Не 25.

- курка - 6 гривень ШІСТЬ ГРИВЕНЬ КУРКА.

- сині (баклажани) - 2 гривні ДВІ ГРИВНІ.

- помідори, і капуста, і перець - все по 2 гривні.

- помаранчі - 1-2 гривні кіло, лимони 2-4 гривні кіло, банані дорогі - 6 гривень кіло. По такій же ціні зараз полуниця (буда 3 гривні кіло).

- кіло рибки-сардінки - 7 гривень кіло. СІМ а не СІМДЕСЯТ.

- Дорада або сібас - 15-25 грвень кіло. Дорада не 250 гривень, а 15-25.

- ціла рибина Тунець (навіть не зважують - ціна за рибину) - 12,99 гривень.

Це просто щоби Ви знали, як та в яких масштабах вас та ваших батьків дурять.

У 5-10 разів - так точно.

Ходив у гори - потягнув м"язі на правій нозі - купив мазь - 5 гривень (5 лір).

Ви коли таку мазь останній раз купували в Україні? По 5 гривень?

Медикаменти, які останнім разом купував в Україні за 50-150 гривень тут для турка без медстраховки та для мене коштують 5-15 гривень (лір). Із медичною страховкою - на 70 відсотків нижче.

Ото ж...



7. Спілкуюся із Євгеном - тут живе та працює - найманець у турка - він з України. Скаржиться, що мало платять (працює нелегально). Один день роботи - 50 лір. Має 20 змін у місяць. Загалом отримує 20х50=1 000 лір.

З великим сумом говорить, що це дуже мало.

Сум підтримувала дуже тендітна панянка - вона із Житомира. Стояла поруч мовчки. Коректно не питав, чи це його жінка...

2000 лір на місяць - можна жити! (цитата) (це приблизно 500 долярів).



Нагадую мій власний розрахунок: здача в оренду 3-х квартир у Львові зовсім не в центрі дає 3х8=24 000 гривень, або майже 1000 долярів.



Вчора спілкувався із знайомою ріелтеркою зі Львова. На моє питання, як там справи на ринку нерухомості у Львові, сказала: "Нормально. І купують, і продають, і в оренду здають".

Мова йшла про південну частину Львова - це там, де я сказав, що "центр життя Львова переміщується на південь Львова". Дав наводку на інтересні варіянти. Дякувала. Сказала, що як раз в одному із тих будинків виставлена в оренду "однушка" за 8 000 гривень.

От, молодці!



Думаю, що Україні біженців нема чого боятися...

Чорненьких хлопчиків із довгими прутнями вже набігло достатньо до білих француженок та білявок - італійок.

Там ще й годують безкоштовно.

В Україні гарного чорнявого хлопчика - носія арабських генів годувати безкоштовно ніхто не буде.



Ну добре... з"їм помаранч. Працюйте.

"Кто работает - тот ест!" (надпис на воротах раю). Вгадайте, що відбувається та в якій країні? Придивіться уважно...Молодці! Вгадали!Це БЕЗКОШТОВНІ курси французської мови у занедбаному містечку під назвою Тулуза, що на півдні Франції.Сваха проводить заняття для тих,Зверніть увагу научнів - це все особи чоловічої статі, які вже "чпокнули" білявку-француженку,ВЖЕ ОЖЕНИЛИСЯ, прийшли отримувати французьке громадянство. Скоро ви будете перд ними кланятися. Бо то - француз.Їм треба здати екзамен із мови Наполеона. Та Еміля Золя. А ще Стендаля.До цього було тільки коротко, у позі "69":A tout prix. (Любой ценой.)Після зміни пози, коли головна частина араба вже була готова до бою, білявка, спираючись на долоні із манікюром від Guerlain бубоніла:Croire à son etoile. (Верить в свою звезду).Араб, тримаючи її за поясницю та дивлячись на красиву біленьку спину, та напружуючи м"язі преса, із задоволенням вимовив:Tout le monde à mes pieds. (Все у моих ног).Білявка зойкнула: L'amour fou. (Безумная любовь).Це так було до цик курсів французької мови...А тепер треба, щоби араби вправно говорили:"Ayant risqué une fois-on peut rester heureux toute la vie". (Однажды рискнув - можно остаться счастливым на всю жизнь.)А білявка, отримавши задоволення, відповідала:"Jouis de chaque moment." (Наслаждайся каждым моментом.)Араб, трохи захрипівши, та все ще тримаючи її міцно 5-6 секунд, рапотом вимовив:L'homme porte en lui la semence de tout bonheur et de tout malheur. (Пілся цього, араб, одягаючи плавки від SixPanck France, і намагачись вмістити в них все, чим Аллах нагородив правовірного, ніжно каже:C`est l`amour que vous faut. (Любовь это все что вам надо).Французька білявка, не маючи змоги після всього, що було, підвестися, нінжно мурмоче:Un amour, une vie. (Одна любовь, одна жизнь.)Араб, прибираючи упаковку від презервативів ОК, бормоче:Toute la vie est la lutte. (Вся жизнь борьба).Білявка, подивившись на залишки своєї цнотливості, несподівано вимовила:J'aime ma maman. (Я люблю свою маму.)Араб, надіваючи біленьку майку від KITSUNE, говорить:Que femme veut - Dieu le veut. (Чего хочет женщина - то угодно Богу.)Одівши джинси від А.Р.С. та бризнувши себе парфюмом від Heeley говорить:Personne n'est parfait… jusqu'à ce qu'on tombe amoureux de cette personne. (Человек не совершенен … пока кто-то не влюбится в этого человека.)Зафіксована на фото третина учнів (фото з мобілки, знімати було для Вас не дуже коректно).Сваха пише: "В классе 17 человек. 15 - арабы!!!!"Чи поїдуть араби в Україну?Сваха відповідає: "Ну, правда, про зарплату в 8 тысяч ойро - это перебор.- это уже считается хорошая зарплата."На заняттях перерва.Сваха продолжает:"... за обедом один афганец сделал "утреннюю программу". Такое ощущение, что мы собрались ради него и его вопросов.но апломб такой: ого-го... Так вот, тема разговора: "Почему ему и его жене не дают бесплатное жилье, каков размер материальной помощи.(Кто бы сомневался - примечание мое).Щодо біженців у Турції.1. Я їх не бачу.2. Але вони є.3. Місцеві кажуть, що є майже 500 000 біженців із Сирії.4. Вони десь живуть у якихось резерваціях, що їх не видно. Принаймні я за останній місяць бачив тількі одну жінку - сирійку (одягнена незвично) із дитиною. Переходили вулицю.5. Місцеві кажуть, що отримують дуже суттєву матеріальну допомогу (мінімальна зарплата в Турції - 1600 лір - це на сьогодні 400 долярів (як в Україні)). Мені говорили, який розмір допомоги (цифра називалася на добу), але він не менше6. Щоби Ви знали, на що вистачає 1600 лір. Хліб - 1 ліра, пачка молока 2,5 ліри, курка - 6 лір, сині (баклажани) - 2 ліри, так само коштують і помідори, і капуста, і перець. 1 ліра - менше 7 гривень.Тоді:- хліб - 1 гривня. ОДНА ГРИВНЯ.- пачка молока - 2,5 гривні ДВІ З ПОЛОВИНОЮ. Не 25.- курка - 6 гривень ШІСТЬ ГРИВЕНЬ КУРКА.- сині (баклажани) - 2 гривні ДВІ ГРИВНІ.- помідори, і капуста, і перець - все по 2 гривні.- помаранчі - 1-2 гривні кіло, лимони 2-4 гривні кіло, банані дорогі - 6 гривень кіло. По такій же ціні зараз полуниця (буда 3 гривні кіло).- кіло рибки-сардінки - 7 гривень кіло. СІМ а не СІМДЕСЯТ.- Дорада або сібас - 15-25 грвень кіло. Дорада не 250 гривень, а 15-25.- ціла рибина Тунець (навіть не зважують - ціна за рибину) -гривень.Це просто щоби Ви знали, як таХодив у гори - потягнув м"язі на правій нозі - купив мазь - 5 гривень (5 лір).Ви коли таку мазь останній раз купували в Україні? По 5 гривень?Медикаменти, які останнім разом купував в Україні за 50-150 гривень тут для турка без медстраховки та для мене коштують 5-15 гривень (лір). Із медичною страховкою - на 70 відсотків нижче.Ото ж...7. Спілкуюся із Євгеном - тут живе та працює - найманець у турка - він з України. Скаржиться, що мало платять (працює нелегально). Один день роботи - 50 лір. Має 20 змін у місяць. Загалом отримує 20х50=1 000 лір.З великим сумом говорить, що це дуже мало.Сум підтримувала дуже тендітна панянка - вона із Житомира. Стояла поруч мовчки. Коректно не питав, чи це його жінка...2000 лір на місяць - можна жити! (цитата) (це приблизно 500 долярів).Нагадую мій власний розрахунок: здача в оренду 3-х квартир у Львові зовсім не в центрі дає 3х8=24 000 гривень, або майже 1000 долярів.Вчора спілкувався із знайомою ріелтеркою зі Львова. На моє питання, як там справи на ринку нерухомості у Львові, сказала: "Нормально. І купують, і продають, і в оренду здають".Мова йшла про південну частину Львова - це там, де я сказав, що "центр життя Львова переміщується на південь Львова". Дав наводку на інтересні варіянти. Дякувала. Сказала, що як раз в одному із тих будинків виставлена в оренду "однушка" за 8 000 гривень.От, молодці!Чорненьких хлопчиків із довгими прутнями вже набігло достатньо до білих француженок та білявок - італійок.Там ще й годують безкоштовно.В Україні гарного чорнявого хлопчика - носія арабських генів годувати безкоштовно ніхто не буде.Ну добре... з"їм помаранч. Працюйте."Кто работает - тот ест!" (надпис на воротах раю). Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 кві, 2018 08:52, всього редагувалось 2 разів. У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2146 З нами з: 12.02.09 Подякував: 181 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:40 Як тільки з Сірії повалили біженці.Пам'таю сюжет в новинах.Невелички купки біженців йдуть в Мадьярщині залізничними коліями до австріського кодону.Австрійці почали ставити паркан .та ЕС дав угорцям гроші на біженців.Журналіст питає в чергової купки біженців, чи може б вони лишились тут, на що один з них відповів, що тут бідна країна і вони хочуть в німеччину. Bolt Повідомлень: 75 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:50 kalinavalera1 написав: rjkz написав: Беженцы в европах не работают, а сидят на шее ЕС. Никто не утверждал, что сюда они приехав начнут работать. Просто ЕС выгодней платить им мЕньшее пособие в Украине и избавить себя от их присутствия. Украине выгодней получить контроль над денежными потоками на содержание беженцев и рынок сбыта внутри страны на эти самые деньги. Часть беженцев пойдет таки работать и платить налоги, а уж их дети так точно.Кроме того, за уменьшение количества беженцев в Европе, Украина вполне может получить программы финансирования под различные проекты.Не все беженцы бегут от нищеты в их странах Беженцы в европах не работают, а сидят на шее ЕС. Никто не утверждал, что сюда они приехав начнут работать. Просто ЕС выгодней платить им мЕньшее пособие в Украине и избавить себя от их присутствия. Украине выгодней получить контроль над денежными потоками на содержание беженцев и рынок сбыта внутри страны на эти самые деньги. Часть беженцев пойдет таки работать и платить налоги, а уж их дети так точно.Кроме того, за уменьшение количества беженцев в Европе, Украина вполне может получить программы финансирования под различные проекты.Не все беженцы бегут от нищеты в их странах





Прочитал и сразу вспомнил "Большие Васюки" Остапа Бендера.

Беженцы у нас не задерживаются. Их тоже не устраивает копеечное пособие. Копеечное финансирование неблагополучных и социально неадаптированных людей чревато большими проблемами. Ваши мечты про денежные потоки и финансирование разных проекты наивны. Мы сами в состоянии войны и нищеты. Но никто из ЕС не финансирует никакие проекты для нас, хотя мы оседлые, с хорошим образованием люди. Странно если станут финансировать бродячих цыган.



Громко названные "денежные потоки" - это убогие ручейки, с которых может прокормится 1 или 2 чиновника. А проблем мы от неблагополучных неустроенных безработных беженцев получим вагоны - и не ограниченную протяженность проезда этих вагонов во времени... Вы знаете сколько стоит содержать в тюрьме одного вора ? Уточните как это сегодня, но был период в 90 годы , когда пособие по безработице было 17 гр, пенсии и зарплаты - около 120, а содержание в тюрьме преступника - 280 в месяц. И делайте выводы. Если неблагополучные беженцы с мизерным пособием начнут грабить, то мы будем вынуждены их содержать - платить за них в тюрьме коммуналку и даже обслуживающий персонал оплачивать, типа охраны и тп. Всех проблем не счесть. Куда дороже, чем копеечная выгода от их пособий, что неделю полежат на счетах Ощадбанка. Денежные потоки ? Ха!





Наш безработный украинец имеет рядом родню, одноклассников, друзей детства, жилье, то есть с голоду ему не дадут помереть родня и друзья. И жилье имеется. А беженцы ? У них тут никого и ничего. Видел таких смуглых беженцев в самом центре Парижа возле Оперного театра. Испражняются по середине улицы днем на глазах прохожих. Женщины с детьми в основном. И тут же спят на грязном тряпье. Им даже стыдиться некого и незачем , ни стыда ни совести как говорится, тк у них нет социальных связей на новом месте и иъ никто не знает. Поэтому им по барабану что о них подумают. Люди в такой ситуации становятся отморозками. Это ужасно. При мизерном пособии у нас им только и останется грабить прохожих к тому же. И будим ходить переступая через кал и мочу, и подвергаясь грабежам. А антисанитария?





Кстати о дружбе - я за дружбу, но во всем нужна мера. Есть эпидемиологическая опасность - разные расы , даже разные этносы - устойчивы к разным видам бактерий и видам вирусов. То есть то что для темнокожих не опасно - но присутствует в их крови как вирус - белокожий заразится, заболеет и не справится, может даже не выживет. Есть куча африканских разных экзотических болезней. При всем своем дружелюбии , не хочется в общепите есть из тарелки , из которой ел только что темнокожий из Африки со своим дежурным набором бактерий,а тарелку сполоснули и поставили предо мной. Пью только из своей чашки. Принципиально. Но я против вражды , ненависти и тп. Это из другой оперы.





Касательно мулаток украиноязычных. Знаю такую одну. Давно в 80 годы женщина- украинка -дочка председателя колхоза из Днепропетровской области познакомилась с африканцем и родила от него девочку. Папка ребенка - темнокожий африканец испарился. Женщине этой беременной - ее отец купил квартиру в Днепре , работала она в ЖЭКе, а дочку мулатку - растили в селе у бабушки с дедушкой. Потом девочка к маме в город приехала. Ей лет 10 или 12 уже было- говорила на украинском, как это в наших селах - суржик . Сейчас ей уже под сороковник. И что ? Давайте дружить со всеми в пределах разумного и адекватно - в рамках своих интересов ? Все хорошо в меру. Конечно я против нацизма. Но не до идиотизма, который видел в центре Парижа Прочитал и сразу вспомнил "Большие Васюки" Остапа Бендера.Беженцы у нас не задерживаются. Их тоже не устраивает копеечное пособие. Копеечное финансирование неблагополучных и социально неадаптированных людей чревато большими проблемами. Ваши мечты про денежные потоки и финансирование разных проекты наивны. Мы сами в состоянии войны и нищеты. Но никто из ЕС не финансирует никакие проекты для нас, хотя мы оседлые, с хорошим образованием люди. Странно если станут финансировать бродячих цыган.Громко названные "денежные потоки" - это убогие ручейки, с которых может прокормится 1 или 2 чиновника. А проблем мы от неблагополучных неустроенных безработных беженцев получим вагоны - и не ограниченную протяженность проезда этих вагонов во времени... Вы знаете сколько стоит содержать в тюрьме одного вора ? Уточните как это сегодня, но был период в 90 годы , когда пособие по безработице было 17 гр, пенсии и зарплаты - около 120, а содержание в тюрьме преступника - 280 в месяц. И делайте выводы. Если неблагополучные беженцы с мизерным пособием начнут грабить, то мы будем вынуждены их содержать - платить за них в тюрьме коммуналку и даже обслуживающий персонал оплачивать, типа охраны и тп. Всех проблем не счесть. Куда дороже, чем копеечная выгода от их пособий, что неделю полежат на счетах Ощадбанка. Денежные потоки ? Ха!Наш безработный украинец имеет рядом родню, одноклассников, друзей детства, жилье, то есть с голоду ему не дадут помереть родня и друзья. И жилье имеется. А беженцы ? У них тут никого и ничего. Видел таких смуглых беженцев в самом центре Парижа возле Оперного театра. Испражняются по середине улицы днем на глазах прохожих. Женщины с детьми в основном. И тут же спят на грязном тряпье. Им даже стыдиться некого и незачем , ни стыда ни совести как говорится, тк у них нет социальных связей на новом месте и иъ никто не знает. Поэтому им по барабану что о них подумают. Люди в такой ситуации становятся отморозками. Это ужасно. При мизерном пособии у нас им только и останется грабить прохожих к тому же. И будим ходить переступая через кал и мочу, и подвергаясь грабежам. А антисанитария?Кстати о дружбе - я за дружбу, но во всем нужна мера. Есть эпидемиологическая опасность - разные расы , даже разные этносы - устойчивы к разным видам бактерий и видам вирусов. То есть то что для темнокожих не опасно - но присутствует в их крови как вирус - белокожий заразится, заболеет и не справится, может даже не выживет. Есть куча африканских разных экзотических болезней. При всем своем дружелюбии , не хочется в общепите есть из тарелки , из которой ел только что темнокожий из Африки со своим дежурным набором бактерий,а тарелку сполоснули и поставили предо мной. Пью только из своей чашки. Принципиально. Но я против вражды , ненависти и тп. Это из другой оперы.Касательно мулаток украиноязычных. Знаю такую одну. Давно в 80 годы женщина- украинка -дочка председателя колхоза из Днепропетровской области познакомилась с африканцем и родила от него девочку. Папка ребенка - темнокожий африканец испарился. Женщине этой беременной - ее отец купил квартиру в Днепре , работала она в ЖЭКе, а дочку мулатку - растили в селе у бабушки с дедушкой. Потом девочка к маме в город приехала. Ей лет 10 или 12 уже было- говорила на украинском, как это в наших селах - суржик . Сейчас ей уже под сороковник. И что ? Давайте дружить со всеми в пределах разумного и адекватно - в рамках своих интересов ? Все хорошо в меру. Конечно я против нацизма. Но не до идиотизма, который видел в центре Парижа



Вы все правильно написали. Насчет приема беженцев ВМЕСТО ЕВРОПЫ И НА ДЕНЬГИ ЕВРОПЫ - это не от нас с Вами зависит. Европе ВЫГОДНО ПОЛНОСТЬЮ СОДЕРЖАТЬ БЕЖЕНЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, А УКРАИНЕ ВЫГОДНО ИХ ПРИНЯТЬ НА ЭТИХ УСЛОВИЯХ. ПОЭТОМУ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ. НАС С ВАМИ СПРАШИВАТЬ НЕ БУДУТ.

То что Вы написали - имеет место быть, но, согласитесь, - это не результат расовой принадлежности. Точно также Вы не станете питаться в заведении после бомжа, в Украине вместо африканских болезней вполне успешно цветет и пахнет эпидемия туберкулеза и СПИДа, белокожий водитель такси, неделю назад откинувшийся с зоны, может "наградить" туберкулезом сотню человек в день, а какой-нибудь алканавт или наркоман вполне себе спокойно справит любую нужду в любой точке Киева. Есть цыгане, предки которых вели тот образ жизни, по которому у нас и сложился стереотип о них, но о которых можно подумать о принадлежности к их народу только при очень большом напряжении фантазии. Я не давно случайно узнал, что молодая женщина, с которой я периодически общался относится к народу ромов. Семья, ребенок, высшее образование, иностранный язык. Очевидно, что дело не в этнической или расовой принадлежности, а в образе жизни, чистоплотности и цивилизованности. У меня в группе в институте учились студенты из Франции (чернокожая), Ливана (арабка), Марокко, и Мексики. Основная часть группы их сторонилась, но это абсолютно нормальные и цивилизованные люди, немного испуганные неприятием со стороны аборигенов (то есть нас).

То, что при массовых заселениях людьми из южных стран будут проблемы - гарантирую. Главное - не организовывать гетто, а дать возможность ассимилироваться. Но...это не от нас зависит - быть им в Украине или нет. Вы все правильно написали. Насчет приема беженцев ВМЕСТО ЕВРОПЫ И НА ДЕНЬГИ ЕВРОПЫ - это не от нас с Вами зависит. Европе ВЫГОДНО ПОЛНОСТЬЮ СОДЕРЖАТЬ БЕЖЕНЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, А УКРАИНЕ ВЫГОДНО ИХ ПРИНЯТЬ НА ЭТИХ УСЛОВИЯХ. ПОЭТОМУ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ.То что Вы написали - имеет место быть, но, согласитесь, - это не результат расовой принадлежности. Точно также Вы не станете питаться в заведении после бомжа, в Украине вместо африканских болезней вполне успешноцветет и пахнет эпидемия туберкулеза и СПИДа, белокожий водитель такси, неделю назад откинувшийся с зоны, может "наградить" туберкулезом сотню человек в день, а какой-нибудь алканавт или наркоман вполне себе спокойно справит любую нужду в любой точке Киева. Есть цыгане, предки которых вели тот образ жизни, по которому у нас и сложился стереотип о них, но о которых можно подумать о принадлежности к их народу только при очень большом напряжении фантазии. Я не давно случайно узнал, что молодая женщина, с которой я периодически общался относится к народу ромов. Семья, ребенок, высшее образование, иностранный язык. Очевидно, что дело не в этнической или расовой принадлежности, а в образе жизни, чистоплотности и цивилизованности. У меня в группе в институте учились студенты из Франции (чернокожая), Ливана (арабка), Марокко, и Мексики. Основная часть группы их сторонилась, но это абсолютно нормальные и цивилизованные люди, немного испуганные неприятием со стороны аборигенов (то есть нас).То, что при массовых заселениях людьми из южных стран будут проблемы - гарантирую. Главное - не организовывать гетто, а дать возможность ассимилироваться. Но...это не от нас зависит - быть им в Украине или нет. rjkz

Повідомлень: 7361 З нами з: 31.01.12 Подякував: 3042 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:16 Bolt написав: Як тільки з Сірії повалили біженці.Пам'таю сюжет в новинах.Невелички купки біженців йдуть в Мадьярщині залізничними коліями до австріського кодону.Австрійці почали ставити паркан .та ЕС дав угорцям гроші на біженців.Журналіст питає в чергової купки біженців, чи може б вони лишились тут, на що один з них відповів, що тут бідна країна і вони хочуть в німеччину. Як тільки з Сірії повалили біженці.Пам'таю сюжет в новинах.Невелички купки біженців йдуть в Мадьярщині залізничними коліями до австріського кодону.Австрійці почали ставити паркан .та ЕС дав угорцям гроші на біженців.Журналіст питає в чергової купки біженців, чи може б вони лишились тут, на що один з них відповів, що тут бідна країна і вони хочуть в німеччину.



Ну хотеть-то вроде как и не вредно. Только, недавно попадалась статья где-то, Франция депортировала уже тысячи человек, не соответствующих критериям беженства. Так эти ребята начали массово "терять" паспорта, в результате чего возникла коллизия - не могут депортировать ввиду того, что не знают - в какую страну депортировать. Ну хотеть-то вроде как и не вредно. Только, недавно попадалась статья где-то, Франция депортировала уже тысячи человек, не соответствующих критериям беженства. Так эти ребята начали массово "терять" паспорта, в результате чего возникла коллизия - не могут депортировать ввиду того, что не знают - в какую страну депортировать. rjkz

Повідомлень: 7361 З нами з: 31.01.12 Подякував: 3042 раз. Подякували: 1406 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:36

rjkz написав: То, что при массовых заселениях людьми из южных стран будут проблемы - гарантирую. Главное - не организовывать гетто, а дать возможность ассимилироваться. Но...это не от нас зависит - быть им в Украине или нет. То, что при массовых заселениях людьми из южных стран будут проблемы - гарантирую. Главное - не организовывать гетто, аНо...это не от нас зависит - быть им в Украине или нет.



Вирішив надати варіант фрагменту свого тексту вище:



Нікополь, що в Дніпропетровській області. Місто, яке в ці дні помирає.

Арабам треба здати екзамен із мови Шевченка. Та Лесі Українки. А ще Франка.

У ліжку від ТМ “Дніпромеблі” коротко, у позі "69", говорить:

A tout prix. (Любой ценой.)

Після зміни пози, коли головна частина араба вже була готова до бою, білявка із Капулівки, що неподалік від Нікополя, спираючись на долоні із манікюром від фахівців Нікополя, та дивлячись із жахом на щось таке, що не бачила навіть у посадці під Капулівкою, куди місцеві хлопці запрошували "на пиво" від ТМ "Оболонь", бубоніла:

”Я додам вам раду щиру: і при щасті майте міру ( Леонід Глібов)



Араб, тримаючи її за поясницю, та дивлячись на красиву біленьку спину, та напружуючи м"язі преса, із задоволенням вимовив:

“ Хай живе неоднаковість , слава відмінностям!” ( Павло Загребельний).

Це так було до цих курсів української мови...



А тепер треба, щоби араби вправно говорили:

“Людина в світ зерно нести повинна , як зерно носить людям колосок” (Г. Коваль)

А білявка, ледве не втративши свідомість, відповідала, знаючи, що із Нікополя треба тікати - але куди ж ти втечеш?:

“Ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи”( Іван Багряний).



Араб, трохи захрипівши, та все ще тримаючи її міцно 5-6 секунд, раптом вимовив:

“Гримить! Тайна дрож пронимає народи ,- мабуть благодатная хвиля надходить ” (Іван Франко).



Пілся цього, араб, одягаючи плавки, куплені на Центральному ринку Дніпра, і намагачись вмістити в них все, чим Аллах нагородив правовірного, ніжно каже:

“Дивлюсь я на небо та й думку гадаю: Чому я не сокіл, чому не літаю, чому мені, Боже, ти крилець не дав! Я б землю покинув і в небо злітав” (Михайло Петренко).

Білявка із Капулівки, не маючи змоги після всього, що було, підвестися, ніжно мурмоче:

“Хай юність догорить – ми віддані життю і нам воздасться в славі” ( Василь Стус)

Араб, прибираючи упаковку від презервативів ОК, бормоче:

“ При щирості між людьми при глибокій і міцній симпатії, ніякий риск не страшний ”( Леся Українка).

Білявка, подивившись на залишки своєї цнотливості, несподівано вимовила:

“Лиш мати – вміє жити, аби світитися , немов зоря” ( Василь Стус)

Араб, надіваючи біленьку майку від підприємства ЯА 7836 (Колонія суворого режиму у Зеленому на краю Кривого Рогу), говорить:

“Мужність не дається напрокат” (Ліна Костенко).

Одівши джинси, куплені у Секонд Хенді, та бризнувши себе парфюмом від Миколаївпарфюм араб говорить:

“Пан гуляв у себе в замку – у ярмі стогнали люди” (Леся Українка)… Сподобалося…Вирішив надати варіант фрагменту свого тексту вище:Нікополь, що в Дніпропетровській області.Арабам треба здати екзамен із мови Шевченка. Та Лесі Українки. А ще Франка.У ліжку від ТМ “Дніпромеблі” коротко, у позі "69", говорить:A tout prix. (Любой ценой.)Після зміни пози, коли головна частина араба вже була готова до бою, білявка із Капулівки, що неподалік від Нікополя, спираючись на долоні із манікюром від фахівців Нікополя, та дивлячись із жахом на щось таке, що не бачила навіть у посадці під Капулівкою, куди місцеві хлопці запрошували "на пиво" від ТМ "Оболонь", бубоніла:”Я додам вам раду щиру: і( Леонід Глібов)Араб, тримаючи її за поясницю, та дивлячись на красиву біленьку спину, та напружуючи м"язі преса, із задоволенням вимовив:, слава відмінностям!” ( Павло Загребельний).Це так було до цих курсів української мови...А тепер треба, щоби араби вправно говорили:“Людина, як зерно носить людям колосок” (Г. Коваль)А білявка, ледве не втративши свідомість, відповідала, знаючи, що із Нікополя треба тікати - але куди ж ти втечеш?:“Ліпше вмерти біжучи, ніж жити гниючи”( Іван Багряний).Араб, трохи захрипівши, та все ще тримаючи її міцно 5-6 секунд, раптом вимовив:“Гримить!,- мабуть” (Іван Франко).Пілся цього, араб, одягаючи плавки, куплені на Центральному ринку Дніпра, і намагачись вмістити в них все, чим Аллах нагородив правовірного, ніжно каже:“Дивлюсь я на небо та й думку гадаю: Чому я не сокіл, чому не літаю, чому мені, Боже, ти крилець не дав! Я б землю покинув і в небо злітав” (Михайло Петренко).Білявка із Капулівки, не маючи змоги після всього, що було, підвестися, ніжно мурмоче:“Хай юність догорить – ми віддані життю і нам воздасться в славі” ( Василь Стус)Араб, прибираючи упаковку від презервативів ОК, бормоче:при глибокій і міцній симпатії,”( Леся Українка).Білявка, подивившись на залишки своєї цнотливості, несподівано вимовила:“Лиш мати – вміє жити, аби світитися , немов зоря” ( Василь Стус)Араб, надіваючи біленьку майку від підприємства ЯА 7836 (Колонія суворого режиму у Зеленому на краю Кривого Рогу), говорить:“Мужність не дається напрокат” (Ліна Костенко).Одівши джинси, куплені у Секонд Хенді, та бризнувши себе парфюмом від Миколаївпарфюм араб говорить:“Пану себе в замку – у ярмі стогнали люди” (Леся Українка)… У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast. akurt

Повідомлень: 2146 З нами з: 12.02.09 Подякував: 181 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 17181920 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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