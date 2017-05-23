Додано: Чет 12 кві, 2018 21:55

rjkz написав: Беженцы в европах не работают, а сидят на шее ЕС. Никто не утверждал, что сюда они приехав начнут работать. Просто ЕС выгодней платить им мЕньшее пособие в Украине и избавить себя от их присутствия. Украине выгодней получить контроль над денежными потоками на содержание беженцев и рынок сбыта внутри страны на эти самые деньги. Часть беженцев пойдет таки работать и платить налоги, а уж их дети так точно.Кроме того, за уменьшение количества беженцев в Европе, Украина вполне может получить программы финансирования под различные проекты.Не все беженцы бегут от нищеты в их странах Беженцы в европах не работают, а сидят на шее ЕС. Никто не утверждал, что сюда они приехав начнут работать. Просто ЕС выгодней платить им мЕньшее пособие в Украине и избавить себя от их присутствия. Украине выгодней получить контроль над денежными потоками на содержание беженцев и рынок сбыта внутри страны на эти самые деньги. Часть беженцев пойдет таки работать и платить налоги, а уж их дети так точно.Кроме того, за уменьшение количества беженцев в Европе, Украина вполне может получить программы финансирования под различные проекты.Не все беженцы бегут от нищеты в их странах

Прочитал и сразу вспомнил "Большие Васюки" Остапа Бендера.Беженцы у нас не задерживаются. Их тоже не устраивает копеечное пособие. Копеечное финансирование неблагополучных и социально неадаптированных людей чревато большими проблемами. Ваши мечты про денежные потоки и финансирование разных проекты наивны. Мы сами в состоянии войны и нищеты. Но никто из ЕС не финансирует никакие проекты для нас, хотя мы оседлые, с хорошим образованием люди. Странно если станут финансировать бродячих цыган.Громко названные "денежные потоки" - это убогие ручейки, с которых может прокормится 1 или 2 чиновника. А проблем мы от неблагополучных неустроенных безработных беженцев получим вагоны - и не ограниченную протяженность проезда этих вагонов во времени... Вы знаете сколько стоит содержать в тюрьме одного вора ? Уточните как это сегодня, но был период в 90 годы , когда пособие по безработице было 17 гр, пенсии и зарплаты - около 120, а содержание в тюрьме преступника - 280 в месяц. И делайте выводы. Если неблагополучные беженцы с мизерным пособием начнут грабить, то мы будем вынуждены их содержать - платить за них в тюрьме коммуналку и даже обслуживающий персонал оплачивать, типа охраны и тп. Всех проблем не счесть. Куда дороже, чем копеечная выгода от их пособий, что неделю полежат на счетах Ощадбанка. Денежные потоки ? Ха!Наш безработный украинец имеет рядом родню, одноклассников, друзей детства, жилье, то есть с голоду ему не дадут помереть родня и друзья. И жилье имеется. А беженцы ? У них тут никого и ничего. Видел таких смуглых беженцев в самом центре Парижа возле Оперного театра. Испражняются по середине улицы днем на глазах прохожих. Женщины с детьми в основном. И тут же спят на грязном тряпье. Им даже стыдиться некого и незачем , ни стыда ни совести как говорится, тк у них нет социальных связей на новом месте и иъ никто не знает. Поэтому им по барабану что о них подумают. Люди в такой ситуации становятся отморозками. Это ужасно. При мизерном пособии у нас им только и останется грабить прохожих к тому же. И будим ходить переступая через кал и мочу, и подвергаясь грабежам. А антисанитария?Кстати о дружбе - я за дружбу, но во всем нужна мера. Есть эпидемиологическая опасность - разные расы , даже разные этносы - устойчивы к разным видам бактерий и видам вирусов. То есть то что для темнокожих не опасно - но присутствует в их крови как вирус - белокожий заразится, заболеет и не справится, может даже не выживет. Есть куча африканских разных экзотических болезней. При всем своем дружелюбии , не хочется в общепите есть из тарелки , из которой ел только что темнокожий из Африки со своим дежурным набором бактерий,а тарелку сполоснули и поставили предо мной. Пью только из своей чашки. Принципиально. Но я против вражды , ненависти и тп. Это из другой оперы.Касательно мулаток украиноязычных. Знаю такую одну. Давно в 80 годы женщина- украинка -дочка председателя колхоза из Днепропетровской области познакомилась с африканцем и родила от него девочку. Папка ребенка - темнокожий африканец испарился. Женщине этой беременной - ее отец купил квартиру в Днепре , работала она в ЖЭКе, а дочку мулатку - растили в селе у бабушки с дедушкой. Потом девочка к маме в город приехала. Ей лет 10 или 12 уже было- говорила на украинском, как это в наших селах - суржик . Сейчас ей уже под сороковник. И что ? Давайте дружить со всеми в пределах разумного и адекватно - в рамках своих интересов ? Все хорошо в меру. Конечно я против нацизма. Но не до идиотизма, который видел в центре Парижа