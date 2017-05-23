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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:05

  Yuri_T написав:
  rjkz написав:...В этой схеме самое слабо место - ... условия снятия наличности.

лимиты могут убить весь смысл и растянуть процедуру на недели.
потому не вариант, имхо.
или белый SWIFT по e-лицензии, или белый ввоз "серых" денег.


Я, пардон, этим вопросом еще плотно не занимался, но то что попадалось на разных ресурсах, где тусуется публика с территории б.СССР, создалось впечатление, что такая схема работает. Только не совсем помню, об украинских-ли банках шла речь.
И все-ли банки Украины имеют такие недостатки или дочки иностранных банков удобней?
Помнится, на ютубе был сюжет, россияне снимали с карты российского райфайзена в США - комиссия была фиксированная и на всей сумме выглядела смешной.
Раньше писал о поездке в Болгарию, это был просто отдых, но мне понравилось расплачиваться приватовской картой - курс был намного (4%) выгодней, чем если-бы я менял баксы на левы. Причем карту принимали даже на овощных лотках на улице. В результате, я поменял там что-то пару сотен только баксов вначале и оставшееся потратил в последний день, чтобы не везти в Украину.
Я понимаю, что в данном случае вопрос лимита не всплывал, но возможно, есть банки с лояльными условиями? Ибо на нас в цивилизованных странах смотрят как на неандертальцев с пачками кэша. Ну как им объяснить, что в нашей стране такая недалекая БС?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:33

  rjkz написав:Я понимаю, что в данном случае вопрос лимита не всплывал, но возможно, есть банки с лояльными условиями? Ибо на нас в цивилизованных странах смотрят как на неандертальцев с пачками кэша. Ну как им объяснить, что в нашей стране такая недалекая БС?

наша БС им до лампочки, равно как и любые разговоры.
есть лимиты на снятие кэша в банкомате. в каждой стране свои особенности.
где-то 250, где-то 500 евро в день.
для обычных трат проблем нет, но для целей перемещения капитала это не вариант.
об этом и написал выше.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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  #<1 ... 18192021
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