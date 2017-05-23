Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:05

Yuri_T написав: rjkz написав: ...В этой схеме самое слабо место - ... условия снятия наличности. ...В этой схеме самое слабо место - ... условия снятия наличности.

лимиты могут убить весь смысл и растянуть процедуру на недели.

потому не вариант, имхо.

или белый SWIFT по e-лицензии, или белый ввоз "серых" денег. лимиты могут убить весь смысл и растянуть процедуру на недели.потому не вариант, имхо.или белый SWIFT по e-лицензии, или белый ввоз "серых" денег.

Я, пардон, этим вопросом еще плотно не занимался, но то что попадалось на разных ресурсах, где тусуется публика с территории б.СССР, создалось впечатление, что такая схема работает. Только не совсем помню, об украинских-ли банках шла речь.И все-ли банки Украины имеют такие недостатки или дочки иностранных банков удобней?Помнится, на ютубе был сюжет, россияне снимали с карты российского райфайзена в США - комиссия была фиксированная и на всей сумме выглядела смешной.Раньше писал о поездке в Болгарию, это был просто отдых, но мне понравилось расплачиваться приватовской картой - курс был намного (4%) выгодней, чем если-бы я менял баксы на левы. Причем карту принимали даже на овощных лотках на улице. В результате, я поменял там что-то пару сотен только баксов вначале и оставшееся потратил в последний день, чтобы не везти в Украину.Я понимаю, что в данном случае вопрос лимита не всплывал, но возможно, есть банки с лояльными условиями? Ибо на нас в цивилизованных странах смотрят как на неандертальцев с пачками кэша. Ну как им объяснить, что в нашей стране такая недалекая БС?