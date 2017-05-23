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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:05

  Yuri_T написав:
  rjkz написав:...В этой схеме самое слабо место - ... условия снятия наличности.

лимиты могут убить весь смысл и растянуть процедуру на недели.
потому не вариант, имхо.
или белый SWIFT по e-лицензии, или белый ввоз "серых" денег.


Я, пардон, этим вопросом еще плотно не занимался, но то что попадалось на разных ресурсах, где тусуется публика с территории б.СССР, создалось впечатление, что такая схема работает. Только не совсем помню, об украинских-ли банках шла речь.
И все-ли банки Украины имеют такие недостатки или дочки иностранных банков удобней?
Помнится, на ютубе был сюжет, россияне снимали с карты российского райфайзена в США - комиссия была фиксированная и на всей сумме выглядела смешной.
Раньше писал о поездке в Болгарию, это был просто отдых, но мне понравилось расплачиваться приватовской картой - курс был намного (4%) выгодней, чем если-бы я менял баксы на левы. Причем карту принимали даже на овощных лотках на улице. В результате, я поменял там что-то пару сотен только баксов вначале и оставшееся потратил в последний день, чтобы не везти в Украину.
Я понимаю, что в данном случае вопрос лимита не всплывал, но возможно, есть банки с лояльными условиями? Ибо на нас в цивилизованных странах смотрят как на неандертальцев с пачками кэша. Ну как им объяснить, что в нашей стране такая недалекая БС?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:33

  rjkz написав:Я понимаю, что в данном случае вопрос лимита не всплывал, но возможно, есть банки с лояльными условиями? Ибо на нас в цивилизованных странах смотрят как на неандертальцев с пачками кэша. Ну как им объяснить, что в нашей стране такая недалекая БС?

наша БС им до лампочки, равно как и любые разговоры.
есть лимиты на снятие кэша в банкомате. в каждой стране свои особенности.
где-то 250, где-то 500 евро в день.
для обычных трат проблем нет, но для целей перемещения капитала это не вариант.
об этом и написал выше.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:51

По поводу снятия наличных с карт за границей: комиссии сумасшедшие, в Турции в любом банкомате снимите свои доллары лимит в день 2500.
Комиссия 48 долларов. Прямо долларами и снимите.
Сам не проверял - я же не сумасшедший.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:04

  akurt написав:По поводу снятия наличных с карт за границей: комиссии сумасшедшие, в Турции в любом банкомате снимите свои доллары лимит в день 2500.
Комиссия 48 долларов. Прямо долларами и снимите.
Сам не проверял - я же не сумасшедший.


Это зависит от страны или от банка или от того и другого?
И насколько реально работает карательная система, если засветить счет за границей?
Я знаю, что в США без проблем открыть счет в местном банке легально находясь по турвизе. Закрывать его не обязательно и никто "разрешения НБУ" там не спрашивает.
Есть-ли смысл перевести на него деньги?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  sinus написав:Хорошо написал! Но с другой стороны,если так думать-а ход мыслей у вас правильный-то без миллиардов никуда не сдвинуться? А так лайк написанному!

Спс. Конечно в промышленность нужно вкладывать средства. Смысл капитализма - люди вкладывают деньги, создают капитал строят на него предприятие- производство , потом получают прибыль. Из части прибыли опять создают капитал- строят еще одно производство расширяют первое - и будет рост промышленности. У нас же миллиарды выводятся в офшоры. Назовите мне предприятия , построенные за 27 лет "незалежності" ? Таких нет. И за чам нам нужны работники? Старые предприятия, которые еще не развалили, тоже не были построены на частные капиталы. Тупо отняты у народа, который их построил. А так - да - в стране есть ВВП и он по-хорошему не должен вывозиться в офшоры на частные счета. Иначе промышленность сдохнет. По-другому не бывает.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 13 кві, 2018 14:50, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:48

  rjkz написав:
Это зависит от страны или от банка или от того и другого?
И насколько реально работает карательная система, если засветить счет за границей?
Я знаю, что в США без проблем открыть счет в местном банке легально находясь по турвизе. Закрывать его не обязательно и никто "разрешения НБУ" там не спрашивает.
Есть-ли смысл перевести на него деньги?

В зоне евро комиссий за снятие евро нет. Конвертация по "курсу для платежных карточек" банка эмитента. Но лимит 400 евро в сутки. Расчет за товары и услуги в эти 400 евро не входят и какого то лимита я не обнаруживал.
Если в Венгрии, попробовать снять не форинты, а евро будут грабительские доп. комиссии.
Во всяком случаи у Аваля так. Возможно от степени породистоти карты что то зависит.
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