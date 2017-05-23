Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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rjkz написав:...В этой схеме самое слабо место - ... условия снятия наличности.
лимиты могут убить весь смысл и растянуть процедуру на недели. потому не вариант, имхо. или белый SWIFT по e-лицензии, или белый ввоз "серых" денег.
Я, пардон, этим вопросом еще плотно не занимался, но то что попадалось на разных ресурсах, где тусуется публика с территории б.СССР, создалось впечатление, что такая схема работает. Только не совсем помню, об украинских-ли банках шла речь. И все-ли банки Украины имеют такие недостатки или дочки иностранных банков удобней? Помнится, на ютубе был сюжет, россияне снимали с карты российского райфайзена в США - комиссия была фиксированная и на всей сумме выглядела смешной. Раньше писал о поездке в Болгарию, это был просто отдых, но мне понравилось расплачиваться приватовской картой - курс был намного (4%) выгодней, чем если-бы я менял баксы на левы. Причем карту принимали даже на овощных лотках на улице. В результате, я поменял там что-то пару сотен только баксов вначале и оставшееся потратил в последний день, чтобы не везти в Украину. Я понимаю, что в данном случае вопрос лимита не всплывал, но возможно, есть банки с лояльными условиями? Ибо на нас в цивилизованных странах смотрят как на неандертальцев с пачками кэша. Ну как им объяснить, что в нашей стране такая недалекая БС?
rjkz написав:Я понимаю, что в данном случае вопрос лимита не всплывал, но возможно, есть банки с лояльными условиями? Ибо на нас в цивилизованных странах смотрят как на неандертальцев с пачками кэша. Ну как им объяснить, что в нашей стране такая недалекая БС?
наша БС им до лампочки, равно как и любые разговоры. есть лимиты на снятие кэша в банкомате. в каждой стране свои особенности. где-то 250, где-то 500 евро в день. для обычных трат проблем нет, но для целей перемещения капитала это не вариант. об этом и написал выше.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
По поводу снятия наличных с карт за границей: комиссии сумасшедшие, в Турции в любом банкомате снимите свои доллары лимит в день 2500. Комиссия 48 долларов. Прямо долларами и снимите. Сам не проверял - я же не сумасшедший.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt написав:По поводу снятия наличных с карт за границей: комиссии сумасшедшие, в Турции в любом банкомате снимите свои доллары лимит в день 2500. Комиссия 48 долларов. Прямо долларами и снимите. Сам не проверял - я же не сумасшедший.
Это зависит от страны или от банка или от того и другого? И насколько реально работает карательная система, если засветить счет за границей? Я знаю, что в США без проблем открыть счет в местном банке легально находясь по турвизе. Закрывать его не обязательно и никто "разрешения НБУ" там не спрашивает. Есть-ли смысл перевести на него деньги?
sinus написав:Хорошо написал! Но с другой стороны,если так думать-а ход мыслей у вас правильный-то без миллиардов никуда не сдвинуться? А так лайк написанному!
Спс. Конечно в промышленность нужно вкладывать средства. Смысл капитализма - люди вкладывают деньги, создают капитал строят на него предприятие- производство , потом получают прибыль. Из части прибыли опять создают капитал- строят еще одно производство расширяют первое - и будет рост промышленности. У нас же миллиарды выводятся в офшоры. Назовите мне предприятия , построенные за 27 лет "незалежності" ? Таких нет. И за чам нам нужны работники? Старые предприятия, которые еще не развалили, тоже не были построены на частные капиталы. Тупо отняты у народа, который их построил. А так - да - в стране есть ВВП и он по-хорошему не должен вывозиться в офшоры на частные счета. Иначе промышленность сдохнет. По-другому не бывает.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 13 кві, 2018 14:50, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав: Это зависит от страны или от банка или от того и другого? И насколько реально работает карательная система, если засветить счет за границей? Я знаю, что в США без проблем открыть счет в местном банке легально находясь по турвизе. Закрывать его не обязательно и никто "разрешения НБУ" там не спрашивает. Есть-ли смысл перевести на него деньги?
В зоне евро комиссий за снятие евро нет. Конвертация по "курсу для платежных карточек" банка эмитента. Но лимит 400 евро в сутки. Расчет за товары и услуги в эти 400 евро не входят и какого то лимита я не обнаруживал. Если в Венгрии, попробовать снять не форинты, а евро будут грабительские доп. комиссии. Во всяком случаи у Аваля так. Возможно от степени породистоти карты что то зависит.