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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19202122>
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:05

  Yuri_T написав:
  rjkz написав:...В этой схеме самое слабо место - ... условия снятия наличности.

лимиты могут убить весь смысл и растянуть процедуру на недели.
потому не вариант, имхо.
или белый SWIFT по e-лицензии, или белый ввоз "серых" денег.


Я, пардон, этим вопросом еще плотно не занимался, но то что попадалось на разных ресурсах, где тусуется публика с территории б.СССР, создалось впечатление, что такая схема работает. Только не совсем помню, об украинских-ли банках шла речь.
И все-ли банки Украины имеют такие недостатки или дочки иностранных банков удобней?
Помнится, на ютубе был сюжет, россияне снимали с карты российского райфайзена в США - комиссия была фиксированная и на всей сумме выглядела смешной.
Раньше писал о поездке в Болгарию, это был просто отдых, но мне понравилось расплачиваться приватовской картой - курс был намного (4%) выгодней, чем если-бы я менял баксы на левы. Причем карту принимали даже на овощных лотках на улице. В результате, я поменял там что-то пару сотен только баксов вначале и оставшееся потратил в последний день, чтобы не везти в Украину.
Я понимаю, что в данном случае вопрос лимита не всплывал, но возможно, есть банки с лояльными условиями? Ибо на нас в цивилизованных странах смотрят как на неандертальцев с пачками кэша. Ну как им объяснить, что в нашей стране такая недалекая БС?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:33

  rjkz написав:Я понимаю, что в данном случае вопрос лимита не всплывал, но возможно, есть банки с лояльными условиями? Ибо на нас в цивилизованных странах смотрят как на неандертальцев с пачками кэша. Ну как им объяснить, что в нашей стране такая недалекая БС?

наша БС им до лампочки, равно как и любые разговоры.
есть лимиты на снятие кэша в банкомате. в каждой стране свои особенности.
где-то 250, где-то 500 евро в день.
для обычных трат проблем нет, но для целей перемещения капитала это не вариант.
об этом и написал выше.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:51

По поводу снятия наличных с карт за границей: комиссии сумасшедшие, в Турции в любом банкомате снимите свои доллары лимит в день 2500.
Комиссия 48 долларов. Прямо долларами и снимите.
Сам не проверял - я же не сумасшедший.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:04

  akurt написав:По поводу снятия наличных с карт за границей: комиссии сумасшедшие, в Турции в любом банкомате снимите свои доллары лимит в день 2500.
Комиссия 48 долларов. Прямо долларами и снимите.
Сам не проверял - я же не сумасшедший.


Это зависит от страны или от банка или от того и другого?
И насколько реально работает карательная система, если засветить счет за границей?
Я знаю, что в США без проблем открыть счет в местном банке легально находясь по турвизе. Закрывать его не обязательно и никто "разрешения НБУ" там не спрашивает.
Есть-ли смысл перевести на него деньги?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  sinus написав:Хорошо написал! Но с другой стороны,если так думать-а ход мыслей у вас правильный-то без миллиардов никуда не сдвинуться? А так лайк написанному!

Спс. Конечно в промышленность нужно вкладывать средства. Смысл капитализма - люди вкладывают деньги, создают капитал строят на него предприятие- производство , потом получают прибыль. Из части прибыли опять создают капитал- строят еще одно производство расширяют первое - и будет рост промышленности. У нас же миллиарды выводятся в офшоры. Назовите мне предприятия , построенные за 27 лет "незалежності" ? Таких нет. И за чам нам нужны работники? Старые предприятия, которые еще не развалили, тоже не были построены на частные капиталы. Тупо отняты у народа, который их построил. А так - да - в стране есть ВВП и он по-хорошему не должен вывозиться в офшоры на частные счета. Иначе промышленность сдохнет. По-другому не бывает.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 13 кві, 2018 14:50, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:48

  rjkz написав:
Это зависит от страны или от банка или от того и другого?
И насколько реально работает карательная система, если засветить счет за границей?
Я знаю, что в США без проблем открыть счет в местном банке легально находясь по турвизе. Закрывать его не обязательно и никто "разрешения НБУ" там не спрашивает.
Есть-ли смысл перевести на него деньги?

В зоне евро комиссий за снятие евро нет. Конвертация по "курсу для платежных карточек" банка эмитента. Но лимит 400 евро в сутки. Расчет за товары и услуги в эти 400 евро не входят и какого то лимита я не обнаруживал.
Если в Венгрии, попробовать снять не форинты, а евро будут грабительские доп. комиссии.
Во всяком случаи у Аваля так. Возможно от степени породистоти карты что то зависит.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:56

  rjkz написав:
Это зависит от страны или от банка или от того и другого?
И насколько реально работает карательная система, если засветить счет за границей?
Я знаю, что в США без проблем открыть счет в местном банке легально находясь по турвизе. Закрывать его не обязательно и никто "разрешения НБУ" там не спрашивает.
Есть-ли смысл перевести на него деньги?

Из украинского банка?)) Как?
Не обращали внимание, как например на рейсе в Ларнаку целая куча людей идет в отсек, где проходят таможню с декларированием перемещаемых ценностей? Часто это декларируют золотые слитки. Это самый простой способ вывести за рубеж, хоть какую то существенную сумму легально. Но это способ для бедных экспатов))
Правильные пацаны открывают офшорки- фиктивная хоз. деятельность и деньги выведены с минимальным налогом на прибыль на тот же Кипр.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Сегодня почитал новости на Лиге - нас или специально запугивают или что-то готовится?
В принципе, опыт вторжения в Грузию в 2008 и в Украину в 2014 показал зависимость агрессивности соседней страны от Олимпиад. В этом году ЧМ по футболу, да и Зимняя Олимпиада была, а на осень нам обещают вторжение. Или это предвыборное нагнетание "пудинападет"?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:04

  UA написав:
  rjkz написав:
Это зависит от страны или от банка или от того и другого?
И насколько реально работает карательная система, если засветить счет за границей?
Я знаю, что в США без проблем открыть счет в местном банке легально находясь по турвизе. Закрывать его не обязательно и никто "разрешения НБУ" там не спрашивает.
Есть-ли смысл перевести на него деньги?

Из украинского банка?)) Как?
Не обращали внимание, как например на рейсе в Ларнаку целая куча людей идет в отсек, где проходят таможню с декларированием перемещаемых ценностей? Часто это декларируют золотые слитки. Это самый простой способ вывести за рубеж, хоть какую то существенную сумму легально. Но это способ для бедных экспатов))
Правильные пацаны открывают офшорки- фиктивная хоз. деятельность и деньги выведены с минимальным налогом на прибыль на тот же Кипр.


Мда.
Вроде и СССР давно нет, а такое впечатление, что за "железным занавесом " живем.
Не помню где читал, в 70-е годы уезжал из Одессы очень богатый еврей, КГБ точно знал, что у него много валюты. На посадке на рейс его "ждали", но дедуля явился совсем без валюты и с портфелем в котором были только личные вещи. Ему устроили "досмотр", но ничего не нашли. Но деньги он таки вывез.... Интересно "как"?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:09

  rjkz написав:Сегодня почитал новости на Лиге - нас или специально запугивают или что-то готовится?
В принципе, опыт вторжения в Грузию в 2008 и в Украину в 2014 показал зависимость агрессивности соседней страны от Олимпиад. В этом году ЧМ по футболу, да и Зимняя Олимпиада была, а на осень нам обещают вторжение. Или это предвыборное нагнетание "пудинападет"?

Больше похоже на : "Если вы в Сирии нам устроите, мы на Украине отыграемся".
ИМХО только ускорит и увеличит поставки современного оружия в Украину.
Пу медленно входит в стадию, когда каждый его закидон только усугубит его положение.
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