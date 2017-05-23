Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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rjkz написав: Мда. Вроде и СССР давно нет, а такое впечатление, что за "железным занавесом " живем. Не помню где читал, в 70-е годы уезжал из Одессы очень богатый еврей, КГБ точно знал, что у него много валюты. На посадке на рейс его "ждали", но дедуля явился совсем без валюты и с портфелем в котором были только личные вещи. Ему устроили "досмотр", но ничего не нашли. Но деньги он таки вывез.... Интересно "как"?
Деньги и квартира (в квартире прописывался нужный человек) передаются евреям остающимся в Украине. А их родственники в Америке - Израиле по приезду отдавали договоренную сумму новому американцу - израильтянину. Обычно эти вещи вокруг синагоги крутились и ребе выступал гарантом сделки.
rjkz написав:Сегодня почитал новости на Лиге - нас или специально запугивают или что-то готовится? В принципе, опыт вторжения в Грузию в 2008 и в Украину в 2014 показал зависимость агрессивности соседней страны от Олимпиад. В этом году ЧМ по футболу, да и Зимняя Олимпиада была, а на осень нам обещают вторжение. Или это предвыборное нагнетание "пудинападет"?
Больше похоже на : "Если вы в Сирии нам устроите, мы на Украине отыграемся". ИМХО только ускорит и увеличит поставки современного оружия в Украину. Пу медленно входит в стадию, когда каждый его закидон только усугубит его положение.
Как-бы он окончательно с катушек не съехал, ядерная дубина у обезьяны - опасная штука.
rjkz написав: Мда. Вроде и СССР давно нет, а такое впечатление, что за "железным занавесом " живем. Не помню где читал, в 70-е годы уезжал из Одессы очень богатый еврей, КГБ точно знал, что у него много валюты. На посадке на рейс его "ждали", но дедуля явился совсем без валюты и с портфелем в котором были только личные вещи. Ему устроили "досмотр", но ничего не нашли. Но деньги он таки вывез.... Интересно "как"?
Деньги и квартира (в квартире прописывался нужный человек) передаются евреям остающимся в Украине. А их родственники в Америке - Израиле по приезду отдавали договоренную сумму новому американцу - израильтянину. Обычно эти вещи вокруг синагоги крутились и ребе выступал гарантом сделки.
В данном случае, согласно притчи, был вызван американский консул, в присутствии которого, была уничтожена путем сожжения крупная сумма баксов. Составлен акт с переписью номеров купюр. Американский консул диппочтой переслал акт в США, где по приезде означенный дедуля получил взамен уничтоженных новые купюры.
rjkz написав:Как-бы он окончательно с катушек не съехал, ядерная дубина у обезьяны - опасная штука.
Его дочка и внук проживают в Нидерландах. Дочь Лаврова имеет гражданство США... Продолжать можно несколько страниц вплоть до журношлюшек типа Соловьева имеющих особняк в Северной Италии. По логике вещей, в случаи "съезда с катушек", Пу должны задушить шарфом ( как имп. Павла) свои же "аристократы". Хотя это всё лирика. Товарищ Ким, в юности, тоже в Швейцарии учился.
rjkz написав:согласно притчи, был вызван американский консул
Представляете себе, в 70 х годах, американского консула выезжающего за пределы дип. миссии без хвоста КГБ? И вызван... Как? По телефону? Алло это американское посольство? Вас Изя с Малой Арнаутской беспокоит... Байка красивая))
rjkz написав:Как-бы он окончательно с катушек не съехал, ядерная дубина у обезьяны - опасная штука.
Его дочка и внук проживают в Нидерландах. Дочь Лаврова имеет гражданство США... Продолжать можно несколько страниц вплоть до журношлюшек типа Соловьева имеющих особняк в Северной Италии. По логике вещей, в случаи "съезда с катушек", Пу должны задушить шарфом ( как имп. Павла) свои же "аристократы". Хотя это всё лирика. Товарищ Ким, в юности, тоже в Швейцарии учился.
Причиной смерти имп. Павла был апоплексический удар табакеркой по голове!
akurt написав:По поводу снятия наличных с карт за границей: комиссии сумасшедшие, в Турции в любом банкомате снимите свои доллары лимит в день 2500. Комиссия 48 долларов. Прямо долларами и снимите. Сам не проверял - я же не сумасшедший.
Это зависит от страны или от банка или от того и другого? И насколько реально работает карательная система, если засветить счет за границей? Я знаю, что в США без проблем открыть счет в местном банке легально находясь по турвизе. Закрывать его не обязательно и никто "разрешения НБУ" там не спрашивает. Есть-ли смысл перевести на него деньги?
Каждая страна имеет свои правила - и это естественно. Например: - в Турции при въезде следует декларировать суммы выше 5 000 долларов. Об источнике происхождения средств не спрашивают. Можно декларировать и ничего не бояться. А можно и не декларировать и тоже ничего не бояться. Я бы советовал декларировать.
- в Польше открывайте счет на любую сумму по простому украинскому паспорту. При снятии суммы выше 10 000 долларов - просят заказывать за день-два. Как-то сделал заказ за 2 недели вперед - возвращался из Италии с горнолыжного курорта, где как известно, в свободное от работы время катаются на лыжах Salomon и Fischer (я всегда беру 2 пары лыж и три пары палок) убогие украинские "пенсионеры", заехал в Катовицах в банк - зеленые пачечки уже лежали.
- в США при въезде ВЫ ОБЯЗАНЫ декларировать сумму свыше 10 000 долларов. Об источнике происхождения средств не спрашивают. Я декларировал. Удивленный офицер Миграционной службы сперва спросил, не ошибся ли я в цифрах. На мой ответ, что не ошибся, спросил: "Зачем?" Я честно ответил: Las Vegas. Улыбнулся и поставил штамп в паспорт о въезде. В США заказывать деньги наличкой - Вы удивитесь - на сумму выше 2 000 долларов нужно за 2 (две) недели (недели!) вперед. Люди с купюрой в 100 долларов в руках вызывают необъятный ужас. При проезде через мост из Oakland в San Francisco - проезд то-ли 5, то-ли 6 долларов - я дал купюру в 50 долларов, что вызвало остановку движения по данной полосе моста на очень долго. Были вызваны лучшие специалисты - "Новичок" - распознали быстрее. Вряд ли вы снимете в банкомате в США деньги в сумме 100 долларов и выше: банкоматы заряжены ТОЛЬКО купюрами по 20 долларов. Нищета, блин...
Кстати, только для тех, кто понимает: я вчера "вышел". Как всегда - вовремя.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.