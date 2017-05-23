RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:15

  rjkz написав:
Мда.
Вроде и СССР давно нет, а такое впечатление, что за "железным занавесом " живем.
Не помню где читал, в 70-е годы уезжал из Одессы очень богатый еврей, КГБ точно знал, что у него много валюты. На посадке на рейс его "ждали", но дедуля явился совсем без валюты и с портфелем в котором были только личные вещи. Ему устроили "досмотр", но ничего не нашли. Но деньги он таки вывез.... Интересно "как"?

Деньги и квартира (в квартире прописывался нужный человек) передаются евреям остающимся в Украине. А их родственники в Америке - Израиле по приезду отдавали договоренную сумму новому американцу - израильтянину.
Обычно эти вещи вокруг синагоги крутились и ребе выступал гарантом сделки.
UA
 
Повідомлень: 2613
З нами з: 19.07.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:24

  UA написав:
  rjkz написав:Сегодня почитал новости на Лиге - нас или специально запугивают или что-то готовится?
В принципе, опыт вторжения в Грузию в 2008 и в Украину в 2014 показал зависимость агрессивности соседней страны от Олимпиад. В этом году ЧМ по футболу, да и Зимняя Олимпиада была, а на осень нам обещают вторжение. Или это предвыборное нагнетание "пудинападет"?

Больше похоже на : "Если вы в Сирии нам устроите, мы на Украине отыграемся".
ИМХО только ускорит и увеличит поставки современного оружия в Украину.
Пу медленно входит в стадию, когда каждый его закидон только усугубит его положение.

Как-бы он окончательно с катушек не съехал, ядерная дубина у обезьяны - опасная штука.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7369
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3044 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:29

  UA написав:
  rjkz написав:
Мда.
Вроде и СССР давно нет, а такое впечатление, что за "железным занавесом " живем.
Не помню где читал, в 70-е годы уезжал из Одессы очень богатый еврей, КГБ точно знал, что у него много валюты. На посадке на рейс его "ждали", но дедуля явился совсем без валюты и с портфелем в котором были только личные вещи. Ему устроили "досмотр", но ничего не нашли. Но деньги он таки вывез.... Интересно "как"?

Деньги и квартира (в квартире прописывался нужный человек) передаются евреям остающимся в Украине. А их родственники в Америке - Израиле по приезду отдавали договоренную сумму новому американцу - израильтянину.
Обычно эти вещи вокруг синагоги крутились и ребе выступал гарантом сделки.


В данном случае, согласно притчи, был вызван американский консул, в присутствии которого, была уничтожена путем сожжения крупная сумма баксов. Составлен акт с переписью номеров купюр. Американский консул диппочтой переслал акт в США, где по приезде означенный дедуля получил взамен уничтоженных новые купюры.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7369
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3044 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:42

  rjkz написав:Как-бы он окончательно с катушек не съехал, ядерная дубина у обезьяны - опасная штука.

Его дочка и внук проживают в Нидерландах.
Дочь Лаврова имеет гражданство США...
Продолжать можно несколько страниц вплоть до журношлюшек типа Соловьева имеющих особняк в Северной Италии.
По логике вещей, в случаи "съезда с катушек", Пу должны задушить шарфом ( как имп. Павла) свои же "аристократы".
Хотя это всё лирика. Товарищ Ким, в юности, тоже в Швейцарии учился.
UA
 
Повідомлень: 2613
З нами з: 19.07.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:48

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  rjkz написав:согласно притчи, был вызван американский консул

Представляете себе, в 70 х годах, американского консула выезжающего за пределы дип. миссии без хвоста КГБ?
И вызван... Как? По телефону? Алло это американское посольство? Вас Изя с Малой Арнаутской беспокоит...
Байка красивая))
UA
 
Повідомлень: 2613
З нами з: 19.07.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:51

  UA написав:
  rjkz написав:Как-бы он окончательно с катушек не съехал, ядерная дубина у обезьяны - опасная штука.

Его дочка и внук проживают в Нидерландах.
Дочь Лаврова имеет гражданство США...
Продолжать можно несколько страниц вплоть до журношлюшек типа Соловьева имеющих особняк в Северной Италии.
По логике вещей, в случаи "съезда с катушек", Пу должны задушить шарфом ( как имп. Павла) свои же "аристократы".
Хотя это всё лирика. Товарищ Ким, в юности, тоже в Швейцарии учился.


Причиной смерти имп. Павла был апоплексический удар табакеркой по голове!
Миша-клиент
 
Повідомлень: 342
З нами з: 02.11.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:20

  rjkz написав:
  akurt написав:По поводу снятия наличных с карт за границей: комиссии сумасшедшие, в Турции в любом банкомате снимите свои доллары лимит в день 2500.
Комиссия 48 долларов. Прямо долларами и снимите.
Сам не проверял - я же не сумасшедший.


Это зависит от страны или от банка или от того и другого?
И насколько реально работает карательная система, если засветить счет за границей?
Я знаю, что в США без проблем открыть счет в местном банке легально находясь по турвизе. Закрывать его не обязательно и никто "разрешения НБУ" там не спрашивает.
Есть-ли смысл перевести на него деньги?


Каждая страна имеет свои правила - и это естественно.
Например:
- в Турции при въезде следует декларировать суммы выше 5 000 долларов. Об источнике происхождения средств не спрашивают. Можно декларировать и ничего не бояться. А можно и не декларировать и тоже ничего не бояться. Я бы советовал декларировать.

- в Польше открывайте счет на любую сумму по простому украинскому паспорту. При снятии суммы выше 10 000 долларов - просят заказывать за день-два. Как-то сделал заказ за 2 недели вперед - возвращался из Италии с горнолыжного курорта, где как известно, в свободное от работы время катаются на лыжах Salomon и Fischer (я всегда беру 2 пары лыж и три пары палок) убогие украинские пенсионеры, заехал в Катовицах в банк - зеленые пачечки уже лежали.

- в США при въезде ВЫ ОБЯЗАНЫ декларировать сумму свыше 10 000 долларов. Об источнике происхождения средств не спрашивают. Я декларировал.
Удивленный офицер Миграционной службы сперва спросил, не ошибся ли я в цифрах. На мой ответ, что не ошибся, спросил: "Зачем?" Я честно ответил: Las Vegas. Улыбнулся и поставил штамп в паспорт о въезде.
В США заказывать деньги наличкой - Вы удивитесь - на сумму выше 2 000 долларов нужно за 2 (две) недели (недели!) вперед. Люди с купюрой в 100 долларов в руках вызывают необъятный ужас. При проезде через мост из Oakland в San Francisco - проезд то-ли 5, то-ли 6 долларов - я дал купюру в 50 долларов, что вызвало остановку движения по данной полосе моста на очень долго. Были вызваны лучшие специалисты - "Новичок" - распознали быстрее.
Вряд ли вы снимете в банкомете в США деньги в сумме 100 долларов и выше: банкоматы заряжены ТОЛЬКО купюрами по 20 долларов. Нищета, блин...

Кстати, только для тех, кто понимает: я вчера "вышел". Как всегда - вовремя.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2148
З нами з: 12.02.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, galadriel, Google Adsense [Bot] і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 213, 214, 215
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2147 145981
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 11:40
Долярчик
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2806 390352
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 бер, 2018 08:52
Trast
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 16357
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.