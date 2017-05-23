Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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rjkz написав: Мда. Вроде и СССР давно нет, а такое впечатление, что за "железным занавесом " живем. Не помню где читал, в 70-е годы уезжал из Одессы очень богатый еврей, КГБ точно знал, что у него много валюты. На посадке на рейс его "ждали", но дедуля явился совсем без валюты и с портфелем в котором были только личные вещи. Ему устроили "досмотр", но ничего не нашли. Но деньги он таки вывез.... Интересно "как"?
Деньги и квартира (в квартире прописывался нужный человек) передаются евреям остающимся в Украине. А их родственники в Америке - Израиле по приезду отдавали договоренную сумму новому американцу - израильтянину. Обычно эти вещи вокруг синагоги крутились и ребе выступал гарантом сделки.
rjkz написав:Сегодня почитал новости на Лиге - нас или специально запугивают или что-то готовится? В принципе, опыт вторжения в Грузию в 2008 и в Украину в 2014 показал зависимость агрессивности соседней страны от Олимпиад. В этом году ЧМ по футболу, да и Зимняя Олимпиада была, а на осень нам обещают вторжение. Или это предвыборное нагнетание "пудинападет"?
Больше похоже на : "Если вы в Сирии нам устроите, мы на Украине отыграемся". ИМХО только ускорит и увеличит поставки современного оружия в Украину. Пу медленно входит в стадию, когда каждый его закидон только усугубит его положение.
Как-бы он окончательно с катушек не съехал, ядерная дубина у обезьяны - опасная штука.
rjkz написав: Мда. Вроде и СССР давно нет, а такое впечатление, что за "железным занавесом " живем. Не помню где читал, в 70-е годы уезжал из Одессы очень богатый еврей, КГБ точно знал, что у него много валюты. На посадке на рейс его "ждали", но дедуля явился совсем без валюты и с портфелем в котором были только личные вещи. Ему устроили "досмотр", но ничего не нашли. Но деньги он таки вывез.... Интересно "как"?
Деньги и квартира (в квартире прописывался нужный человек) передаются евреям остающимся в Украине. А их родственники в Америке - Израиле по приезду отдавали договоренную сумму новому американцу - израильтянину. Обычно эти вещи вокруг синагоги крутились и ребе выступал гарантом сделки.
В данном случае, согласно притчи, был вызван американский консул, в присутствии которого, была уничтожена путем сожжения крупная сумма баксов. Составлен акт с переписью номеров купюр. Американский консул диппочтой переслал акт в США, где по приезде означенный дедуля получил взамен уничтоженных новые купюры.
rjkz написав:Как-бы он окончательно с катушек не съехал, ядерная дубина у обезьяны - опасная штука.
Его дочка и внук проживают в Нидерландах. Дочь Лаврова имеет гражданство США... Продолжать можно несколько страниц вплоть до журношлюшек типа Соловьева имеющих особняк в Северной Италии. По логике вещей, в случаи "съезда с катушек", Пу должны задушить шарфом ( как имп. Павла) свои же "аристократы". Хотя это всё лирика. Товарищ Ким, в юности, тоже в Швейцарии учился.
rjkz написав:согласно притчи, был вызван американский консул
Представляете себе, в 70 х годах, американского консула выезжающего за пределы дип. миссии без хвоста КГБ? И вызван... Как? По телефону? Алло это американское посольство? Вас Изя с Малой Арнаутской беспокоит... Байка красивая))
rjkz написав:Как-бы он окончательно с катушек не съехал, ядерная дубина у обезьяны - опасная штука.
Его дочка и внук проживают в Нидерландах. Дочь Лаврова имеет гражданство США... Продолжать можно несколько страниц вплоть до журношлюшек типа Соловьева имеющих особняк в Северной Италии. По логике вещей, в случаи "съезда с катушек", Пу должны задушить шарфом ( как имп. Павла) свои же "аристократы". Хотя это всё лирика. Товарищ Ким, в юности, тоже в Швейцарии учился.
Причиной смерти имп. Павла был апоплексический удар табакеркой по голове!
akurt написав:По поводу снятия наличных с карт за границей: комиссии сумасшедшие, в Турции в любом банкомате снимите свои доллары лимит в день 2500. Комиссия 48 долларов. Прямо долларами и снимите. Сам не проверял - я же не сумасшедший.
Это зависит от страны или от банка или от того и другого? И насколько реально работает карательная система, если засветить счет за границей? Я знаю, что в США без проблем открыть счет в местном банке легально находясь по турвизе. Закрывать его не обязательно и никто "разрешения НБУ" там не спрашивает. Есть-ли смысл перевести на него деньги?
Каждая страна имеет свои правила - и это естественно. Например: - в Турции при въезде следует декларировать суммы выше 5 000 долларов. Об источнике происхождения средств не спрашивают. Можно декларировать и ничего не бояться. А можно и не декларировать и тоже ничего не бояться. Я бы советовал декларировать.
- в Польше открывайте счет на любую сумму по простому украинскому паспорту. При снятии суммы выше 10 000 долларов - просят заказывать за день-два. Как-то сделал заказ за 2 недели вперед - возвращался из Италии с горнолыжного курорта, где как известно, в свободное от работы время катаются на лыжах Salomon и Fischer (я всегда беру 2 пары лыж и три пары палок) убогие украинские "пенсионеры", заехал в Катовицах в банк - зеленые пачечки уже лежали.
- в США при въезде ВЫ ОБЯЗАНЫ декларировать сумму свыше 10 000 долларов. Об источнике происхождения средств не спрашивают. Я декларировал. Офицер Миграционной службы уточнил (я вроде как единственный: вставшей с рейса SWISS Цюрих-Сан Франциско декларировал), не ошибся ли я в цифрах. На мой ответ, что не ошибся, спросил: "Зачем?" Я честно ответил: Las Vegas. Он улыбнулся и поставил штамп в паспорт о въезде. В США заказывать деньги наличкой - Вы удивитесь - на сумму выше 2 000 долларов нужно за 2 (две) недели (недели!) вперед. Люди с купюрой в 100 долларов в руках вызывают необъятный ужас. При проезде через мост из Oakland в San Francisco - проезд то-ли 5, то-ли 6 долларов - я дал купюру в 50 долларов, что вызвало остановку движения по данной полосе моста на очень долго. Были вызваны лучшие специалисты - "Новичок" - распознали быстрее. Вряд ли вы снимете в банкомате в США деньги в сумме 100 долларов и выше: банкоматы заряжены ТОЛЬКО купюрами по 20 долларов. Нищета, блин...
Кстати, только для тех, кто понимает: я вчера "вышел". Как всегда - вовремя.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 кві, 2018 16:48, всього редагувалось 1 раз.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
rjkz написав:Вы все правильно написали. Насчет приема беженцев ВМЕСТО ЕВРОПЫ И НА ДЕНЬГИ ЕВРОПЫ - это не от нас с Вами зависит. Европе ВЫГОДНО ПОЛНОСТЬЮ СОДЕРЖАТЬ БЕЖЕНЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, А УКРАИНЕ ВЫГОДНО ИХ ПРИНЯТЬ НА ЭТИХ УСЛОВИЯХ. ПОЭТОМУ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ. НАС С ВАМИ СПРАШИВАТЬ НЕ БУДУТ
Нас спрашивают, еще и как и даже проплачивают "правильные ответы". http://gordonua.com/tags/dzhordzh-soros.html " Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что проплаченные люди действуют в интересах американского миллиардера Джорджа Сороса, чтобы допустить массовый въезд мигрантов в Венгрию ". На много интереснее другое - собрано 100 тысяч подписей американцев ( их мнения не спрашивают, но они своего добьются ? ) за запрет Соросу въезд в США, лишение гражданства , КОНФИСКАЦИЮ ИМУЩЕСТВА !!! За организацию массовых беспорядков. ( из-за которых войны и беженцы, а также обесценивание активов в этих государствах, активы скупают по дешевке Сорос и те кто за его спиной - для чего все и делается) Требуют в петиции амеры - вплоть до тюрьмы Соросу https://comments.ua/world/593877-petits ... istom.html Знаете поговорку макроэкономическую ? Что у Ротшильдов на уме, то у Сороса на языке. Кстати , пишут ,Сорос публично заявлял, что он финансировал Майданы. Врет наверное ? Ну про мнение американцев - которых "не спрашивают" вы теперь в курсе. Надеюсь они своего добьются. Кстати Турция - единственная страна - где "массовые волнения" не могли свалить страну в пропасть войны и анархии, за что я и уважаю Эрдогана. Он справился. То что якобы Европе беженцев выгодно и тп и тд, так тоже деза. Европе беженцы не нужны и не выгодны. Но их как вы говорите " не спрашивают", а они на нас пытаются сбросить свои проблемы. Но им это не нужно в принципе. У Сороса ( то есть у Ротшильдов) работает огромный штат людей, которые занимаются например украинской статистикой. Оказывается Майдан в Украине поднял минимальную зарплату до 450 долларов. , тк до Майдана минималка была 150 долларов , ведь в то, что люди бесплатно боролись за ухудшение своей жизни никто в мире не поверит. Уважайте свое мнение. Особенно когда его "не спрашивают", за него кому-то дорого заплатили. Это все равно - как ваша псевдоистина , что в основе всякого капитала лежит преступление. Откуда вы это взяли ? Нам навязывают менталитет, что преступления - это норма жизни. А по факту Ротшильды свой капитал основали работая ювелирами еще в 18 веке. Потом расширяли мастерскую, меняли золотые деньги, пока не доросли до банка - не в первом поколении. Сам Сорос - тут боюсь даже подумать , но известно, что первичный капитал его родители сделали , переправляя евреев из фашистской Венгрии в США. Платили драгоценностями часто за это. Сорос старший и сын рисковали жизнью. Инфа из СМИ. Где криминал ? Вы же умный человек, не тиражируйте дешевую деструктивную пропаганду. Тем кто ее вбрасывает платят. Ну а кто-то потом повторяет даром....