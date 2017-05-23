Додано: П'ят 13 кві, 2018 16:39

rjkz написав: Вы все правильно написали. Насчет приема беженцев ВМЕСТО ЕВРОПЫ И НА ДЕНЬГИ ЕВРОПЫ - это не от нас с Вами зависит. Европе ВЫГОДНО ПОЛНОСТЬЮ СОДЕРЖАТЬ БЕЖЕНЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, А УКРАИНЕ ВЫГОДНО ИХ ПРИНЯТЬ НА ЭТИХ УСЛОВИЯХ. ПОЭТОМУ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ. НАС С ВАМИ СПРАШИВАТЬ НЕ БУДУТ Вы все правильно написали. Насчет приема беженцев ВМЕСТО ЕВРОПЫ И НА ДЕНЬГИ ЕВРОПЫ - это не от нас с Вами зависит. Европе ВЫГОДНО ПОЛНОСТЬЮ СОДЕРЖАТЬ БЕЖЕНЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, А УКРАИНЕ ВЫГОДНО ИХ ПРИНЯТЬ НА ЭТИХ УСЛОВИЯХ. ПОЭТОМУ РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ. НАС С ВАМИ СПРАШИВАТЬ НЕ БУДУТ

Нас спрашивают, еще и как и даже проплачивают "правильные ответы"." Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что проплаченные люди действуют в интересах американского миллиардера Джорджа Сороса, чтобы допустить массовый въезд мигрантов в Венгрию ".На много интереснее другое - собрано 100 тысяч подписей американцев ( их мнения не спрашивают, но они своего добьются ? ) за запрет Соросу въезд в США, лишение гражданства , КОНФИСКАЦИЮ ИМУЩЕСТВА !!! За организацию массовых беспорядков. ( из-за которых войны и беженцы, а также обесценивание активов в этих государствах, активы скупают по дешевке Сорос и те кто за его спиной - для чего все и делается) Требуют в петиции амеры - вплоть до тюрьмы СоросуЗнаете поговорку макроэкономическую ? Что у Ротшильдов на уме, то у Сороса на языке.Кстати , пишут ,Сорос публично заявлял, что он финансировал Майданы. Врет наверное ? Ну про мнение американцев - которых "не спрашивают" вы теперь в курсе. Надеюсь они своего добьются. Кстати Турция - единственная страна - где "массовые волнения" не могли свалить страну в пропасть войны и анархии, за что я и уважаю Эрдогана. Он справился.То что якобы Европе беженцев выгодно и тп и тд, так тоже деза. Европе беженцы не нужны и не выгодны. Но их как вы говорите " не спрашивают", а они на нас пытаются сбросить свои проблемы. Но им это не нужно в принципе. У Сороса ( то есть у Ротшильдов) работает огромный штат людей, которые занимаются например украинской статистикой. Оказывается Майдан в Украине поднял минимальную зарплату до 450 долларов., тк до Майдана минималка была 150 долларов , ведь в то, что люди бесплатно боролись за ухудшение своей жизни никто в мире не поверит. Уважайте свое мнение. Особенно когда его "не спрашивают", за него кому-то дорого заплатили.Это все равно - как ваша псевдоистина , что в основе всякого капитала лежит преступление. Откуда вы это взяли ? Нам навязывают менталитет, что преступления - это норма жизни. А по факту Ротшильды свой капитал основали работая ювелирами еще в 18 веке. Потом расширяли мастерскую, меняли золотые деньги, пока не доросли до банка - не в первом поколении. Сам Сорос - тут боюсь даже подумать , но известно, что первичный капитал его родители сделали , переправляя евреев из фашистской Венгрии в США. Платили драгоценностями часто за это. Сорос старший и сын рисковали жизнью. Инфа из СМИ. Где криминал ?Вы же умный человек, не тиражируйте дешевую деструктивную пропаганду. Тем кто ее вбрасывает платят. Ну а кто-то потом повторяет даром....