akurt написав:

rjkz написав: akurt написав: По поводу снятия наличных с карт за границей: комиссии сумасшедшие, в Турции в любом банкомате снимите свои доллары лимит в день 2500.

Комиссия 48 долларов. Прямо долларами и снимите.

Сам не проверял - я же не сумасшедший. По поводу снятия наличных с карт за границей: комиссии сумасшедшие, в Турции в любом банкомате снимите свои доллары лимит в день 2500.Комиссия 48 долларов. Прямо долларами и снимите.Сам не проверял - я же не сумасшедший.



Это зависит от страны или от банка или от того и другого?

И насколько реально работает карательная система, если засветить счет за границей?

Я знаю, что в США без проблем открыть счет в местном банке легально находясь по турвизе. Закрывать его не обязательно и никто "разрешения НБУ" там не спрашивает.

Есть-ли смысл перевести на него деньги? Это зависит от страны или от банка или от того и другого?И насколько реально работает карательная система, если засветить счет за границей?Я знаю, что в США без проблем открыть счет в местном банке легально находясь по турвизе. Закрывать его не обязательно и никто "разрешения НБУ" там не спрашивает.Есть-ли смысл перевести на него деньги?

Каждая страна имеет свои правила - и это естественно.Например:- в Турции при въезде следует декларировать суммы выше 5 000 долларов. Об источнике происхождения средств не спрашивают. Можно декларировать и ничего не бояться. А можно и не декларировать и тоже ничего не бояться. Я бы советовал декларировать.- в Польше открывайте счет на любую сумму по простому украинскому паспорту. При снятии суммы выше 10 000 долларов - просят заказывать за день-два. Как-то сделал заказ за 2 недели вперед - возвращался из Италии с горнолыжного курорта, где как известно, в свободное от работы время катаются на лыжах Salomon и Fischer (я всегда беру 2 пары лыж и три пары палок) убогие украинские "пенсионеры", заехал в Катовицах в банк - зеленые пачечки уже лежали.- в США при въезде ВЫ ОБЯЗАНЫ декларировать сумму свыше 10 000 долларов. Об источнике происхождения средств не спрашивают. Я декларировал.Офицер Миграционной службы уточнил (я вроде как единственный: вставшей с рейса SWISS Цюрих-Сан Франциско декларировал), не ошибся ли я в цифрах. На мой ответ, что не ошибся, спросил: "Зачем?" Я честно ответил: Las Vegas. Он улыбнулся и поставил штамп в паспорт о въезде.В США заказывать деньги- Вы удивитесь - на сумму выше 2 000 долларов нужно за 2 (две) недели (недели!) вперед. Люди с купюрой в 100 долларов в руках вызывают необъятный ужас. При проезде через мост из Oakland в San Francisco - проезд то-ли 5, то-ли 6 долларов - я дал купюру в 50 долларов, что вызвало остановку движения по данной полосе моста на очень долго. Были вызваны лучшие специалисты - "Новичок" - распознали быстрее.Вряд ли вы снимете в банкомате в США деньги в сумме 100 долларов и выше: банкоматы заряжены ТОЛЬКО купюрами по 20 долларов. Нищета, блин...Кстати, только для тех, кто понимает: я вчера "вышел". Как всегда - вовремя.