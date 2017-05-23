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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 23:54

  UA написав:
  rjkz написав:согласно притчи, был вызван американский консул

Представляете себе, в 70 х годах, американского консула выезжающего за пределы дип. миссии без хвоста КГБ?
И вызван... Как? По телефону? Алло это американское посольство? Вас Изя с Малой Арнаутской беспокоит...
Байка красивая))
Байки байками ,а как Вы написали про родственно-межконтинентальный обмен ценностями подробно описано в повести Андрея Молчанова Брайтон бич авеню. А как написал rjkz,про сжигание в компании с послом писал (вот с маху не вспомню более 20-ти лет прошло ) то ли Эдик Тополь то ли Данилка Корецкий. Причём все они насколько я помню писали "основано на натуральных событиях" но фио изменены. :shock: P.S. Я так думаю ,что самый реальный способ это освоить азы ювелирного искусства и отлить пуговицы и гвозди на подошву. Хи хи. А также молнию на ширинку :mrgreen:
Востаннє редагувалось Дядя Дима в Суб 14 кві, 2018 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 00:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  kalinavalera1 написав:Назовите мне предприятия , построенные за 27 лет "незалежності" ? Таких нет.

Я б не був таким категоричним!
Кілька секунд і ось:
10 українських заводів, котрим ще не виповнився рік
https://global-ukraine.com/2016/05/10-u ... ylsya-god/

ЗА ДВА ОСТАННІ РОКИ В УКРАЇНІ ВІДКРИЛИ 56 НОВИХ ЗАВОДІВ. МАПА ПІДПРИЄМСТВ Більше
https://tsn.ua/groshi/za-dva-ostanni-ro ... 81790.html

За три года в Украине открылось 124 новых завода
https://www.facebook.com/novaukraina/vi ... 204488459/

Не все так погано у нашому домі ;)
V2
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Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 00:56

  V2 написав:
  kalinavalera1 написав:Назовите мне предприятия , построенные за 27 лет "незалежності" ? Таких нет.

Я б не був таким категоричним!
Кілька секунд і ось:
10 українських заводів, котрим ще не виповнився рік
https://global-ukraine.com/2016/05/10-u ... ylsya-god/

ЗА ДВА ОСТАННІ РОКИ В УКРАЇНІ ВІДКРИЛИ 56 НОВИХ ЗАВОДІВ. МАПА ПІДПРИЄМСТВ Більше
https://tsn.ua/groshi/za-dva-ostanni-ro ... 81790.html

За три года в Украине открылось 124 новых завода
https://www.facebook.com/novaukraina/vi ... 204488459/

Не все так погано у нашому домі ;)


Вы меня порадовали. Я был на много худшего мнения. Конечно есть много вопросов. Предприятия очень мелкие, и пищевые в основном. Пока нашел только перечень там 10 предприятий. Скорее цеха. Переработка местного пищевого сырья и использование дешевого труда. Перечень этот экономику не поднимет . Только уже не сказать , что ничего не строят, но по сути для экономики страны - ничег не меняет, капля в море. Еще посмотрю. У вас 124- пока видел только 10. Нужны не только пищевые предприятия и совсем другие масштабы. Раньше мы выпускали самолеты, трактора , ракеты, металлоконструкции и много оборудования для заводов. Совсем другой уровень, другие прибыли и количество рабочих мест. И вдруг превратились в аграрную страну....
Но хоть что-то - уже хорошо.
kalinavalera1
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  #<1 ... 20212223
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