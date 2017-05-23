Додано: Суб 14 кві, 2018 00:56

V2 написав: kalinavalera1 написав: Назовите мне предприятия , построенные за 27 лет "незалежності" ? Таких нет. Назовите мне предприятия , построенные за 27 лет "незалежності" ? Таких нет.

Я б не був таким категоричним!

Кілька секунд і ось:

10 українських заводів, котрим ще не виповнився рік

https://global-ukraine.com/2016/05/10-u ... ylsya-god/



ЗА ДВА ОСТАННІ РОКИ В УКРАЇНІ ВІДКРИЛИ 56 НОВИХ ЗАВОДІВ. МАПА ПІДПРИЄМСТВ Більше

https://tsn.ua/groshi/za-dva-ostanni-ro ... 81790.html



За три года в Украине открылось 124 новых завода

https://www.facebook.com/novaukraina/vi ... 204488459/



Не все так погано у нашому домі Я б не був таким категоричним!Кілька секунд і ось:10 українських заводів, котрим ще не виповнився рікЗА ДВА ОСТАННІ РОКИ В УКРАЇНІ ВІДКРИЛИ 56 НОВИХ ЗАВОДІВ. МАПА ПІДПРИЄМСТВ БільшеЗа три года в Украине открылось 124 новых заводаНе все так погано у нашому домі

Вы меня порадовали. Я был на много худшего мнения. Конечно есть много вопросов. Предприятия очень мелкие, и пищевые в основном. Пока нашел только перечень там 10 предприятий. Скорее цеха. Переработка местного пищевого сырья и использование дешевого труда. Перечень этот экономику не поднимет . Только уже не сказать , что ничего не строят, но по сути для экономики страны - ничег не меняет, капля в море. Еще посмотрю. У вас 124- пока видел только 10. Нужны не только пищевые предприятия и совсем другие масштабы. Раньше мы выпускали самолеты, трактора , ракеты, металлоконструкции и много оборудования для заводов. Совсем другой уровень, другие прибыли и количество рабочих мест. И вдруг превратились в аграрную страну....Но хоть что-то - уже хорошо.