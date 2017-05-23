Додано: Суб 14 кві, 2018 13:16

kalinavalera1 написав: Переработка местного пищевого сырья Переработка местного пищевого сырья

kalinavalera1 написав: Раньше мы выпускали самолеты, трактора , ракеты, металлоконструкции и много оборудования для заводов. Совсем другой уровень, другие прибыли и количество рабочих мест. Раньше мы выпускали самолеты, трактора , ракеты, металлоконструкции и много оборудования для заводов. Совсем другой уровень, другие прибыли и количество рабочих мест.

І це чудово. Це ж краще ніж експортувати неперероблену сировину (насіння соняшника, пшеницю), чи не так? Замість того, щоб дешево експортувати кукурудзу, потім дорого імпортувати пластівці - їх роблять тут. І для валютного балансу країни позитив, і робочі місця створюються. Так, масштаби невеликі, але як казав Петро І "Радуйся малому, тогда и большое прийдет".Не впевнений, що такі критерії успішності є сенс застосовувати в сучасному світі.1. Кількість робочих місць - навряд чи хороший критерій. Дійсно сучасні заводи дуже роботизовані і автоматизовані, тому великої кількості робочих місць я б від них не очікував. Видавництво "Наш формат" переклали хорошу книжку Мартіна Форда, "Нашестя роботів" - дуже раджу почитати. Там дуже багато цікавої інформації на тему автоматизації, роботизації, штучного інтелекту і роздумів як виглядатиме економіка майбутнього.2. Кореляції між кількістю робочих місць і прибутками не бачу взагалі. В Apple працівників в 10 разів менше, ніж у Foxconn, на заводах якої збирають продукцію Apple. Але фінансові показники (дохід, операційний прибуток, чистий прибуток) в 10 разів краще саме в Apple.3. В розвинутих економіках частка МСБ в ВВП країни може складати до 80%. З цієї точки зору побудова таких "цехів" замість "заводів" - це може й на краще. Якщо ви колись перетинали кордон із Польщею до добудови автобану, то мали бачити в кожному селі, на кожному подвір'ї - opony, blachy daсhowe, kostka brukowa. Принцип "свій до свого по своє" в дії. Розвиток малого підприємництва став однією з рушійних сил зростання економіки Польщі (про гроші влиті Європою з 2004 року, я в курсі, але це не єдиний, і не факт, що основний чинник).4. Ще однією ознакою розвинутої економіки є висока частка послуг у ВВП. От цікаво провести тут опитування, скільки відвідувачів страхують свою нерухомість (квартири, будинки)? В нас нормально витратити всі гроші на іспанську плитку і італійські меблі, замість того, щоб взяти польську плитку + українські меблі + страхування майна на 10 років. Знову ж таки, замість того, щоб гроші втікали за кордон, вони залишаються в економіці. І це фінансовий форум, де вибірка не дуже репрезентативна, приблизно як в анекдоті "100% жителів України користуються Інтернетом. Такі результати опитування проведеного на нашому сайті". За межами форуму, ситуація буде ще гірша.5. Не розумію, чому збільшення частки агросектору в структурі ВВП це погано? З розвитком напрямку agrotech, результати можуть бути дуже пристойні (почитайте про показники агросектору Ізраїля).Тому, я не впевнений, що повернення до індустріальної країни, це правильний шлях для нас. На жаль, дуже багато позицій втрачено за роки незалежності. Спробувати надолужити це? Можна, звичайно, але може краще подивитися в сторону нових можливостей. На тракторах, літаках і ракетах світ клином не зійшовся. Але навіть при тому всьому в нас частка великого бізнесу і промисловості у ВВП все ще достатньо висока. Хоча сфера послуг в останні роки починає зростати, що є добре.