Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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rjkz написав:согласно притчи, был вызван американский консул
Представляете себе, в 70 х годах, американского консула выезжающего за пределы дип. миссии без хвоста КГБ? И вызван... Как? По телефону? Алло это американское посольство? Вас Изя с Малой Арнаутской беспокоит... Байка красивая))
Байки байками ,а как Вы написали про родственно-межконтинентальный обмен ценностями подробно описано в повести Андрея Молчанова Брайтон бич авеню. А как написал rjkz,про сжигание в компании с послом писал (вот с маху не вспомню более 20-ти лет прошло ) то ли Эдик Тополь то ли Данилка Корецкий. Причём все они насколько я помню писали "основано на натуральных событиях" но фио изменены. P.S. Я так думаю ,что самый реальный способ это освоить азы ювелирного искусства и отлить пуговицы и гвозди на подошву. Хи хи. А также молнию на ширинку
Востаннє редагувалось Дядя Дима в Суб 14 кві, 2018 00:00, всього редагувалось 1 раз.
Вы меня порадовали. Я был на много худшего мнения. Конечно есть много вопросов. Предприятия очень мелкие, и пищевые в основном. Пока нашел только перечень там 10 предприятий. Скорее цеха. Переработка местного пищевого сырья и использование дешевого труда. Перечень этот экономику не поднимет . Только уже не сказать , что ничего не строят, но по сути для экономики страны - ничег не меняет, капля в море. Еще посмотрю. У вас 124- пока видел только 10. Нужны не только пищевые предприятия и совсем другие масштабы. Раньше мы выпускали самолеты, трактора , ракеты, металлоконструкции и много оборудования для заводов. Совсем другой уровень, другие прибыли и количество рабочих мест. И вдруг превратились в аграрную страну.... Но хоть что-то - уже хорошо.
rjkz написав:согласно притчи, был вызван американский консул
Представляете себе, в 70 х годах, американского консула выезжающего за пределы дип. миссии без хвоста КГБ? И вызван... Как? По телефону? Алло это американское посольство? Вас Изя с Малой Арнаутской беспокоит... Байка красивая))
Байки байками ,а как Вы написали про родственно-межконтинентальный обмен ценностями подробно описано в повести Андрея Молчанова Брайтон бич авеню. А как написал rjkz,про сжигание в компании с послом писал (вот с маху не вспомню более 20-ти лет прошло ) то ли Эдик Тополь то ли Данилка Корецкий. Причём все они насколько я помню писали "основано на натуральных событиях" но фио изменены. P.S. Я так думаю ,что самый реальный способ это освоить азы ювелирного искусства и отлить пуговицы и гвозди на подошву. Хи хи. А также молнию на ширинку
О, может и они. Читал когда-то такую хрень. В 90-х.
Вы не врубились - расслабляться как раз и не нужно... В наше-то время... Знаете, какая самая короткая молитва в мире? А вот узнайте... Будете искренне удивлены.
Ентоні Хопкінс, Володимир Удовіченков, Джуд Лоу... "Одна мудра людина сказала: коли дійдеш до розвилки дороги, поверни..." Просто треба повернути у правильний бік... Однозначно Вам щось підкажуть... Дивимося - я не жартую - "Калейдоскоп кохання" (оригінальна назва "360")... http://www.kinogorod.com/8750-kaleydosk ... -2011.html
Я спочатку був здивований, як це Ентоні Хопкінс погодився зніматися... Але там - коли я почув ОДНУ фразу від його персонажа - зрозумів чого погодився... Доречі, у ролі чоловіка, який "вилікувався" - був сексусуальним збочинцем та гвалтівником маленьких дівчаток (батьки дівчаток - увага - подивіться), повинен був зніматися Емінем, але потім знайшли більш вдалого актора.
Так що не розслабляйтеся... нема коли розсляблятися... Вчора спілкувася із офіцерами ВСУ. Ну, з тими, що реально намагаються забезпечити Вам спокій - принаймні на час просмотру фільма... Цікаві речі розказували... Звісно, не можу розказати.
P.S. Щойно витяг із духовки Мусаку - дивовижно смачна річ. Баклажани по 3 ліри - 21 гривня - кіло. Яловичий фарш вищого гатунку - із супермаркета MIGROS - 0.5 kg. Зверху сир типу "Пармезан". Дешево та сердито.
P.P.S. 22 квітня у неділю особисто зустрічаю в аеропорту Antalya Havalimani одного із самих відомих архітекторів та дизайнерів житла України, сотні - я не перебільшую - діючих дизайнерів, будівельників та архітекторів він виучив уму-разуму. Люди тепер працюють та гроші успішно заробляють. Дизайн-проект квартири - 200 $ квадрат та авторський нагляд - 50 долярів на місяць. Отель вибирав для нього я особисто.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
kalinavalera1 написав:Переработка местного пищевого сырья
І це чудово. Це ж краще ніж експортувати неперероблену сировину (насіння соняшника, пшеницю), чи не так? Замість того, щоб дешево експортувати кукурудзу, потім дорого імпортувати пластівці - їх роблять тут. І для валютного балансу країни позитив, і робочі місця створюються. Так, масштаби невеликі, але як казав Петро І "Радуйся малому, тогда и большое прийдет".
kalinavalera1 написав:Раньше мы выпускали самолеты, трактора , ракеты, металлоконструкции и много оборудования для заводов. Совсем другой уровень, другие прибыли и количество рабочих мест.
Не впевнений, що такі критерії успішності є сенс застосовувати в сучасному світі. 1. Кількість робочих місць - навряд чи хороший критерій. Дійсно сучасні заводи дуже роботизовані і автоматизовані, тому великої кількості робочих місць я б від них не очікував. Видавництво "Наш формат" переклали хорошу книжку Мартіна Форда, "Нашестя роботів" - дуже раджу почитати. Там дуже багато цікавої інформації на тему автоматизації, роботизації, штучного інтелекту і роздумів як виглядатиме економіка майбутнього.
2. Кореляції між кількістю робочих місць і прибутками не бачу взагалі. В Apple працівників в 10 разів менше, ніж у Foxconn, на заводах якої збирають продукцію Apple. Але фінансові показники (дохід, операційний прибуток, чистий прибуток) в 10 разів краще саме в Apple.
3. В розвинутих економіках частка МСБ в ВВП країни може складати до 80%. З цієї точки зору побудова таких "цехів" замість "заводів" - це може й на краще. Якщо ви колись перетинали кордон із Польщею до добудови автобану, то мали бачити в кожному селі, на кожному подвір'ї - opony, blachy daсhowe, kostka brukowa. Принцип "свій до свого по своє" в дії. Розвиток малого підприємництва став однією з рушійних сил зростання економіки Польщі (про гроші влиті Європою з 2004 року, я в курсі, але це не єдиний, і не факт, що основний чинник).
4. Ще однією ознакою розвинутої економіки є висока частка послуг у ВВП. От цікаво провести тут опитування, скільки відвідувачів страхують свою нерухомість (квартири, будинки)? В нас нормально витратити всі гроші на іспанську плитку і італійські меблі, замість того, щоб взяти польську плитку + українські меблі + страхування майна на 10 років. Знову ж таки, замість того, щоб гроші втікали за кордон, вони залишаються в економіці. І це фінансовий форум, де вибірка не дуже репрезентативна, приблизно як в анекдоті "100% жителів України користуються Інтернетом. Такі результати опитування проведеного на нашому сайті". За межами форуму, ситуація буде ще гірша.
5. Не розумію, чому збільшення частки агросектору в структурі ВВП це погано? З розвитком напрямку agrotech, результати можуть бути дуже пристойні (почитайте про показники агросектору Ізраїля).
Тому, я не впевнений, що повернення до індустріальної країни, це правильний шлях для нас. На жаль, дуже багато позицій втрачено за роки незалежності. Спробувати надолужити це? Можна, звичайно, але може краще подивитися в сторону нових можливостей. На тракторах, літаках і ракетах світ клином не зійшовся. Але навіть при тому всьому в нас частка великого бізнесу і промисловості у ВВП все ще достатньо висока. Хоча сфера послуг в останні роки починає зростати, що є добре.
Coder написав:Кореляції між кількістю робочих місць і прибутками не бачу взагалі.
Це вірно. Але нас цікавіть окремо зростання кількості робочих місць та окремо прибуток - навіщо нам між ними пряма кореляція? Пряма не потрібна. Ви ж мене розумієте ? Хай зростають без прямої взаємної кореляції, влаштує опосередкована . Нам потрібна пряма кореляція - між зростанням прибутків та ВВП країни - згодні ?
Coder написав:Не розумію, чому збільшення частки агросектору в структурі ВВП це погано? З розвитком напрямку agrotech, результати можуть бути дуже пристойні (почитайте про показники агросектору Ізраїля)..
Бо це залежність. Залежність від природи та погоди. Залежність від покупців закордонних. Залежність від закордонних продавців - на всі інші товари. А валюти не маємо. Співвідношення гривні до у.е. жахливе. Купуємо зараз за валюту навіть БУРЯКИ ЗВИЧАЙНІ! Я вже мовчу про літаки, та трамваї. Трамваї свої могли б виготовляти?
Я купую буряки зараз польскі у Варусі по 10 гр за 1 кг. для вінігрету. В нас вже немає своїх буряків. Замість буряків - вирощують культури - які виснажують землю на багато років. Соя наприклад, про сонячники не впевнений, можливо теж.
У цілому все набагато краще, ніж я вважав. Хоч так , ніж ніяк. Але бажано мати здорову збалансвану промисловість в рамках можливого. Хай не літаки , а трактори то могли б виробляти?
Ви мене переконали значною мірою. Мабуть ми від теми гілки віддалилися. Тема гілки цікава. А про економіку України - так собі. Не дуже вірю. Дякую за спілкування, і що мене виправили. Бо це накраще. Може щось і буде.
Щоб сфера послуг працювала = населення повинно мати гроші, а в нас народ має побільшості тільки на їжу, та й то....Пам"ятаєте, як ФРС планували збодрити економіку США ? - "розкидати долари з гвинтокрила"
[quote="4346924:jump"]А Винниківського озера вже нема... Пішло "спати", вслід за сусіднім Електроном.
Екскурсія Винниківським озером. Пригріло сонечко і всі хочуть поніжитися і погрітися після довгої зими. Винниківське озеро завжди притягувало відвідувачів в таку погоду. Ми теж вирішили прогулятися, а заодно подивитися на стан справ. На вході табличка: «База відпочинку не працює» Відвідувачі, які прийшли і побачили, що озеро спущене розчаровуються. Запитують в охорони чи можна буде прийти і полежати на сонечку? На що отримують відповідь, що ні, бо вже завезені матеріали і ведуться будівельні роботи. Уже...[/quote]
Вчера к рыбе брал вино недорогое 18 лир или 120 гривен, а дедушка пенсионер взял за 34 лиры... Продавец ему посоветовал ещё той же марки, так дедушка взял 2 бутылки за 73 лиры, вот вам и турецкий пенсионер... Сегодня жарко... Вода в море почти горячая... думаю, +23... На пляже очень много людей: воскресенье... Дети резвятся в воде Средиземного моря... А Вход на пляж - бесплатный, все - бесплатно: и пресный душ, и туалеты, и вода, и кабинки для переодевания, и столики под соснами, и комплексы барбекю... Вот древесный уголь и замаринованные куриные крылья надо брать свои.,. Недоработка... Фото дам позже. Кстати, на пляже даже интернет бесплатный... Ну все, пойду окунусь...
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.