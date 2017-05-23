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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 15 кві, 2018 22:01
akurt Хорошо вам там. А температура воздуха какая ? Почему-то был уверен, что море прогревается не раньше середины июля.
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kalinavalera1
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