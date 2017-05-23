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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 15 кві, 2018 22:01

akurt Хорошо вам там. А температура воздуха какая ? Почему-то был уверен, что море прогревается не раньше середины июля.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:06

Вчора було:
- температура повітря +28. Температура води +22...+23. Температура води дуже різко змінилася позавчора: зранку була мутна вода у моря біля берега - не знаю, чи жартували, чи ні - сказали, буцім-то теплу воду принесло від Африки.
- сьогодні так само дуже сонячно і тепло. Вигулював собаку о 8-30 - сонце вже пекло.

Об 11-06 виходжу на море.
Вдачі!

P.S. "ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА"
Эта неделя обещает быть "горячей"
1. Во вторник приятель-львовянин выезжает в Крым - вроде клюнули клиенты на его Богом забытую недвигу в Крыму. Советовал ему продать в 2015, сбросив цену на 30% - не послушал. Сегодня готов отдать с дисконтом в 50. Дети, живущие в Праге и во Львове так и сказали: "Батько! Продав би у 2015, жив би у шоколадi!"
И добавили: а у нас все есть и все это твоё нахомяченное нам совсем не нужно! Зашёл он в церковь, поставил свечку Николаю-чудотворцу и сказал: "я если продам, то первое, что сделаю, уеду с женой в Турцию."

2. 22 в воскресенье я должен встретить гостей. Прилетают, надеюсь, не зря.

3. 23 апреля те знакомые, что не далее недели назад уехали от меня - тоже выезжают в Крым. Тоже недвига зависла. В 2009 просили 240 000. Давали 190 000. Сегодня просят 90. Думаю, отдадут за 60. Первое, что сделают в случае удачи - опять выезжают ко мне.

4. Молчу. Наперед нельзя говорить.
У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.
akurt
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