Додано: Пон 16 кві, 2018 10:06

Вчора було:

- температура повітря +28. Температура води +22...+23. Температура води дуже різко змінилася позавчора: зранку була мутна вода у моря біля берега - не знаю, чи жартували, чи ні - сказали, буцім-то теплу воду принесло від Африки.

- сьогодні так само дуже сонячно і тепло. Вигулював собаку о 8-30 - сонце вже пекло.



Об 11-06 виходжу на море.

Вдачі!



P.S. "ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ НА ЗАВТРА"

Эта неделя обещает быть "горячей"

1. Во вторник приятель-львовянин выезжает в Крым - вроде клюнули клиенты на его Богом забытую недвигу в Крыму. Советовал ему продать в 2015, сбросив цену на 30% - не послушал. Сегодня готов отдать с дисконтом в 50. Дети, живущие в Праге и во Львове так и сказали: "Батько! Продав би у 2015, жив би у шоколадi!"

И добавили: а у нас все есть и все это твоё нахомяченное нам совсем не нужно! Зашёл он в церковь, поставил свечку Николаю-чудотворцу и сказал: "я если продам, то первое, что сделаю, уеду с женой в Турцию."



2. 22 в воскресенье я должен встретить гостей. Прилетают, надеюсь, не зря.



3. 23 апреля те знакомые, что не далее недели назад уехали от меня - тоже выезжают в Крым. Тоже недвига зависла. В 2009 просили 240 000. Давали 190 000. Сегодня просят 90. Думаю, отдадут за 60. Первое, что сделают в случае удачи - опять выезжают ко мне.



4. Молчу. Наперед нельзя говорить.

У мене в ігнорі "хвахівці": Frant, sinus, geoleo, Trast.